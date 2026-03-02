HOYSuscripcion LR Focus

Team Perú presenta nueva marca para el ciclo olímpico de Los Ángeles 2028

Esta será la primera vez que una marca internacional acompañe al Team Perú como patrocinador oficial de la indumentaria durante el periodo 2026-2028.

Durante un evento se presentó la nueva piel que lucirá el Team Perú rumbo a Los Ángeles 2028. Foto: Cortesía

Confirmando su credibilidad, confianza y posicionamiento nacional e internacional, el Comité Olímpico Peruano (COP) anuncia una alianza histórica que marcará un antes y después en el deporte nacional: Por primera vez, una marca deportiva internacional acompañará integralmente al Team Perú durante un ciclo olímpico completo. HEAD, marca exclusiva de Ripley Perú, será el Patrocinador Oficial de la Indumentaria del Team Perú durante el período 2026–2028, cubriendo todo el camino hacia los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

“Estamos frente a una alianza histórica: es la primera vez que una marca deportiva internacional acompañará a todo el Team Perú durante un ciclo olímpico completo. HEAD, a través de Ripley, se convierte en símbolo de orgullo para millones de peruanos y en un aliado estratégico para el crecimiento del deporte nacional. Es un patrocinio increíble en la historia del movimiento olímpico peruano”, señaló el presidente del COP, Renzo Manyari, marcando así un hito sin precedentes en el deporte peruano.

En este evento estuvieron presentes los deportistas María Luisa Doig (Esgrima), Inés Castillo (Bádminton), Camila Figueroa (Judo), María Belén Bazo (Vela), Jean Paul de Trazegnies (Vela), Mariano Wong (Karate), Geronimo Hamann (Remo), Adrián Tripul (Pesas), Pamela Noya (Remo), Leticia Bazán (tenis de mesa); la voleibolista olímpica y medallista Seúl 88, Rosa García; por el Comité Olímpico Peruano, el vicepresidente Manuel del Castillo, la secretaria general María Martínez y los directivos Gustavo Matus de la Parra, Edgar Camargo y Martín Panizo; y el CEO de Ripley, Rodrigo Guajardo.

La tres veces deportista olímpica en Esgrima (Beijing 2008, Tokio 2020 y París 2024, así como medallista bolivariana, sudamericana y panamericana, María Luisa Doig, estuvo presente en representación de los atletas del Team Perú.”Hoy les hablo desde el corazón.Para muchos deportistas, el uniforme del Team Perú no es solo una prenda, es un sueño. Y es decir que Perú está presente en una competencia. Por ejemplo en los Juegos Olímpicos Beijing 2008 no teníamos uniformes, por eso lo de hoy es un paso enorme para nosotros y demostrar que el deporte peruano está dando grandes pasos al alto rendimiento. Este uniforme de Head no solo es ropa, es historia, es corazón, gracias por acompañarnos”, señaló María Luisa Doig.

Este acuerdo marca un hecho histórico: por primera vez en el Perú, una marca deportiva respaldará integralmente al COP durante todo un ciclo olímpico, garantizando identidad, continuidad y proyección internacional para nuestros atletas. El patrocinio tendrá vigencia de 2026 a 2028 y HEAD será la única marca en la categoría de indumentaria oficial del Team Perú. La alianza contempla la provisión de uniformes oficiales de ceremonia, podio y villa olímpica, consolidando una imagen unificada con estándares internacionales.

Entre los principales beneficios, el acuerdo permitirá visibilidad de marca en uniformes oficiales y eventos institucionales, así como presencia en comunicados y plataformas digitales del COP y Team Perú. Además, se realizarán activaciones con atletas en tiendas Ripley a nivel nacional y, en el mediano plazo, se proyecta el lanzamiento de la colección licenciada exclusiva “Team Perú × HEAD”, disponible en tiendas físicas y en la plataforma digital de Ripley, acercando al público la indumentaria oficial de nuestros representantes.

En materia de sostenibilidad e identidad, el acuerdo se alinea con la Agenda Olímpica 2020 del Comité Olímpico Internacional, promoviendo la eficiencia en el uso de recursos y la coherencia institucional. Asimismo, se garantizará uniformidad durante todo el ciclo olímpico, fortaleciendo la identidad visual del Team Perú y optimizando la planificación deportiva.

