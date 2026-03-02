➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 2 de marzo, según Jhan Sandoval
Este 2 de marzo, el horóscopo de Jhan Sandoval ofrece predicciones para todos los signos zodiacales. Descubre lo que les depara el universo en amor, trabajo y salud.
Este lunes 2 de marzo, el horóscopo de Jhan Sandoval presenta nuevas predicciones para los doce signos del zodiaco, brindando orientación en temas relacionados con el amor, la salud y el ámbito laboral. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán descubrir lo que les depara el destino. Es la ocasión para saber si conviene tomar decisiones clave, enfrentar nuevos desafíos o aguardar con calma las oportunidades que el universo tiene reservadas.
¿Qué dice el horóscopo de hoy, lunes 2 de marzo?
Aries: No entres a esa reunión con tu superior a la defensiva. Su capacidad de entender tu frustración es mayor a la que imaginas y logrará resolver todas tus inquietudes. Hoy llegas a un acuerdo.
Tauro: Crees que ese problema no se va a resolver porque la angustia está ganándote y no te permites ver más allá de esa negatividad. Contrólate y trata de mantener la calma, hoy llegan soluciones.
Géminis: Tendrás que afrontar un problema laboral que pensaste haber resuelto. Esto dilatará tu jornada, pero si mantienes el buen humor todo avanzará rápidamente. En el amor, sana tus heridas.
Cáncer: La buena estrella te acompaña. Una amistad te dará la mano sin que se lo solicites y ese problema que tanto te agobiaba se resolverá. En el amor, una amistad intentará influir en tus decisiones.
Leo: Por pesada que parezca la agenda, serás constante y te centrarás solo en avanzar. Todo lo culminarás a tiempo. En el amor, sientes mucho por esa persona, pero la timidez te frena. Exprésate.
Virgo: Las últimas jornadas te han desgastado demasiado y no estás sintiendo que la retribución económica lo compense. No te sientas limitado y negocia nuevamente las condiciones. Serás escuchado.
Libra: Tu entorno estará preocupado por no alcanzar las metas programadas, pero tu calma y serenidad te permitirá evaluar opciones y crear estrategias que cambien esta situación. Todo mejorará.
Escorpio: Has alcanzando objetivos y ahora te pondrán nuevas metas, mucho más demandantes y ambiciosas. En el amor, esa persona se distancia y podrías tomar su actitud como un reto. Contrólate.
Sagitario: No admites críticas y es posible que un compañero haga una que te convenga escuchar. Su intención es ayudarte. En el amor, controla tus deseos y no insistas si esa persona se ha distanciado.
Capricornio: Tendrás que dirigir a otros, pero no te conviene presionar y menos imponerte. Si actúas con sutileza recibirás toda la ayuda que necesitas. En el amor, tus celos no son justificados. Reflexiona.
Acuario: Esa actividad que pensaste se dilataría comienza a avanzar más rápido que lo que imaginas. En el amor, no confundas pasión con amor. Necesitas entender qué sientes por esa persona.
Piscis: No permitas que el estrés y la exigencia de tus superiores te haga perder la paciencia con tus compañeros. En el amor, la intolerancia es de ambas partes y si no cambian surgiría una discusión.