Claudia Sheinbaum dedica el "Grito de Independencia" de México a los migrantes y las mujeres
Desde el balcón presidencial, Claudia Sheinbaum rindió homenaje a los inmigrantes en Estados Unidos y a las mujeres, recordando a cuatro heroínas de la Independencia de México.
La presidenta Claudia Sheinbaum celebró un México "libre, independiente y soberano" y lanzó vivas a los inmigrantes y a las mujeres en el primer Grito de Independencia encabezado por una mandataria mujer en la historia del país.
"Viva México libre, independiente y soberano. Vivan nuestras hermanas y hermanos inmigrantes", dijo Claudia Sheinbaum desde el balcón presidencial. El gesto iba dedicado a las mujeres y a los 12 millones de mexicanos en Estados Unidos.
Sheinbaum recordó a 4 heroínas de la Independencia
La primera presidenta de México, quien asumió el cargo a finales del 2024, imprimió su sello al "Grito de Dolores" que escenifica el llamado a la insurrección lanzado por el sacerdote Miguel Hidalgo en 1810.
Esta tradición, que fue acaparada por presidentes hombres durante más de un siglo, fue renovada por la mandataria mexicana con la arenga "Vivan las mujeres indígenas".
La gobernante izquierdista, quien tiene una aprobación del 70%, recordó a 4 heroínas de la Independencia, un número mayor al acostumbrado por sus predecesores, y recibió la bandera nacional de manos de una escolta integrada por cadetes mujeres.
El Grito de la Independencia se realizó en la plaza de la Constitución, conocida popularmente como el Zócalo. En este lugar, se congregaron miles de mexicanos, una de ellas fue Laura González, quien dijo sentirse "muy emocionada" por el hecho histórico.
Fue un hecho histórico para México
Aunque la Independencia de México es un acontecimiento importante para todo el país, la ola de violencia provocó que el estado de Sinaloa y cuatro municipios de Michoacán cancelaron los festejos patrios.
Desde que asumió el poder en octubre de 2024, Claudia Sheinbaum se presenta como "presidenta y "comandanta" de las Fuerzas Armadas, a las cuales pasa revista luciendo prendas con coloridos bordados indígenas.
Lorenzo Meyer, un historiador mexicano, comentó a AFP que la aparición de Sheinbaum para agitar la bandera nacional frente a los asistentes al Zócalo abre un espacio que estaba tácitamente vedado para las mujeres.
Además, Meyer ratifica que la sociedad mexicana finalmente aceptó que en las cúpulas de poder político "el género no importa".