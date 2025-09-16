HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Donald Trump aprueba enviar a la Guardia Nacional a Memphis y otras ciudades gobernadas por demócratas

La operación incluirá también la participación de agentes del FBI, DEA y ICE, con el objetivo de que la ciudad vuelva a ser segura. Donald Trump no descarta hacer lo mismo en Chicago.

Donald Trump aseguró que Memphis es cuatro veces más insegura que Ciudad de México.
Donald Trump aseguró que Memphis es cuatro veces más insegura que Ciudad de México. | Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto para desplegar tropas de la Guardia Nacional en Memphis, como parte de su estrategia para enfrentar la criminalidad en varias ciudades gobernadas por el Partido Demócrata.

Donald Trump reveló que la operación no solo contará con efectivos de la Guardia Nacional, sino también con la participación de agentes del FBI, la DEA, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), entre otras agencias federales.

PUEDES VER: Donald Trump demanda a The New York Times por difamación y le exige US$15.000 millones: "Un portavoz del Partido Demócrata"

lr.pe

Trump afirma que Memphis es más peligrosa que Ciudad de México

Ubicada en el estado de Tennessee, Memphis es una ciudad con mayoría de población afroestadounidense. Actualmente, posee un alcalde demócrata, pero su gobernador estatal pertenece al partido republicano.

El presidente norteamericano sorprendió al asegurar que los niveles de inseguridad en Memphis son cuatro veces superiores a los registrados en la Ciudad de México, la capital de México.

"Una persona tiene cuatro veces más probabilidades de ser asesinada en Memphis que en Ciudad de México. Y ya saben, Ciudad de México no es precisamente un paseo", sostuvo Donald Trump.

Por su parte, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, señaló que las agencias federales replicarán en Memphis el modelo “altamente exitoso” implementado en Washington, con el objetivo de que sea una ciudad segura nuevamente.

PUEDES VER: Trump revela la destrucción de un tercer bote con droga tras el ataque naval de Estados Unidos en el Caribe

lr.pe

Chicago podría ser la siguiente ciudad

"Esto es muy importante debido a la delincuencia que está ocurriendo. Probablemente seguiremos con Chicago después", dijo el mandatario republicano durante una rueda de prensa en la Casa Blanca.

Luego de los despliegues de tropas y redadas de deportación en Washington y Los Ángeles, el gobierno de Donald Trump lanzó una operación de control migratorio en Chicago, una 'ciudad santuario' para los inmigrantes.

Donald Trump ha amenazado repetidamente con enviar tropas de la Guardia Nacional a la ciudad, lo cual lo enfrentó al gobernador del estado de Illinois, el demócrata JB Pritzker, en publicaciones en redes sociales.

