Mundo

"Me harté de su odio": revelan mensajes de Tyler Robinson en los que confiesa a su pareja que asesinó Charlie Kirk

Pocas horas después de la muerte de Charlie Kirk, Tyler Robinson envió mensajes a la persona con la que vivía —presuntamente, su esposa— en los que admitía haber atacado al político conservador.

El fiscal del condado de Utah reveló mensajes en los que Tyler Robinson habría confesado tras la muerte de Charlie Kirk.
El fiscal del condado de Utah reveló mensajes en los que Tyler Robinson habría confesado tras la muerte de Charlie Kirk. | Composición LR

Este martes se revelaron los mensajes que Tyler Robinson intercambió con quien sería su pareja sentimental, pocas horas después de la muerte del activista conservador Charlie Kirk, ocurrida el pasado 10 de septiembre, mientras participaba en un evento al aire libre con estudiantes en una universidad de Utah.

El fiscal del estado de Utah, Jeff Gray —quien anunció que solicitará la pena de muerte para Robinson—, fue el encargado de divulgar los mensajes entre el joven de 22 años y la persona con la que vivía en su apartamento, quien, según las autoridades, sería su pareja sentimental.

PUEDES VER: ¿Qué está pasando en Ecuador? La razón por la que Daniel Noboa declaró estado de excepción en 7 provincias del país

lr.pe

Los mensajes que Tyler Robinson envió a su pareja tras atacar a Charlie Kirk

El fiscal de Utah, Jeff Gray, compartió la transcripción completa de los mensajes que Tyler Robinson envió a su pareja, una persona que actualmente se encuentra en proceso de transición de género.

Los mensajes que Tyler Robinson envió tras el ataque a Charlie Kirk:

  • Robinson: Deja lo que estés haciendo, mira debajo de mi teclado.
  • Pareja: "¿Qué? ¿Estás bromeando, verdad?", dijo su pareja tras hallar una nota que decía: "Tuve la oportunidad de eliminar a Charlie Kirk y voy a aprovecharla".
  • Robinson: Todavía estoy bien, mi amor, pero todavía estoy atrapado en Orem por un rato más. No debería tardar mucho en volver a casa, pero todavía tengo que agarrar mi rifle. Para ser honesto, esperaba guardar este secreto hasta morir de viejo. Lamento involucrarte.
  • Pareja: ¿No fuiste tú quien lo hizo, verdad?
  • Robinson: Sí, lo siento.
  • Pareja: ¿Pensé que habían atrapado a la persona?
  • Robinson: No, atraparon a un viejo loco y luego interrogaron a alguien con ropa similar. Había planeado recoger mi rifle de mi punto de entrega poco después, pero casi toda esa zona de la ciudad fue cerrada. Estate tranquilo, casi puedo salir, pero hay un vehículo esperando.
  • Pareja: ¿Por qué?
  • Robinson: ¿Por qué lo hice?
  • Pareja: Sí.
  • Robinson: Ya me harté de su odio. Hay odios que no se pueden negociar.
  • Robinson: Si logro recuperar mi rifle sin que me vean, no habré dejado ninguna prueba. Voy a intentar recuperarlo de nuevo; espero que ya se hayan marchado. No he visto nada que indique que lo hayan encontrado.
  • Pareja: ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto?
  • Robinson: Creo que poco más de una semana. Puedo acercarme, pero hay una patrulla aparcada justo al lado. Creo que ya registraron ese lugar, pero no quiero arriesgarme.
  • Robinson: Desearía haber dado la vuelta y haberlo recogido en cuanto llegué a mi vehículo… Me preocupa lo que haría mi viejo si no le devolviera el rifle a mi abuelo… No sé si tenía número de serie, pero no los llevaría hasta mí. Me preocupan las huellas. Tuve que dejarlo en un arbusto donde me cambié de ropa. No tuve tiempo ni posibilidad de llevármelo… Quizás tenga que abandonarlo y esperar que n encuentren huellas. ¿Cómo demonios le voy a explicar a mi viejo que se lo perdí?… Lo único que dejé fue el rifle envuelto en una toalla…
  • ¿Recuerdas cómo yo estaba grabando en balas? Los mensajes de [censurado] son casi un meme. Si veo "notices bulge uwu" en Fox News, me va a dar un infarto. Bueno, voy a tener que dejarlo, es una [censurado] mierda… A juzgar por lo de hoy, diría que el arma del abuelo funciona bien, no sé. Creo que era una mira de US$2000.

PUEDES VER: El rey de España, Felipe VI, denuncia "el sufrimiento indecible" de cientos de miles inocentes en Gaza

lr.pe

Fiscal busca pena de muerte para Tyler Robinson por la muerte de Charlie Kirk

La Fiscalía del condado de Utah ha solicitado la pena de muerte para Tyler Robinson, tras la muerte del activista conservador Charlie Kirk ocurrida en la Universidad de Utah, un hecho que, según las autoridades, habría tenido motivaciones políticas. Robinson, de 22 años, también enfrenta dos cargos por obstrucción y otros dos por manipulación de testigos.

"No tomo esta decisión a la ligera. Me he basado únicamente en las pruebas disponibles, así como en las circunstancias y la naturaleza del delito”, declaró Jeff Gray, fiscal del condado de Utah, quien agregó que Kirk "fue asesinado mientras ejercía uno de los derechos estadounidenses más sagrados y preciados".

