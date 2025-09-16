HOYSuscripcion LR Focus

EE.UU. bombardea tercer bote en el mar Caribe     
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     
Mundo

Bolsonaro deja prisión domiciliaria y es trasladado a urgencia por baja presión arterial y una crisis de hipo

Este ingreso se da días después de la condena de Jair Bolsonaro a más de 27 años de prisión por su supuesta implicación en un intento de golpe de Estado en Brasil.

La noticia del ingreso de Bolsonaro al hospital se produce menos de una semana después de que el expresidente brasileño fuera condenado. Foto: Composición LR/AFP.
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue ingresado este martes a un hospital en Brasilia debido a una grave crisis de salud. Según informó su hijo, el senador Flávio Bolsonaro, el exmandatario experimentó una fuerte bajada de presión arterial, acompañada de intensos episodios de hipo y vómitos. Este incidente ocurrió tras un procedimiento médico al que Bolsonaro se sometió el fin de semana.

"Bolsonaro se sintió mal, con hipo severo, vómitos y presión arterial baja. Acudió al (Hospital) DF Star acompañado por guardias penitenciarios que custodiaban su domicilio en Brasilia, ya que se trataba de una emergencia. Pido oraciones de todos para que no sea nada grave", ha informado uno de sus hijos, Flávio, a través de su perfil en la red social X.

La noticia del ingreso de Bolsonaro al hospital se produce menos de una semana después de que el expresidente brasileño fuera condenado por su implicación en un presunto plan para ejecutar un golpe de Estado, que según los fiscales incluía la posibilidad de asesinar al actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Bolsonaro, de 70 años, fue sentenciado a más de 27 años de prisión.

PUEDES VER: La ONU acusa a Israel de cometer un genocidio en Gaza y pide un alto inmediato a la masacre

lr.pe

Bolsonaro fue sentenciado en Brasil por posible golpe de Estado

Bolsonaro fue condenado el 11 de septiembre de 2025 por el Supremo Tribunal Federal (STF) a una pena de 27 años y 3 meses de prisión por su participación en un intento de golpe de Estado tras su derrota electoral en 2022.

La sentencia fue aprobada por mayoría de 4 a 1, con el ministro Luiz Fux emitiendo un voto disidente. Además de la pena privativa de libertad, Bolsonaro deberá pagar una multa de 376.000 reales brasileños (aproximadamente 70.000 dólares) y enfrenta restricciones políticas, incluyendo la inelegibilidad por ocho años, según la Ley de Ficha Limpia.

La corte lo halló culpable de cinco delitos: organización criminal armada, intento de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado, daño cualificado y deterioro de patrimonio protegido.

Antecedentes en la salud de Bolsonaro

Bolsonaro enfrentó diversos problemas de salud desde el atentado que sufrió en 2018, el cual le causó lesiones graves en el abdomen. Este ataque requirió múltiples intervenciones quirúrgicas, incluyendo una laparotomía exploratoria y una colostomía temporal.

A lo largo de los años, ha sido hospitalizado en varias ocasiones debido a complicaciones relacionadas con adherencias intestinales y obstrucciones, siendo la más reciente una cirugía de 12 horas realizada en abril de 2025 para tratar una obstrucción intestinal. Además de estos problemas, Bolsonaro ha padecido otras afecciones, como COVID-19 en 2020, que evolucionó a neumonía.

