Pampa Clemesí, un poblado rural en Perú sin acceso a electricidad, frente a una de las mayores plantas solares de América Latina. | Composición LR

Pampa Clemesí es un asentamiento rural ubicado en la región de Moquegua, al sur de Perú, a unos 1.100 kilómetros de Lima. A pesar de estar a solo 600 metros del complejo solar Rubí-Clemesí, el más grande del país, sus cerca de 200 habitantes no tienen acceso a electricidad.

La zona fue ocupada a inicios de los años 2000 por familias migrantes provenientes de Puno. Desde entonces, el pueblo ha crecido sin servicios básicos como energía eléctrica, agua potable, alcantarillado o atención médica primaria.

La infraestructura energética que no se conecta

El complejo solar Rubí-Clemesí, operado por la empresa Orygen, genera aproximadamente 440 GWh al año, suficiente para abastecer a 350.000 hogares. Como parte de un acuerdo con el gobierno, Orygen instaló:

53 torres eléctricas

4.000 metros de cableado subterráneo

Una línea exclusiva para electrificar Pampa Clemesí

La inversión ascendió a 800.000 dólares. Sin embargo, el tramo final —unos dos kilómetros de redes domiciliarias— aún no ha sido ejecutado por el Estado peruano. Como resultado, la electricidad sigue sin llegar a las viviendas del poblado.

Ubicación de Pampa Clemesí y la Central Solar Fotovaltica Rubí.

Acceso limitado a servicios básicos

Además de la falta de energía eléctrica, Pampa Clemesí enfrenta limitaciones en servicios esenciales:

No hay acueducto ni sistema de alcantarillado

El agua se distribuye mediante camiones cisterna, con costos seis veces superiores a los urbanos

El pueblo carece de centro de salud

Solo hay una escuela pública básica

La mayoría de las viviendas están construidas con materiales reciclados de la planta solar

Algunas familias utilizan paneles solares básicos donados, pero sin baterías ni convertidores eficientes, lo que limita severamente el acceso a energía.

Una paradoja energética en plena transición renovable

Perú ha logrado avances notables en energía renovable. En 2024, la generación solar creció un 96% respecto al año anterior, y el país busca ampliar la cobertura eléctrica rural al 96% para 2026.

Sin embargo, casos como el de Pampa Clemesí reflejan las desigualdades estructurales en la distribución del acceso a servicios. El pueblo representa una paradoja: estar inmerso en uno de los entornos con mayor radiación solar del planeta, frente a una de las plantas más modernas de la región, y aún vivir sin luz, sin agua y sin derechos básicos garantizados.