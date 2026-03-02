Licencias docentes 2026: Minedu fija requisitos y plazos para vacaciones y permisos en colegios públicos

El Ministerio de Educación (Minedu) aprobó una nueva norma técnica que establece los requisitos y plazos para tramitar licencias, permisos y vacaciones de docentes nombrados y contratados en colegios públicos durante el año escolar 2026. La disposición, oficializada mediante la resolución viceministerial N. 031-2026-Minedu, desarrolla lo previsto en la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, y detalla cómo deben gestionarse estos derechos ante las instancias correspondientes.

Año escolar 2026: ¿en qué casos pueden solicitarse las licencias y vacaciones para docentes?

De acuerdo con el documento, la licencia es el derecho del profesor a ausentarse por uno o más días de su centro de labores. Puede otorgarse con remuneración o sin ella. En el primer caso, procede por incapacidad temporal, enfermedad grave o accidente de un familiar directo, terapias de rehabilitación, exámenes preventivos oncológicos, maternidad, paternidad, adopción, fallecimiento de padres, cónyuge o hijos, así como por estudios de posgrado o especialización autorizados, entre otros supuestos.

También se consideran dentro de las licencias pagadas la participación en capacitaciones organizadas por el sector educación o los gobiernos regionales, la representación oficial del Estado en actividades académicas, culturales o deportivas, citaciones judiciales, funciones sindicales y el ejercicio de cargos como consejero regional o regidor.

Se estima que hay 426.000 docentes que laboran en colegios públicos del Perú. Foto: Minedu

En cuanto a las autorizaciones sin goce de haberes, se contemplan motivos particulares, formación no oficializada, desempeño de funciones públicas o cargos de confianza, además de enfermedad grave de padres, pareja reconocida judicialmente o hijos.

¿Cómo se realiza el trámite para las licencias otorgadas a docentes?

El trámite se inicia con una solicitud presentada por el docente ante su jefe inmediato, a través de la mesa de partes física o virtual de la institución educativa, la UGEL o la DRE, según corresponda. El pedido debe precisar el tipo de licencia y adjuntar la documentación exigida. La sola presentación no habilita la ausencia. Es indispensable contar con la resolución administrativa que la apruebe. El director o superior tiene un plazo máximo de dos días hábiles para remitir el expediente al área de recursos humanos.

Calendario oficial del Minedu incluye 42 semanas de desarrollo académico. Foto: Minedu

La entidad competente evaluará el cumplimiento de condiciones y plazos, y solicitará el informe escalafonario antes de emitir pronunciamiento. La respuesta debe darse en un máximo de cinco días hábiles desde la recepción del pedido, indicando fecha de inicio y término.

Si el profesor se ausenta sin autorización formal, la inasistencia será considerada injustificada y sujeta a descuentos o medidas disciplinarias.

¿En qué casos aplicarán los descansos durante el año escolar 2026?

En el caso de vacaciones, estas corresponden a docentes de la carrera pública magisterial y se programan conforme al área de desempeño. El profesor podrá recibir sus vacaciones entre abril y noviembre, al cumplir los 12 meses de trabajo efectivo, incluidos los períodos de licencia con goce de haberes, independientemente del cargo asumido en el área de desempeño laboral de gestión institucional.

Hay cerca de 55.000 colegios públicos en el Perú. Foto: Minedu

En tanto, los directores que estén a cargo de algún aula o dicten horas de enseñanza tendrán que acceder a sus períodos de vacaciones durante enero y febrero. Por lo tanto, estas fechas tendrán que programarse y podrán fraccionarse.

