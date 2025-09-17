Estados Unidos: exdirectora de salud denuncia presiones para sustituir "evidencias por ideología"
Susan Monarez reveló que fue despedida después de haber sido presionada por Robert F. Kennedy Jr, secretario de Salud, para aceptar las recomendaciones de su comité antivacunas.
La exdirectora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), Susan Monarez, denunció ante el Senado de Estados Unidos que la administración de Donald Trump la removió de su cargo por negarse a sustituir "evidencias por ideología".
La microbióloga de 50 años reveló que el gobierno decidió apartarla de su cargo el mes pasado, debido a que ella se negó a aprobar cambios en el calendario de vacunación infantil sin una base científica.
Secretario de Salud en contra de las vacunas
Nombrada por Donald Trump en enero de 2025, Susan Monarez asumió como directora interina del CDC hasta julio, cuando fue confirmada oficialmente en el cargo. Sin embargo, apenas un mes después fue removida de su puesto.
Monarez aseguró que Robert F. Kennedy Jr., Secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, le exigió que despidiera a varios científicos de la agencia sin causa justificada, para desmantelar las estructuras sanitarias del país.
"Ni siquiera bajo presión pude sustituir las pruebas por ideología o comprometer mi integridad. La política de vacunación debe guiarse por datos fiables, no por resultados predeterminados", comentó la funcionaria.
Kennedy revela por qué la despidió
El testimonio de Susan Monarez se produce en la víspera de una reunión del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización, un organismo reconfigurado por el Secretario de Salud, ya que todos sus miembros están en contra de las vacunas.
La exdirectora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades denunció también que Robert F. Kennedy Jr. le había solicitado que aceptara todas las recomendaciones que su comité hiciera al CDC.
El secretario de Salud declaró ante el Comité de Finanzas del Senado que le había pedido a Susan Monarez que mantuviera la "mente abierta sobre las vacunas". Asimismo, justificó su despido porque no era "digna de confianza".