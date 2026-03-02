Nueve candidatos presidenciales prometen eliminar la ATU y formalizar a los autos colectivos

A solo seis semanas para las elecciones generales, los aspirantes a ocupar el sillón de Pizarro buscan votos por todos lados y para eso no les importa ofrecer medidas que podrían agravar el caos que se vive en las vías de Lima y Callao.

La República ha podido detectar que al menos nueve candidatos presidenciales, de los 36 habilitados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), han prometido eliminar la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) para luego, la mayoría de ellos, formalizar a los autos colectivos.

De ese grupo, solo un candidato proviene de un partido de izquierda que, además, cuenta con representantes en el actual Congreso. Los otros ocho lideran agrupaciones de reciente inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas, del JNE.

Se trata de Vladimir Cerrón (Perú Libre); Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú); Carlos Espá (Sí Creo), Álex Gonzales (Partido Demócrata Verde); y Napoleón Becerra (Partido de los Trabajadores y Emprendores PTE-Perú). A la lista se suman Fernando Olivera (Partido Frente de la Esperanza); Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras); Paul Jaimes (Progresemos); y Rosario Fernández (Un Camino Diferente), cuyo vocero es su hermano Arturo, el exalcalde de Trujillo.

En opinión del politólogo Eduardo Salmón, estos candidatos presidenciales ofrecen esta medida populista para ganar votos entre los usuarios y transportistas que se sienten insatisfechos de la ATU, sobre todo de los choferes de los autos colectivos que han ganado espacio en los partidos durante las últimas elecciones.

“Juegan mucho con este sinsabor que ha dejado la ATU, pero no van al meollo del asunto. La ATU nació coja, no se impone ante las municipalidades sino solo coordina. En vez de pensar en eliminarla, deberían empoderarla porque ya tiene planes y proyectos aprobados”, explica.

Nexos con colectiveros

El candidato Vladimir Cerrón, quien se mantiene en la clandestinidad, propone eliminar la ATU y la Sutrán porque “no garantizan la inclusión laboral ni la transición a la formalización”. “Tienen un enfoque sancionador, afecta al pequeño transportista, al auto colectivo, pero no a los grandes operadores (del Metropolitano, el Metro y los corredores viales)”, sostiene.

Sin embargo, no aclara que su partido político, en el actual periodo congresal, ha mantenido vínculos con los gremios de colectiveros. En el 2024, su hermano, el legislador Waldemar Cerrón, cuando era segundo vicepresidente del Parlamento, les prometió formalizarlos para que operen en Lima y Callao. Para eso presentó dos iniciativas porque “son una necesidad real”. No obstante, no prosperaron. Ahora pretenden concretarlas ahora desde el Ejecutivo.

Álvaro Paz de la Barra, candidato por Fe en el Perú, también plantea la desaparición de la ATU y la Sutrán para crear una nueva institución “donde los gremios de transportistas tengan voz y voto”. “Estamos malacostumbrados de que la autoridad fije las normas sin socializarlas para evitar que haya un choque social”, sustenta.

Paz de la Barra mantiene nexos con gremios de colectiveros desde que era alcalde de La Molina. Es más, los formalizó para que trabajaran en su distrito. Ahora bien, su propuesta de eliminar la ATU no es reciente. En el 2022, cuando postulaba a la alcaldía de Lima, les prometió esa misma medida para que pudieran prestar su servicio peligroso en las vías capitalinas.

Otro candidato que promete eliminar la ATU “por sus resultados desastrosos” es Álex Gonzales, del Partido Demócrata Verde. Según él, las funciones de la Autoridad de Transporte Urbano las entregará a la Policía de Tránsito. Pasado un año, creará un nuevo ente donde participen la PNP, los municipios de Lima y Callao y los representantes de los transportistas, “con el objetivo de implementar una estrategia de transporte multimodal”.

“Hay miles de autos de transportistas en los depósitos porque tienen papeletas impagables. Hay 245.000 operadores de colectivos porque atienden una demanda y porque es una generación de autoempleo. Yo estoy de acuerdo con terminar con la informalidad, pero es un proceso complejo y que toma su tiempo”, dice.

Gonzales, cuando era alcalde de San Juan de Lurigancho, también mantenía reuniones con los gremios de autos colectivos.

“No se puede retroceder”

Sobre el tema, el vocero de los operadores del Corredor Morado, Gerardo Hermoza, se ha mostrado preocupado por el número de candidatos que, sin importarles el caos del transporte de Lima y Callao, buscan extinguir la ATU para formalizar a los autos colectivos.

