Estados Unidos: fiscal que llevó caso de Jeffrey Epstein demanda al gobierno tras su despido

Maurene Comey reveló que nunca se le dio ninguna explicación por su despido. | Foto: AFP

Maurene Comey, fiscal federal de Estados Unidos que llevó los casos del delincuente sexual Jeffrey Epstein y su cómplice Ghislaine Maxwell, presentó una demanda contra el gobierno de Donald Trump tras ser despedida.

Comey, hija de un exjefe del FBI, crítico duramente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras haber sido despedida abruptamente en julio de su puesto como asistente del fiscal federal en Manhattan.

Despido habría sido ilegal e inconstitucional

La demanda contra la oficina del presidente y el Departamento de Justicia fue presentada en un tribunal federal en Nueva York. Comey afirma que tiene un historial ejemplar y que su despido fue ilegal e inconstitucional.

"En verdad, no hay una explicación legítima. Los demandados despidieron a Comey única o sustancialmente porque su padre es el exdirector del FBI James B. Comey, o debido a su afiliación política percibida y creencias, o ambas", se lee en la demanda.

La mujer de 37 años, quien procesó varios casos importantes durante sus 10 años en la oficina del fiscal federal, aseguró que nunca se le dio ninguna explicación por su despido.

Tras asumir la presidencia de Estados Unidos en enero, Donald Trump depuró a varios funcionarios gubernamentales considerados desleales y atacó a abogados involucrados en casos en su contra.

Comey fue despedida de su puesto una semana después de que el Departamento de Justicia confirmara que había abierto una investigación penal no especificada contra su padre.

El despido ocurrió en medio de una creciente presión sobre Donald Trump para publicar material de la investigación sobre Jeffrey Epstein, quien se suicidó en una prisión de Nueva York en 2019 tras haber sido acusado de tráfico sexual.