Con una longitud que supera los 13 kilómetros y un flujo diario superior a los 140.000 vehículos, el puente Río-Niterói se alza como el puente más largo de Sudamérica. Esta megaobra de ingeniería en Brasil no solo redujo significativamente la distancia entre dos grandes ciudades, sino que también redefinió la conectividad vial en la región sudamericana. Su construcción marcó un antes y un después en el desarrollo urbano del país.

El puente, oficialmente nombrado Presidente Costa e Silva, rinde homenaje al mandatario que autorizó su edificación en 1968. Su historia está marcada por la visión de modernizar el transporte entre Río de Janeiro y Niterói, superando un trayecto terrestre que antes superaba los 100 kilómetros. Hoy, este coloso de concreto y acero representa no solo una hazaña técnica, sino también un símbolo del progreso brasileño.

¿Cómo es el puente Río-Niterói?

El puente que conecta Río de Janeiro y Niterói se extiende exactamente 13,29 kilómetros, de los cuales 8,83 km atraviesan la emblemática Bahía de Guanabara. Esta infraestructura icónica de Brasil se apoya en una estructura de viga cajón, lo que le otorga una resistencia sobresaliente frente a las duras condiciones del entorno marino. Su tramo central, con una luz de 300 metros y una altura de 72 metros sobre el nivel del mar, permite el paso fluido de embarcaciones de gran calado.

Esta obra maestra de la ingeniería sudamericana fue construida entre 1969 y 1974, en plena dictadura militar, como parte de un ambicioso plan de modernización nacional. Participaron más de 11.000 trabajadores en el proyecto, cuyo costo y complejidad técnica lo convirtieron en uno de los mayores desafíos constructivos de la época. Al momento de su inauguración, se posicionó como el segundo puente más largo del mundo, solo por detrás del Lake Pontchartrain Causeway, en Estados Unidos.

Más allá de sus dimensiones, la importancia del puente radica en su capacidad de articulación regional. Antes de su existencia, quienes deseaban ir de una ciudad a otra debían optar por ferris o por rutas largas que bordeaban la bahía. Con su apertura, el transporte entre Río y Niterói se volvió rápido, seguro y eficiente, lo cual impulsó el crecimiento económico y poblacional en ambas urbes.

¿Cómo se convirtió en una atracción turística?

Además de ser vital para la movilidad metropolitana, el puente más largo de Brasil se transformó con el tiempo en un punto de interés turístico. La magnitud de su estructura, sumada a las vistas panorámicas que ofrece de la Bahía de Guanabara y del perfil urbano de Río, lo convirtió en una parada obligatoria para los visitantes interesados en la arquitectura moderna y los grandes logros de la ingeniería.

El turismo en Niterói y Río se ha visto beneficiado por esta colosal vía. Algunos recorridos turísticos en barco permiten contemplar el puente desde el mar, destacando su diseño y su integración con el paisaje natural. Incluso se organizan travesías especiales para ver el atardecer bajo su tramo central, donde la luz dorada del ocaso baña el concreto y el acero de forma majestuosa.

A lo largo de los años, el puente se ha establecido como uno de los monumentos de Brasil más fotografiados. Su simbología va más allá del concreto; representa el espíritu de superación tecnológica en América Latina y un orgullo para la ingeniería sudamericana.

Puentes que rompen récords a nivel mundial

Aunque el puente Río-Niterói es el más largo de Sudamérica, existen otros colosos en el mundo que destacan por su longitud, tecnología y complejidad. Aquí algunos de los más impresionantes:

Viaducto de Changhua-Kaohsiung (Taiwán): con 157,39 km, es el viaducto ferroviario más extenso del planeta.

con 157,39 km, es el viaducto ferroviario más extenso del planeta. Gran Puente de Tianjin (China): se extiende 113,7 km y forma parte del tren de alta velocidad Beijing-Shanghai.

se extiende 113,7 km y forma parte del tren de alta velocidad Beijing-Shanghai. Puente Qingdao-Haiwan (China): es el puente sobre agua más largo del mundo, con 42,5 km de longitud.

es el puente sobre agua más largo del mundo, con 42,5 km de longitud. Bang Na Expressway (Tailandia): una autopista elevada que alcanza los 54 km, considerada una de las más largas del mundo.

una autopista elevada que alcanza los 54 km, considerada una de las más largas del mundo. Puente Hong Kong-Zhuhai-Macao (China): conecta tres regiones clave del sur de China a través de 55 km de túneles y viaductos.

Si bien estas estructuras superan al puente brasileño en distancia, pocas igualan su impacto urbano y simbólico. El puente que conecta Río de Janeiro y Niterói continúa siendo una referencia clave en la ingeniería sudamericana, tanto por su ubicación estratégica como por su relevancia histórica.