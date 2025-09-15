Estados Unidos lanzó un ataque contra una lancha y mató a tres personas a bordo en el Caribe. Foto: composición LR/Truth Social

Estados Unidos lanzó un ataque contra una lancha y mató a tres personas a bordo en el Caribe. Foto: composición LR/Truth Social

Estados Unidos ejecutó un segundo ataque contra un buque venezolano en aguas del Caribe, al que acusó de estar vinculado a operaciones de narcotráfico. La acción, coordinada por el Comando Sur, resultó en la muerte de tres miembros de la tripulación y no causó bajas entre las fuerzas estadounidenses.

Las imágenes del operativo fueron difundidas por Donald Trump, mediante su cuenta oficial de Truth Social, destacando la magnitud de la ofensiva como parte de su estrategia contra las organizaciones criminales transnacionales. El material visual muestra el momento en que la embarcación fue interceptada mientras transportaba cargamentos ilegales hacia territorio estadounidense.