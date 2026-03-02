HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Caso Lizeth Marzano: ¿Por qué Adrián Villar huyó? | Arde Troya con Juliana Oxenford

Deportes

Real Madrid vs Getafe EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 26 de LaLiga de España

El duelo por la fecha 26 de LaLiga española entre Real Madrid y Getafe se jugará en el Estadio Santiago Bernabéu y será el último encuentro de la jornada.

Real Madrid y Getafe se enfrentan este lunes 2 de marzo por LaLiga de España. Foto: composición LR
Real Madrid y Getafe se enfrentan este lunes 2 de marzo por LaLiga de España. Foto: composición LR

Real Madrid vs Getafe EN VIVO juegan este lunes 2 de marzo, desde las 3.00 p. m. (hora peruana), por la fecha 26 de LaLiga de España. El partido se llevará a cabo en el Estadio Santiago Bernabéu, con transmisión por TV a cargo del canal ESPN. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa llega a este encuentro tras lograr su clasificación a los octavos de final de la Champions League tras eliminar a Benfica. Por el torneo local, cayó en su visita a Osasuna 2-1, perdiendo el primer lugar de la tabla. En cuanto a Getafe, no pudieron hacer respetar la localía ante Sevilla y el resultado fue 0-1 para la visita.

PUEDES VER: Arley Rodríguez sobre Universitario tras derrota de FC Cajamarca: "No tuvieron chances tan claras"

lr.pe

¿A qué hora juega Real Madrid vs Getafe?

Los equipos de Real Madrid y Getafe se verán las caras por la fecha 26 de LaLiga de España. El duelo se disputará este lunes 2 de marzo en Madrid, desde las 3.00 p. m. (hora peruana).

  • Costa Rica, México: 2.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 4:00 p.m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.
  • España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Real Madrid vs Getafe?

El partido Real Madrid vs Getafe, por la fecha 26 de LaLiga española, será transmitido por la señal de ESPN para territorio sudamericano. De igual forma, podrá visualizarse vía streaming mediante la plataforma de Disney Plus Premium.

Alineaciones probables de Real Madrid vs Getafe

  • Real Madrid: Thibaut Courtois; Daniel Carvajal, Antonio Rüdiger, David Alaba, Álvaro Carreras; Federico Valverde, Arda Güler, Aurélien Tchouaméni; Brahim Díaz, Vinicius Jr y Gonzalo García.
  • Getafe: David Soria; Kiko Femenía, Domingos Duarte, Zaid Romero, Abdelkebir Abqar, Juan Iglesias; Mario Martín, Lujis Milla, Mauro Arambarri; Luis Vazquez y Martín Satriano.

PUEDES VER: Jean Ferrari responde sobre supuesta imagen de él y Mano Menezes durmiendo en partido de Liga 1: "Si vas a deformar la foto, hazlo bien"

lr.pe

Pronóstico de Real Madrid vs Getafe

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Real Madrid sobre Getafe.

  • Betsson: gana Real Madrid (1,37), empate (4,70), gana Getafe (9,30)
  • Betano: gana Real Madrid (1,39), empate (4,70), gana Getafe (10,50)
  • Bet365: gana Real Madrid (1,33), empate (5,00), gana Getafe (10,00)
  • 1XBet: gana Real Madrid (1,38), empate (5,02), gana Getafe (10,90)
  • Coolbet: gana Real Madrid (1,40), empate (4,50), gana Getafe (10,00)
  • Doradobet: gana Real Madrid (1,40), empate (4,50), gana Getafe (11,00).

¿En qué estadio juegan Real Madrid vs Getafe?

Real Madrid y Getafe disputarán este encuentro por la fecha 26 de LaLiga en el Estadio Santiago Bernanbéu. Este recinto tiene capacidad para 83.186 espectadores.

Historial reciente de Real Madrid vs Getafe

  • Getafe 0-1 Real Madrid | 19.10.25
  • Getafe 0-1 Real Madrid | 23.04.25
  • Real Madrid 2-0 Getafe | 01.12.24
  • Getafe 0-2 Real Madrid | 01.02.24
  • Real Madrid 2-1 Getafe | 02.19.23
Notas relacionadas
José Mourinho advierte qué pasará con Gianluca Prestianni si es culpable de acto racista contra Vinícius: "Su carrera se acaba conmigo"

José Mourinho advierte qué pasará con Gianluca Prestianni si es culpable de acto racista contra Vinícius: "Su carrera se acaba conmigo"

LEER MÁS
Canal confirmado del Real Madrid contra Getafe por la fecha 26 de LaLiga de España

Canal confirmado del Real Madrid contra Getafe por la fecha 26 de LaLiga de España

LEER MÁS
Real Madrid vs Manchester City: día, hora y canal de TV para ver el partido de octavos de final de Champions League

Real Madrid vs Manchester City: día, hora y canal de TV para ver el partido de octavos de final de Champions League

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Arley Rodríguez sobre Universitario tras derrota de FC Cajamarca: "No tuvieron chances tan claras"

Arley Rodríguez sobre Universitario tras derrota de FC Cajamarca: "No tuvieron chances tan claras"

LEER MÁS
Javier Rabanal sobre la ausencia de Sekou Gassama tras el triunfo de Universitario ante FC Cajamarca: "Quedó fuera por decisión técnica"

Javier Rabanal sobre la ausencia de Sekou Gassama tras el triunfo de Universitario ante FC Cajamarca: "Quedó fuera por decisión técnica"

LEER MÁS
Pablo Guede tras sufrida victoria de Alianza Lima ante UTC: "Llevamos 3 partidos seguidos con el arco en cero"

Pablo Guede tras sufrida victoria de Alianza Lima ante UTC: "Llevamos 3 partidos seguidos con el arco en cero"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Norma Yarrow habría presentado información falsa en su hoja de vida: JEE le da un día para aclararlo

Cerrarán la vía expresa Línea Amarilla con sentido a Lima esta medianoche por dos horas

Temblor en Perú: ¿dónde fue el epicentro del último sismo hoy, 2 de marzo, según IGP?

Deportes

Arturo Vidal sorprende a Jefferson Farfán al revelar que le hubiera encantado jugar en Alianza Lima: "Ojalá puedan ser campeones este año"

Partidos de hoy, lunes 2 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Javier Rabanal sobre la ausencia de Sekou Gassama tras el triunfo de Universitario ante FC Cajamarca: "Quedó fuera por decisión técnica"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Norma Yarrow habría presentado información falsa en su hoja de vida: JEE le da un día para aclararlo

Exescolta de José Jerí es investigado por presuntos vínculos con banda criminal de explotación sexual

¿Cuánto dinero recibió cada partido político por la Franja Electoral 2026?

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025