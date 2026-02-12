¿Quiénes son los candidatos presidenciales Elecciones 2026? Lista oficial confirmada por JNE
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) publicó la lista oficial de las fórmulas que competirán por la Presidencia del Perú en las elecciones 2026. La lista incluye las candidaturas declaradas hábiles, sus partidos y los nombres que buscarán llegar al Palacio de Gobierno.
La lista oficial de postulantes a la Presidencia de la República para las elecciones 2026, publicada por el JNE, reúne a 36 fórmulas presidenciales que han cumplido con los requisitos legales y están habilitadas para participar en los comicios.
Este registro incluye a los aspirantes a la Presidencia junto con sus primeras y segundas vicepresidencias, según las resoluciones aprobadas por el organismo electoral. La relación completa consolida la oferta política formal que verá el electorado el 12 de abril de 2026.
Elecciones 2026: conoce a los 36 candidatos presidenciales y sus partidos
La siguiente lista corresponde a los 36 candidatos presidenciales que han sido inscritos y declarados admisibles por el JNE para las elecciones 2026.
- Fuerza Popular – Keiko Fujimori
- Alianza para el Progreso – César Acuña
- Partido del Buen Gobierno – Jorge Nieto Montesinos
- Un Camino Diferente – Rosario del Pilar Fernández
- Partido Patriótico del Perú – Herbert Caller
- Ahora Nación – Alfonso López-Chau
- Podemos Perú – José Luna Gálvez
- Juntos por el Perú – Roberto Sánchez
- Perú Moderno – Carlos Jaico
- Partido Frente de la Esperanza 2021 – Fernando Olivera
- Partido Demócrata Unido Perú – Charlie Carrasco
- Primero la Gente – Marisol Pérez Tello
- Progresemos – Paul Jaimes
- Partido Morado – Mesías Guevara
- Fe en el Perú – Álvaro Paz de la Barra
- Partido Democrático Somos Perú – George Forsyth
- País Para Todos – Carlos Álvarez
- Perú Acción – Francisco Diez-Canseco
- Integridad Democrática – Wolfgang Grozo
- Partido Cívico Obras – Ricardo Belmont
- Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE-Perú – Napoleón Becerra
- Alianza Electoral Venceremos – Ronald Atencio
- Partido Político Cooperación Popular – Yonhy Lescano
- Partido Político Perú Primero – Mario Vizcarra
- Partido Democrático Federal – Joaquín Massé Fernández
- Partido Aprista Peruano – Enrique Valderrama
- Partido Demócrata Verde – Alex Gonzales Castillo
- Unidad Nacional – Roberto Chiabra
- Libertad Popular – Rafael Belaunde
- Partido SíCreo – Carlos Espá
- Salvemos al Perú – Antonio Ortiz Villano
- Fuerza y Libertad – Fiorella Molinelli
- Partido Político Nacional Perú Libre – Vladimir Cerrón
- Partido Político PRIN – Walter Chirinos
- Renovación Popular – Rafael López Aliaga
- Avanza País – Partido de Integración Social – José Williams Zapata