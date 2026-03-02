En un discurso pronunciado desde la Casa Blanca, el presidente Donald Trump sostuvo este lunes 2 de marzo de 2026 que la ofensiva de Estados Unidos contra Irán se prolongaría hasta cinco semanas. "Tenemos la capacidad de extendernos mucho más. Lo haremos", dijo en la Sala Este. Asimismo, el jefe de Estado aseguró que Washington va "muy por delante" en la guerra iniciada conjuntamente con Israel, pero no ofreció una respuesta definitiva sobre cuándo concluirá la operación militar. "Sea cual sea el momento, está bien. Cueste lo que cueste", expresó.

En ese sentido, el mandatario anunció que la misión continuará para "aplastar la amenaza que este régimen terrorista representa para el pueblo estadounidense" y aseveró que Estados Unidos tiene el "ejército más fuerte y poderoso del mundo". "Venceremos fácilmente", remarcó. Horas antes de la alocución, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó que la potencia norteamericana irá "tan lejos como sea necesario". "Luchamos para ganar", concluyó.

EE. UU. e Irán escalan amenazas

En la misma intervención pública, el líder republicano advirtió que podría enviar tropas terrestres a Teherán en caso de ser necesario. Por el momento, la ofensiva se ha centrado en ataques con misiles y bombas. En declaraciones a CNN, amenazó con una nueva "gran ola" de agresiones. "Ni siquiera hemos empezado a golpearles con fuerza", declaró al canal estadounidense.

En horas de la mañana, el secretario del Consejo Superior de Seguridad Nacional iraní, Alí Larijani, puntualizó que, "a diferencia de Estados Unidos", la república islámica se encuentra preparada "para una larga guerra". "Haremos que nuestros enemigos lamenten su error de cálculo", escribió en la red social X. También adelantó que no buscan negociar con la Casa Blanca y opinó que Trump sumió a Oriente Medio "en el caos con sus fantasías delirantes".

Trump fija metas contra Irán

Trump explicó en el mismo discurso que era "la mejor oportunidad" para eliminar las "amenazas intolerables que representa este régimen perverso y siniestro". Mencionó incluso que Teherán desoyó los avisos de la Casa Blanca. "Tras la Operación Martillo de Medianoche, advertimos a Irán que no intentara reconstruir su programa nuclear, pero desoyó ese aviso y se negó a cesar la búsqueda de armas nucleares", manifestó en referencia a los ataques estadounidenses contra tres instalaciones nucleares iraníes en junio de 2025.

Luego detalló una lista de cuatro metas para la guerra en Oriente Medio. "Nuestros propósitos son claros. Primero, estamos destruyendo las capacidades de misiles balísticos. Segundo, estamos aniquilando la Armada iraní. Tercero, estamos asegurándonos de que el principal patrocinador mundial del terrorismo nunca pueda tener un arma nuclear", elucidó.

El último punto, según el presidente, consiste en garantizar que el "régimen iraní no pueda seguir armando, financiando y dirigiendo ejércitos terroristas fuera de las fronteras del país", en alusión a los grupos vinculados a Teherán, como Hezbolá en Líbano o Hamás en Palestina.