Deportes

Pablo Guede tras sufrida victoria de Alianza Lima ante UTC: "Llevamos 3 partidos seguidos con el arco en cero"

El técnico blanquiazul valoró la racha sin recibir goles que lleva el equipo en este Torneo Apertura de la Liga 1. Además, destacó el "compromiso y corazón" de sus dirigidos.

Pablo Guede está invicto con Alianza Lima en esta Liga 1 2026. Foto: composición ITEA Sport/captura de Jax Latin Media
Pablo Guede está invicto con Alianza Lima en esta Liga 1 2026. Foto: composición ITEA Sport/captura de Jax Latin Media

El esperado choque de líderes entre Alianza Lima y UTC terminó con la victoria, en los últimos minutos, del club íntimo. Aunque durante el segundo tiempo el Gavilán llegó a tener las chances más claras, la solidez defensiva de los blanquiazules fue clave para conseguir el triunfo. Para el DT Pablo Guede, el compromiso mostrado por sus jugadores fue lo que les permitió ganar y finalizar una nueva fecha sin recibir goles.

En conferencia de prensa, el técnico aliancista destacó el buen resultado obtenido en condiciones adversas, como la cancha sintética y la altura. También apuntó a seguir trabajando para mejorar algunos aspectos que, reconoció, "no les están saliendo".

lr.pe

Guede tras victoria de Alianza: "Un partido muy difícil"

"Creo que fue un partido muy difícil por todas las condiciones que tuvimos que afrontar. Terminar ganando con un gol de pelota parada es importante. Afortunadamente pudimos lograr el triunfo, eso demuestra el corazón y compromiso con el objetivo que tenemos", declaró Guede en diálogo con los medios.

"Hoy hubo muchas circunstancias como el campo, la altura, el calor y un buen rival. Por eso digo que afortunadamente pudimos ganar, otra vez de pelota parada, otra vez con el arco en cero, como ya lo llevamos en tres (partidos) seguidos", agregó el estratega en referencia a los últimos partidos por el Torneo Apertura (0-0 contra Alianza Atlético, 1-0 frente a Sport Boys y 1-0 ante UTC).

Lejos de excusarse en el buen presente de la escuadra que dirige, el entrenador argentino mostró cierta autocrítica por los cuestionamientos hacia su estilo de juego. "Esto nos sirve para seguir trabajando y creciendo en las cosas que por ahora no nos están saliendo, pero repito que este triunfo resalta el compromiso y corazón con el que juegan estos futbolistas", finalizó.

lr.pe

Alianza Lima es el único líder de la Liga 1

Con los 3 puntos que ganó en Cajamarca, Alianza Lima llegó a las 13 unidades y dejó atrás a Los Chankas (11 pts), UTC (10 pts) y Melgar (9 pts). Incluso si Universitario (8 pts) gana su partido correspondiente a esta fecha, no alcanzará a los victorianos.

