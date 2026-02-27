HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Decano del CAL sostiene que padre de Francesca Montenegro y exdefensa de Adrián Villar podrían ser expulsados: ''Problemas éticos y legales''

El funcionario señaló la necesidad de una investigación profunda tras la difusión de imágenes en el caso de la muerte de la deportista y lo relacionó con las fallas del sistema de justicia en el país.

El decano del Colegio de Abogados de Lima advirtió que el exabogado de Adrián Villar, Jefferson Moreno, podría ser expulsado por posibles faltas éticas en el caso de Lizeth Marzano.
El decano del Colegio de Abogados de Lima advirtió que el exabogado de Adrián Villar, Jefferson Moreno, podría ser expulsado por posibles faltas éticas en el caso de Lizeth Marzano. | Composición LR

El decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Raúl Canelo, advirtió que el exdefensor de Adrián Villar, Jefferson Moreno, podría enfrentar severas sanciones disciplinarias, incluida la expulsión del gremio, si se determina que incurrió en faltas éticas o legales durante el desarrollo del caso del atropello que terminó con la vida de la campeona Lizeth Marzano.

En relación con Juan Montenegro, abogado y padre de la influencer Francesca Montenegro —expareja de Villar —, la autoridad precisó que el escenario cambia sustancialmente cuando se trata de un letrado que, con conocimiento jurídico, no habría brindado los consejos adecuados para someterse a la justicia. “Ahí hay un problema ético claro”, sostuvo.

MARISEL LINARES EN PROBLEMAS Y DETIENEN A ADRIÁN VILLAR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

Alerta sobre normativa

El representante del CAL explicó que el secreto profesional no es absoluto y tiene límites definidos por la ley y la ética. En ese sentido, enfatizó que un abogado no puede ampararse en esta figura si ha inducido a conductas destinadas a evadir la acción de la justicia o a encubrir un crimen. “Eso no aplica, incluso podría configurar inducción a un delito”, afirmó.

Sobre el exabogado defensor de Adrián Villar, el decano señaló que si se demuestra que mintió —al asegurar públicamente que su patrocinado se encontraba internado y en estado de shock—, podría enfrentar un proceso ético disciplinario: ''En los vídeos se les ve complotando''. Precisó que la estrategia legal no puede sustentarse en afirmaciones falsas ante la opinión pública o las autoridades.

El procedimiento disciplinario, explicó, puede iniciarse de dos maneras: de oficio, a través de la directiva del CAL, que remite el caso al Consejo de Ética; o mediante una denuncia presentada por cualquier ciudadano, la cual debe ser obligatoriamente evaluada. Tras una investigación preliminar, el Directivo determinará si corresponde abrir un proceso sancionador.

La falla a nivel estructural

Finalmente, el decano sostuvo que la difusión de imágenes del caso —calificadas como perturbadoras e hirientes para la población— ha generado una reacción social comprensible y ha puesto en evidencia fallas estructurales del sistema de justicia, desde la inacción policial que podría configurar omisión de funciones, hasta vacíos legales que dificultan sanciones cuando los delitos no se cometen en flagrancia.

Según Canelo, la situación del resto de implicados debe analizarse con especial cuidado. Si bien reconoció que, en el caso del papá de Villar existe una posible atenuación por el vínculo familiar, la periodista Marisel Linares no estaría incluida en la figura, al ser su madrastra no hay una relación directa que permita atenuaciones. Podría evaluarse la presunta comisión de encubrimiento personal y eventual encubrimiento real, lo que abriría un frente penal adicional.

“Este caso desnuda una problemática más profunda de la justicia en el país y la necesidad de que la investigación fiscal y judicial sea exhaustiva”, concluyó.

