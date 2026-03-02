HOYSuscripcion LR Focus

Política

Segunda vuelta Elecciones CAL 2026: fecha, hora y lugar de votación entre Delia Espinoza vs. Humberto Abanto

La segunda vuelta de las elecciones CAL 2026 ya tiene cronograma oficial. El Colegio de Abogados de Lima definió el día, horario y local donde los agremiados deberán acudir a votar para elegir al nuevo decano entre Delia Espinoza y Humberto Abanto.

Delia Espinoza y Humberto Abanto quedaron en segunda vuelta tras elecciones del CAL el pasado 28 de febrero. Foto: composición de Betsy De Los Santos / LR
Delia Espinoza y Humberto Abanto quedaron en segunda vuelta tras elecciones del CAL el pasado 28 de febrero. Foto: composición de Betsy De Los Santos / LR

La segunda vuelta de las elecciones CAL 2026 se realizará el próximo 14 de marzo. Ese día, los miembros hábiles del Colegio de Abogados de Lima decidirán quién asumirá el decanato para el periodo 2026-2027. La contienda enfrenta a Delia Espinoza y Humberto Abanto, quienes obtuvieron las más altas votaciones en la primera jornada electoral.

En la primera vuelta, Espinoza alcanzó 18.899 votos, mientras que Abanto superó los 12 mil respaldos. Ninguno logró el 50% más uno requerido por el estatuto del CAL, lo que obligó a convocar a una nueva elección entre ambas listas.

CARLOS ÁLVAREZ RESPONDE EN VIVO: ¿SERÁ EL OUTSIDER? | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

Fecha, hora y lugar de votación para la segunda vuelta del CAL

La segunda vuelta de las elecciones CAL 2026 se desarrollará el sábado 14 de marzo de 2026. La decisión se oficializó tras la proclamación de resultados de la primera ronda, en la que no hubo mayoría absoluta.

La jornada electoral se realizará desde las 8.00 a. m. hasta las 4.00 p. m. El horario será el mismo que se aplicó en la primera votación. El comité electoral recordó que el voto es obligatorio para los agremiados hábiles.

La jornada se realizará en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Solo podrán sufragar los abogados que figuren en el padrón y no registren deudas ante el Colegio de Abogados de Lima. Se deberá presentar DNI y carné de colegiatura vigente.

¿Quiénes son los finalistas al decanato del Colegio de Abogados de Lima?

Delia Espinoza, exfiscal de la Nación, lidera la Lista 3. En la primera vuelta obtuvo el 39,1% de los votos válidos. Su candidatura se posicionó como la más votada entre las ocho listas que compitieron por el decanato del CAL.

Por su parte, Humberto Abanto, penalista y cabeza de la Lista 11, logró alrededor del 26% de respaldo. Su postulación avanzó a la segunda ronda tras superar a los demás aspirantes, entre ellos Ruth Monge y Pedro Angulo.

Ambos candidatos ahora concentrarán sus esfuerzos en captar el voto de quienes respaldaron a otras listas. La definición del nuevo decano del Colegio de Abogados de Lima marcará el rumbo institucional del gremio en un contexto de debate interno sobre transparencia, representación y defensa profesional.

