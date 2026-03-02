Real Madrid vs Getafe EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 26 de LaLiga de España

Real Madrid y Getafe se enfrentan este lunes 2 de marzo por LaLiga de España. Foto: composición LR

Real Madrid y Getafe se enfrentan este lunes 2 de marzo por LaLiga de España. Foto: composición LR

Real Madrid vs Getafe EN VIVO juegan este lunes 2 de marzo, desde las 3.00 p. m. (hora peruana), por la fecha 26 de LaLiga de España. El partido se llevará a cabo en el Estadio Santiago Bernabéu, con transmisión por TV a cargo del canal ESPN. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa llega a este encuentro tras lograr su clasificación a los octavos de final de la Champions League tras eliminar a Benfica. Por el torneo local, cayó en su visita a Osasuna 2-1, perdiendo el primer lugar de la tabla. En cuanto a Getafe, no pudieron hacer respetar la localía ante Sevilla y el resultado fue 0-1 para la visita.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Getafe?

Los equipos de Real Madrid y Getafe se verán las caras por la fecha 26 de LaLiga de España. El duelo se disputará este lunes 2 de marzo en Madrid, desde las 3.00 p. m. (hora peruana).

Costa Rica, México: 2.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 4:00 p.m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Real Madrid vs Getafe?

El partido Real Madrid vs Getafe, por la fecha 26 de LaLiga española, será transmitido por la señal de ESPN para territorio sudamericano. De igual forma, podrá visualizarse vía streaming mediante la plataforma de Disney Plus Premium.

Alineaciones probables de Real Madrid vs Getafe

Real Madrid: Thibaut Courtois; Daniel Carvajal, Antonio Rüdiger, David Alaba, Álvaro Carreras; Federico Valverde, Arda Güler, Aurélien Tchouaméni; Brahim Díaz, Vinicius Jr y Gonzalo García.

Getafe: David Soria; Kiko Femenía, Domingos Duarte, Zaid Romero, Abdelkebir Abqar, Juan Iglesias; Mario Martín, Lujis Milla, Mauro Arambarri; Luis Vazquez y Martín Satriano.

Pronóstico de Real Madrid vs Getafe

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Real Madrid sobre Getafe.

Betsson: gana Real Madrid (1,37), empate (4,70), gana Getafe (9,30)

Betano: gana Real Madrid (1,39), empate (4,70), gana Getafe (10,50)

Bet365: gana Real Madrid (1,33), empate (5,00), gana Getafe (10,00)

1XBet: gana Real Madrid (1,38), empate (5,02), gana Getafe (10,90)

Coolbet: gana Real Madrid (1,40), empate (4,50), gana Getafe (10,00)

Doradobet: gana Real Madrid (1,40), empate (4,50), gana Getafe (11,00).

¿En qué estadio juegan Real Madrid vs Getafe?

Real Madrid y Getafe disputarán este encuentro por la fecha 26 de LaLiga en el Estadio Santiago Bernanbéu. Este recinto tiene capacidad para 83.186 espectadores.

Historial reciente de Real Madrid vs Getafe