El banco Itaú, en Brasil, despidió a más de mil empleados por detectar largos periodos de inactividad en sus ordenadores durante el teletrabajo. La medida ha causado controversia, especialmente entre los sindicatos, que critican el enfoque y las prácticas de vigilancia.
El banco Itaú, el más grande de Brasil, ha despedido a más de mil trabajadores en São Paulo debido a la inactividad prolongada de sus ordenadores durante las jornadas de teletrabajo. Esta decisión se basa en un análisis de productividad realizado durante los últimos seis meses, que reveló períodos de desconexión de hasta cuatro horas sin actividad registrada.
La medida fue justificada por el banco como parte de una estrategia para garantizar la eficiencia del modelo híbrido de trabajo. En este sistema, los empleados deben alternar entre trabajo remoto y presencial, con una exigencia de asistir a la oficina al menos ocho veces al mes.
La justificación de Itaú: eficiencia y control en el modelo híbrido
Itaú defendió su decisión al señalar que la supervisión de la actividad informática fue clave para evaluar el rendimiento de los empleados en modalidad remota. Según el banco, el seguimiento permitió detectar que, en algunos casos, los ordenadores permanecían inactivos durante periodos significativos, lo que indicaba una falta de productividad.
La entidad aclaró que esta medida forma parte de un esfuerzo por optimizar el uso de recursos, sobre todo en un contexto de presión económica que exige mayor eficiencia operativa. Sin embargo, la decisión fue mal recibida por muchos empleados, que consideran que no refleja el verdadero rendimiento laboral.
Rechazo sindical: crítica a los criterios de productividad
Los sindicatos han expresado su descontento con la forma en que Itaú mide la productividad de sus trabajadores a distancia. La Federación de los Bancarios de São Paulo calificó de "simplista" el criterio utilizado, argumentando que no todo el trabajo se puede medir solo por la actividad del ordenador.
Además, el sindicato subrayó que este sistema de monitoreo no toma en cuenta factores como reuniones telefónicas, revisión de documentos físicos o problemas técnicos, lo que afecta la evaluación real del rendimiento laboral. Según los representantes de los empleados, el criterio empleado ignora la flexibilidad y la naturaleza del trabajo remoto.
Exceso de vigilancia: los sindicatos exigen una revisión de la medida
Una de las mayores críticas de los sindicatos es el uso del teletrabajo como pretexto para intensificar la vigilancia sobre los empleados. Los representantes laborales aseguran que esta medida abre la puerta a prácticas de control excesivo y pone en riesgo la privacidad de los trabajadores.
En respuesta, el sindicato ha anunciado que tomará acciones legales en defensa de los empleados afectados y ha exigido una negociación para establecer criterios más claros y justos para la evaluación del desempeño en el nuevo marco laboral híbrido.