Hermoza señala que los corredores se encuentran ahogados por los colectivos, que no solo les quitan pasajeros, sino que causan congestión y accidentes. “Si retiraran a los colectivos, el sistema respondería mejor porque las vías no estarían saturadas y los buses grandes avanzarían más rápido”, manifiesta.

Hermoza cuestiona también que los candidatos romanticen a los colectiveros cuando podrían incentivar que los servicios de los corredores, el Metropolitano y el Metro, sigan creciendo para que puedan ingresar a trabajar en estos sistemas.

“No se puede incentivar que no paguen impuestos, que no tengan brevete y que invadan las vías. No se puede preferir a los autos chiquitos por encima de los buses grandes. Al final, cuando tengan sus votos, los abandonarán porque sus propuestas son inviables”, agrega.

También aclara que detrás de los autos colectivos existen mafias que les prestan “seguridad” y les avisan de los operativos de la ATU.

El gerente general de la Fundación Transitemos, Alfonso Flórez, considera que no se puede dar impunidad a los autos colectivos para que hagan servicio cuando quieren, con el auto y la ruta que les dé la gana. Indica además que los colectivos perjudican a la población más pobre porque tienen viajes más costosos. Su negocio es ir rápido y para eso no respetan nada, añade.

Más candidatos con sus propuestas

El candidato Paul Jaimes, de Progresemos, promete cerrar la ATU y entregar permisos a los autos colectivos en zonas no atendidas de Lima y Callao mediante un nuevo estudio de impacto vial. “Irían donde van los alimentadores del Metropolitano y los corredores. Y si yo desintegro la ATU, en el tema de las papeletas habrá borrón y cuenta nueva”, dice.

Fernando Olivera, Carlos Espá y Ricardo Belmont también eliminarían la ATU porque “persiguen a los pequeños transportistas”. Estos viejos conocidos de la política no han mencionado si formalizarán a los colectiveros.

Quien sí lo ha hecho es Rosario Fernández, a través de su hermano Arturo, el exalcalde de Trujillo. Él, si bien es el líder de Un Camino Diferente, no puede ser candidato presidencial.

El candidato presidencial Napoleón Becerra, del PTE Perú, propone que la ATU sea eliminada y que sus funciones regresen a las municipalidades de Lima y Callao. “Desde que se creó la ATU es un caos, tierra de nadie”, indicó tras agregar que formalizará a los colectivos.

Populismo por elecciones

Al respecto, el exjefe de la ATU, José Aguilar, respondió, hace unos meses, que una de las fortalezas de dicha institución es que no tiene un criterio político sino netamente técnico. “Es un gran riesgo volver al esquema donde cada alcalde aprobaba ordenanzas y planificaba proyectos con intereses particulares”, sostuvo.

El vocero de la Asociación de Concesionarios del Transporte Urbano, Ángel Mendoza, respondió que la ATU viene corrigiendo décadas de informalidad y superposición de rutas ocasionadas por las malas gestiones ediles en Lima y Callao.

“No se puede romper la planificación unificada del transporte ni cancelar el proceso de integración operativa y tarifaria de las rutas tradicionales, los corredores, el Metropolitano y el Metro. No más retrocesos”, indicó.

Para el politólogo Eduardo Salmón, la mayoría de los nueve candidatos detectados provienen de partidos nuevos y no figuran en las últimas encuestas, por lo que proponen este tipo de propuestas disruptivas o escandalosas para llamar la atención y hacerse conocidos.

Intereses desde el Congreso

Los congresistas Jorge Flores Ancachi, Luis Cordero Jon Tay (Alianza para el Progreso) y Patricia Chirinos (Renovación Popular) han presentado tres iniciativas para eliminar la ATU y devolver sus funciones a las comunas de Lima y Callao.

El proyecto de ley de Chirinos es respaldado por seis de sus colegas de Renovación Popular: Alejandro Muñante, Miguel Ciccia, Milagros Jáuregui de Aguayo, Jorge Zeballos, Cheryl Trigozo y Esdras Medina. Cuando era alcalde de Lima, Rafael López Aliaga también la apoyó.

En su momento, el jefe de la ATU, David Hernández, dijo que el plan regulador que ordena las rutas es algo que venía esperando 40 años y que ya lo han logrado, por lo que devolver sus funciones a los municipios de Lima y Callao sería un gran retroceso.