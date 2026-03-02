HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo, 2 de marzo | LR+ Noticias

Sociedad

Licencias docentes 2026: Minedu fija requisitos y plazos para vacaciones y permisos en colegios públicos

Profesores podrán solicitar licencias con o sin goce de haber por diversos motivos, como enfermedades, maternidad o participación en actividades educativas.

Procedimiento para tramitar licencias y vacaciones.
Procedimiento para tramitar licencias y vacaciones. | Foto: composición LR/Minedu

El Ministerio de Educación (Minedu) aprobó una nueva norma técnica que establece los requisitos y plazos para tramitar licencias, permisos y vacaciones de docentes nombrados y contratados en colegios públicos durante el año escolar 2026. La disposición, oficializada mediante la resolución viceministerial N. 031-2026-Minedu, desarrolla lo previsto en la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, y detalla cómo deben gestionarse estos derechos ante las instancias correspondientes.

Año escolar 2026: ¿en qué casos pueden solicitarse las licencias y vacaciones para docentes?

De acuerdo con el documento, la licencia es el derecho del profesor a ausentarse por uno o más días de su centro de labores. Puede otorgarse con remuneración o sin ella. En el primer caso, procede por incapacidad temporal, enfermedad grave o accidente de un familiar directo, terapias de rehabilitación, exámenes preventivos oncológicos, maternidad, paternidad, adopción, fallecimiento de padres, cónyuge o hijos, así como por estudios de posgrado o especialización autorizados, entre otros supuestos.

TE RECOMENDAMOS

¡RENUNCIA EN EL CASO MARZANO! Y LÓPEZ ALIAGA SE DESPLOMA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Nuevos chats entre Adrián Villar y Francesca Montenegro: “Parece que quisieras que las cosas empeoren"

lr.pe

También se consideran dentro de las licencias pagadas la participación en capacitaciones organizadas por el sector educación o los gobiernos regionales, la representación oficial del Estado en actividades académicas, culturales o deportivas, citaciones judiciales, funciones sindicales y el ejercicio de cargos como consejero regional o regidor.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe
Se estima que hay 426.000 docentes que laboran en colegios públicos del Perú. Foto: Minedu

Se estima que hay 426.000 docentes que laboran en colegios públicos del Perú. Foto: Minedu

En cuanto a las autorizaciones sin goce de haberes, se contemplan motivos particulares, formación no oficializada, desempeño de funciones públicas o cargos de confianza, además de enfermedad grave de padres, pareja reconocida judicialmente o hijos.

PUEDES VER: Adrián Villar admite su responsabilidad sobre la muerte de Lizeth Marzano: “Soy consciente de la gravedad de lo que hice”

lr.pe

¿Cómo se realiza el trámite para las licencias otorgadas a docentes?

El trámite se inicia con una solicitud presentada por el docente ante su jefe inmediato, a través de la mesa de partes física o virtual de la institución educativa, la UGEL o la DRE, según corresponda. El pedido debe precisar el tipo de licencia y adjuntar la documentación exigida. La sola presentación no habilita la ausencia. Es indispensable contar con la resolución administrativa que la apruebe. El director o superior tiene un plazo máximo de dos días hábiles para remitir el expediente al área de recursos humanos.

Calendario oficial del Minedu incluye 42 semanas de desarrollo académico. Foto: Minedu

Calendario oficial del Minedu incluye 42 semanas de desarrollo académico. Foto: Minedu

La entidad competente evaluará el cumplimiento de condiciones y plazos, y solicitará el informe escalafonario antes de emitir pronunciamiento. La respuesta debe darse en un máximo de cinco días hábiles desde la recepción del pedido, indicando fecha de inicio y término.

Si el profesor se ausenta sin autorización formal, la inasistencia será considerada injustificada y sujeta a descuentos o medidas disciplinarias.

¿En qué casos aplicarán los descansos durante el año escolar 2026?

En el caso de vacaciones, estas corresponden a docentes de la carrera pública magisterial y se programan conforme al área de desempeño. El profesor podrá recibir sus vacaciones entre abril y noviembre, al cumplir los 12 meses de trabajo efectivo, incluidos los períodos de licencia con goce de haberes, independientemente del cargo asumido en el área de desempeño laboral de gestión institucional.

&nbsp;Hay cerca de 55.000 colegios públicos en el Perú. Foto: Minedu

 Hay cerca de 55.000 colegios públicos en el Perú. Foto: Minedu

En tanto, los directores que estén a cargo de algún aula o dicten horas de enseñanza tendrán que acceder a sus períodos de vacaciones durante enero y febrero. Por lo tanto, estas fechas tendrán que programarse y podrán fraccionarse.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Resultados finales COAR 2026: revisa lista de ingresantes del Proceso Único de Admisión

Resultados finales COAR 2026: revisa lista de ingresantes del Proceso Único de Admisión

LEER MÁS
¿Colegios públicos y privados iniciarán clases el mismo día? Esto aclaró el Minedu sobre el inicio del año escolar

¿Colegios públicos y privados iniciarán clases el mismo día? Esto aclaró el Minedu sobre el inicio del año escolar

LEER MÁS
Matrícula Digital 2026: Minedu abre nueva fase para escolares que no alcanzaron vacante en colegios

Matrícula Digital 2026: Minedu abre nueva fase para escolares que no alcanzaron vacante en colegios

LEER MÁS
Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Nuevos chats entre Adrián Villar y Francesca Montenegro: “Parece que quisieras que las cosas empeoren"

Nuevos chats entre Adrián Villar y Francesca Montenegro: “Parece que quisieras que las cosas empeoren"

LEER MÁS
Abogado de Marisel Linares señala que periodista se compromete a pagar reparación civil, pero afirma que "no ha cometido ningún delito"

Abogado de Marisel Linares señala que periodista se compromete a pagar reparación civil, pero afirma que "no ha cometido ningún delito"

LEER MÁS
Adrián Villar admite su responsabilidad sobre la muerte de Lizeth Marzano: “Soy consciente de la gravedad de lo que hice”

Adrián Villar admite su responsabilidad sobre la muerte de Lizeth Marzano: “Soy consciente de la gravedad de lo que hice”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Licencias docentes 2026: Minedu fija requisitos y plazos para vacaciones y permisos en colegios públicos

Últimas noticias del ataque de EE.UU. e Israel a Irán EN VIVO: nuevas ofensivas, imágenes y resumen del conflicto en Medio Oriente

Segunda vuelta Elecciones CAL 2026: fecha, hora y lugar de votación entre Delia Espinoza vs. Humberto Abanto

Sociedad

Abogado de Marisel Linares señala que periodista se compromete a pagar reparación civil, pero afirma que "no ha cometido ningún delito"

Tacna: capturan a presunto integrante de banda que asaltaba a menores y estudiantes

Aplazan audiencia de prisión preventiva para Adrián Villar tras objeciones de Cesar Nakazaki sobre informe pericial

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Segunda vuelta Elecciones CAL 2026: fecha, hora y lugar de votación entre Delia Espinoza vs. Humberto Abanto

¿Quién ganó las Elecciones CAL 2026? Delia Espinoza y Humberto Abanto van a segunda vuelta

Primera ministra Denisse Miralles solicitará al Congreso el voto de confianza el miércoles 18 de marzo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025