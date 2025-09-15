HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Donald Trump revela imágenes del segundo ataque de EE. UU. a buque venezolano vinculado al narcotráfico en el Caribe

El presidente de Estados Unidos difundió un video en Truth Social del ataque de Estados Unidos contra un buque venezolano acusado de narcotráfico que dejó tres fallecidos.

Estados Unidos lanzó un ataque contra una lancha y mató a tres personas a bordo en el Caribe. Foto: composición LR/Truth Social
Estados Unidos lanzó un ataque contra una lancha y mató a tres personas a bordo en el Caribe. Foto: composición LR/Truth Social

Estados Unidos ejecutó un segundo ataque contra un buque venezolano en aguas del Caribe, al que acusó de estar vinculado a operaciones de narcotráfico. La acción, coordinada por el Comando Sur, resultó en la muerte de tres miembros de la tripulación y no causó bajas entre las fuerzas estadounidenses.

Las imágenes del operativo fueron difundidas por Donald Trump, mediante su cuenta oficial de Truth Social, destacando la magnitud de la ofensiva como parte de su estrategia contra las organizaciones criminales transnacionales. El material visual muestra el momento en que la embarcación fue interceptada mientras transportaba cargamentos ilegales hacia territorio estadounidense.

