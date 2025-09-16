HOYSuscripcion LR Focus

Terremoto en Rusia de 7,4 sacudió la península de Kamchatka, según USGS
Mundo

Donald Trump demanda a The New York Times por difamación y le exige US$15.000 millones: "Un portavoz del Partido Demócrata"

No es el primer enfrentamiento de Trump con la prensa o agencias de noticias, como AP, a la que vetó por no usar "Golfo de América".

No es la primera vez que Donald Trump presenta una demanda contra The New York Times.
No es la primera vez que Donald Trump presenta una demanda contra The New York Times. | composición LR

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, demanda por US$15.000 millones contra The New York Times por difamación y libelo. El mandatario republicano lo comunicó a través de Truth Social, donde acusó al diario de ser “uno de los peores y más degenerados” de la historia del país.

Este no sería el primer momento tenso entre Trump y un medio de comunicación de EE.UU. Anteriormente, el mandatario protagonizó numerosos enfrentamientos con cadenas de televisión y periódicos, entre ellos está el día que vetó a la agencia AP del Despacho Oval, en la Casa Blanca.

PUEDES VER: Estados Unidos ataca un nuevo barco que transportaba drogas frente a las costas de Venezuela y deja 3 muertos

lr.pe

Trump acusa a NYT de ser "un portavoz del Partido Demócrata"

Donald Trump acusó a The New York Times de ser un "portavoz del Partido Demócrata de Izquierda Radical" y de "la mayor contribución ilegal a una campaña electoral". Según el republicano, el diario respaldó a la exvicepresidenta Kamala Harris durante las elecciones presidenciales de 2024.

El mandatario no olvida la publicación "La única opción patriótica para la presidencia", el 30 de septiembre de 2024, donde la Junta Editorial de NYT calificó a Trump "un candidato indigno para la presidencia de Estados Unidos. Ha demostrado ser moralmente inepto para un cargo que exige a quien lo ocupa anteponer el bien de la nación a sus propios intereses. Ha demostrado ser temperamentalmente incapaz para un trabajo que requiere precisamente las cualidades —sabiduría, honestidad, empatía, valentía, moderación, humildad y disciplina— de las que más carece", se leía.

Después de casi un año, Trump presentó (o presentaría, un dato no aclarado aún) esta demanda en Florida y ahora tendrá que demostrar que la publicación era falsa. Hasta el momento, no ha expuesto pruebas concretas, lo que genera dudas sobre su avance en tribunales.

PUEDES VER: Donald Trump revela imágenes del segundo ataque de EE. UU. a barcovenezolano vinculado al narcotráfico en el Caribe

lr.pe

Otros casos contra el NYT por difamación

Esta no es la primera vez que acusa a The New York Times por difamación. Uno de ellos ocurrió en 1964, cuando el Tribunal Supremo resolvió el caso New York Times v. Sullivan, que estableció el principio de "verdadera malicia" para probar difamación contra figuras públicas. Este fallo fortaleció la libertad de prensa en Estados Unidos.

Asimismo, en 2018, Trump ya había demandado al diario por reportajes sobre sus finanzas e impuestos basados en documentos confidenciales. Sin embargo, el caso fue desestimado y se le ordenó pagar unos US$400.000 al periódico y a tres de sus periodistas por los costos legales.

PUEDES VER: Donald Trump celebra acuerdo con China que permitirá que TikTok sea "una propiedad controlada" por Estados Unidos

lr.pe

¿Qué otras acusaciones hizo Trump antes contra medios?

Donald Trump también ha demandado a ABC News y CBS, con las que alcanzó acuerdos extrajudiciales millonarios. Según el mandatario, estas indemnizaciones serían destinadas a la construcción de su futura biblioteca presidencial.

En julio de 2025, demandó a The Wall Street Journal, a News Corp y a Rupert Murdoch por atribuirle una carta enviada a Jeffrey Epstein, la cual considera falsa. Asimismo, prohibió a la agencia AP cubrir actos oficiales por no adoptar el término "Golfo de América" para referirse al Golfo de México. Todo esto confirma su enfrentamiento constante con la prensa.

