Nicholas Asheshov: “Me da vergüenza la forma en que los europeos trataron a los sudamericanos, esos hombres eran como Donald Trump”

Una mirada a la biografía de Nicholas Asheshov, hombre de 85 años (en septiembre cumple 86) que nació en Canadá y cuya vida ha estado ligada, principalmente, a Sudamérica, es, literalmente, impresionante por su marca de agua: el movimiento.

Antropólogo, periodista (escribió para medios como The Sunday Times y Financial Times y cubrió los conflictos de Centroamérica), explorador (incursionó en zonas alejadas de la Amazonía) y empresario, son algunos de los oficios que nos ayudarían a tener una imagen tentativa de Nicholas Asheshov, de quien podemos decir, tras conocerlo, que es toda una máquina de historias.

Nicholas Asheshov recibe a La República mientras escribe en su laptop. “¿Sabes escribir sin mirar el teclado?”, me pregunta y le respondo que más o menos. “Desde muy joven aprendí a escribir sin tocar el teclado, hay que aprender a hacerlo”. Nicholas Asheshov usa lentes negros, su vista ya no es la de antes.

En su edad venerable, Nicholas Asheshov está cumpliendo un pendiente de su vida. Ese pendiente no es otro que la escritura literaria. En el marco de la última edición de la Feria Internacional de Libro de Lima, Nicholas presentará su primer libro. Por lo dicho en el segundo párrafo, se trata de alguien que tiene mucho que contar, pero lo que va a presentar no es un libro autobiográfico, tampoco sus memorias. Nicholas Asheshov entra a las parcelas literarias con la novela La batalla de Guayatacocha (Planeta), la primera entrega de su trilogía Secretos olvidados.

La batalla de Guayatacocha es una novela fresca, heredera de la tradición de las novelas de aventuras. Tras un documental de la National Geographic sobre el Reino Lupaqa, ubicado en la Amazonía, el mundo queda sorprendido por dos cosas: los lupaqas declaran su independencia de la República del Perú y sorprenden por su nivel cultural y educativo. Los lupaqas están decididos a independizarse del país y a poner en la agenda mundial el tema de la protección de la Amazonía. Estamos en los años 80.

“No sabía que ya no se escriben de estos temas”, responde Nicholas ni bien le hago saber del nervio aventurero de su novela. Salvo excepciones, la novela contemporánea anda, desde hace varios lustros, entregada a los mandatos de la lógica, de lo verosímil. “La verdad es que yo estoy escribiendo desde hace más de medio siglo, cualquier cosa que escribo, ya sea una carta, y mucho más cuando se trata de una novela, tiene que ser escrito como si lo estuviera contando oralmente. Para conseguirlo, escribo 15 o 17 veces la misma página”.

La temperatura de la prosa de Nicholas Asheshov tiene dos fuentes: la erudición en sintonía con lo popular. ¿Una civilización avanzada en la Amazonía? Los lupaqas tienen una líder, Kura Ocllo II, una bella joven de 29 años y bióloga reputada. La primera dama de la nación, Melanie Moldado, quiere conocer a los lupaqas y se dirige a las cabeceras de Madre de Dios y la selva de Vilcabamba. Melanie quiere estar junto a los lupaqas porque el mundo está hablando de ellos y, como tiene aspiraciones políticas, no puede permanecer ajena. Pero algo pasa en esa visita de la primera dama. Hay fuego cruzado y muere Miski, persona de confianza de Kura Ocllo II, y los lupaqas detienen a Melanie y se la llevan al interior de la selva. Desde Lima se anuncia una represalia militar. La batalla de Guayatacocha recuerda a Salgari, a las novelas de política ficción de Manuel Vázquez Montalbán y a los maestros del espionaje como Robert Ludlum. Y claro, nos pone en bandeja a sus faros espirituales: Nostromo y El corazón de las tinieblas, obras maestras de Joseph Conrad.

“Los grandes escritores que nos gustan están contando una historia. Me gustan las historias en donde todo se está moviendo. Me cuesta mucho escribir historias convencionales y familiares. Yo he tenido una vida con muchas aventuras, pero a los 23 años no podía escribir lo que quería escribir porque mi tiempo estaba enfocado en vivir. Siempre he trabajado mucho. Una novela como La batalla de Guayatacocha no la podía escribir tan joven”, precisa Nicholas Asheshov.

El bicho por la escritura está con nuestro escritor desde su época universitaria, lo acompañó también en su etapa periodística y en su labor empresarial. Hoy en día, Nicholas Asheshov vive en un Cusco, en Urubamba, muy cerca de una estación de tren que rescató. “Todo lo que he hecho en mi vida ha sido un pretexto para no escribir. Ahora no tengo pretextos, ya he viajado y he trabajado mucho. Cuando escribo, quiero contar algo que me entretenga. Yo elegí venir a Sudamérica porque era el sitio que me aseguraba aventuras. Fui educado para ser parte del Imperio, pero quería ver otras cosas. Comparado con mis compañeros ingleses, yo siempre he sido un aventurero. Quería venir a Sudamérica y llevo cinco décadas en Perú”.

Para Nicholas, Sudamérica es distinto a otros lugares del mundo y su novela es igualmente una crítica a lo que ha pasado en esta parte del continente. “¿En dónde vemos las guerras, en donde sea menos acá? Las guerras mundiales las hemos visto en sociedades que tenían a Bach, a Beethoven, con la gente más educada del mundo. Lo que sí denuncio en mi novela no es específicamente lo que pasa con la Amazonía en Perú, sino en toda Sudamérica. Los sofisticados europeos han venido y matado a millones de indígenas que no habían hecho nada. En los años de 1500, la vida en Europa era horrible, la gente estaba mal alimentada, era pobre; en cambio, en Sudamérica teníamos una arquitectura y estructuras sociales que nos hablan de gente muy ordenada”, detalla el escritor y lo que indica da peso a su configuración moral de los lupaqas, a la base histórica y antropológica en la que se apoya.

“Me da vergüenza la forma en que los europeos trataron a los sudamericanos, a los que asesinaron. Esos hombres eran como Donald Trump”. Lo dicho no escapa a lo que vimos hace poco nomás, a la matanza de 50 peruanos, la mayoría del interior, a finales de 2023 e inicios de 2024. Sobre ello, Nicholas dice:

“Es una cosa racial. No hay mucha diferencia entre los peruanos que murieron hace siglos y los de hace unos años. Hay que mirarlos de otra manera, se nos ha enseñado que los indígenas no sabían nada. He pasado muchos años buscando ciudades perdidas en la Amazonía y su historia estaba escrita en las piedras que pisaba. Mi novela quiere dar una perspectiva distinta de los indígenas. Mi novela de aventuras con helicópteros volando es un homenaje a los indígenas que defienden la Amazonía”.

Pensemos en Kura Ocllo II, la líder los lupaqas, si hablamos de homenajes. “Kura Ocllo I fue la hermana y esposa de Manco Cápac. A ella la mataron con dardos en Ollantaytambo. Ella luchó contra los españoles. Es una heroína en cualquier parte del mundo. ¿Dónde está la avenida Kura Ocllo? ¿La estátua Kura Ocllo? No hay, ni en Ollantaytambo. Hay películas de la reina Elizabeth y no de Kura Ocllo. La batalla de los lupaqas es un reconocimiento a toda esta cultura y un llamado a defender la Amazonía”.

Este viernes 18, a las 8 p. m., Nicholas Asheshov estará presentando “La batalla de Guayatacocha” con Javier Torres y Mirko Lauer en la sala Francisco Izquierdo Ríos de la FIL de Lima.