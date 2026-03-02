HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Colombia y Ecuador lanzan la “Operación Binacional Espejo” contra el narcotráfico y el crimen transnacional en la frontera

Pedro Sánchez, ministro de Defensa de Colombia, aseguró que junto con Ecuador identificaron y priorizaron cinco zonas estratégicas donde habrá presencia permanente de uniformados.

Colombia afirmó la operación, pero Ecuador respondio negandolo.
Colombia afirmó la operación, pero Ecuador respondio negandolo. | Composición LR

Colombia y Ecuador lanzaron la Operación Binacional Espejo para combatir el narcotráfico y el crimen transnacional en su frontera de 586 kilómetros. Este plan busca contrarrestar las acciones de grupos armados ilegales que financian sus actividades mediante economías ilícitas como el narcotráfico, el contrabando, la minería ilegal y la extorsión.

Desde el lado colombiano, más de 20.000 uniformados fueron desplegados en los departamentos fronterizos de Nariño y Putumayo donde operan disidencias de las FARC y otras organizaciones vinculadas al tráfico de cocaína.

En la frontera que comparten ambos países, además de ser una zona estratégica para el contrabando, las bandas criminales y carteles internacionales utilizan corredores hacia el océano Pacífico.

En los últimos tres días, las autoridades destruyeron al menos 46 laboratorios de procesamiento de drogas. Además, dispusieron helicópteros, drones, sistemas antidrones, patrulleras oceánicas y costeras, así como embarcaciones fluviales para reforzar las operaciones.

PUEDES VER: Irán desafía a Trump y promete vengar muerte de Alí Jamenei: "Atacaremos con una fuerza que jamás han conocido"

lr.pe

Ejército Ecuatoriano desmiente versión

El Ejército ecuatoriano negó que exista una operación militar conjunta con Colombia en la frontera común luego de que el Ministerio de Defensa colombiano anunciara la puesta en marcha de la denominada Operación Espejo.

A través de un comunicado en redes sociales, las fuerzas del país aclararon que no existe planificación ni ejecución de una operación militar bajo ese nombre. Además, señalaron que sus acciones en la frontera norte son de carácter interno e independiente, orientadas a la protección de la soberanía y la integridad territorial.

PUEDES VER: Emmanuel Macron, presidente de Francia, anuncia aumento de ojivas nucleares "ante múltiples amenazas"

lr.pe

Acusan a Daniel Noboa de narcotráfico

El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, exigió que se abra una investigación contra el mandatario actual, Daniel Noboa, a raíz de las acusaciones lanzadas por Wilmer Chavarría, alias ‘Pipo’, quien señaló que él ordenó asesinar al candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023 y traficar drogas.

Correa aseguró que la declaración del máximo líder de Los Lobos, la organización criminal ecuatoriana más poderosa en la actualidad, debe ser tratada por las autoridades de la misma forma que otros testimonios sin pruebas procesados por la justicia, los cuales han derivado en investigaciones, allanamientos y registros contra el correismo.

