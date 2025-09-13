HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Este es el único país de Sudamérica que no tiene expresidentes condenados ni investigados por corrupción

Perú y Ecuador son los países con más expresidentes procesados, sin embargo solo una nación sudamericana se mantiene sin casos.

Solo un país sudamericano se libra de expresidentes con causas judiciales. Foto: AFP
Solo un país sudamericano se libra de expresidentes con causas judiciales. Foto: AFP

En Sudamérica, la mayoría de expresidentes ha tenido que rendir cuentas ante los tribunales una vez finalizado su mandato. Desde condenas firmes hasta investigaciones en curso, los procesos judiciales contra exmandatarios se han vuelto frecuentes en países como Perú, Brasil, Argentina o Colombia. En estos casos, los escándalos por corrupción, abuso de poder y violaciones a los derechos humanos han dominado la agenda política en las últimas décadas.

Sin embargo, existe un caso que rompe con esta tendencia. Hay un país en la región cuyos expresidentes no han sido condenados ni enfrentan procesos judiciales en democracia. Esta particularidad ha ubicado a la nación rioplatense en el centro del debate sobre la relación entre justicia, política y calidad institucional. Además, refuerza su posición en los rankings internacionales como la democracia más sólida de Sudamérica.

PUEDES VER: Albania da un paso histórico al nombrar a Diella, la primera ministra generada por IA: luchará contra la corrupción

lr.pe

¿Cuál es la única nación sudamericana sin expresidentes investigados o condenados?

Uruguay se destaca como la única nación sudamericana sin expresidentes condenados ni investigados judicialmente durante el periodo democrático. El único caso que generó suspicacias fue el del expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera (1990-1995), quien declaró en una causa relacionada con la venta irregular del Banco Pan de Azúcar. Sin embargo, nunca fue condenado ni enfrenta cargos actualmente.

El país ha logrado consolidarse como un modelo regional en cuanto a instituciones y transparencia. Según el Democracy Index de The Economist, en 2024 ocupó el puesto 15 a nivel mundial y fue catalogado como la única “democracia plena” de Sudamérica. Especialistas atribuyen esta situación a una cultura política orientada a la austeridad y al respeto por lo público. En Uruguay, ministras, ministros, legisladoras, legisladores y funcionariado de alto rango suelen movilizarse en vehículos propios, evitan ostentaciones asociadas al poder en otras naciones y desempeñan sus funciones con prácticas que fortalecen la confianza ciudadana en las instituciones.

PUEDES VER: China invertirá US$500 millones en este país de América Latina para un megaaeropuerto, diseñado para aviones gigantes

lr.pe

Países de Sudamérica con expresidentes condenados o investigados

En casi toda Sudamérica, expresidentes han enfrentado condenas, investigaciones o denuncias judiciales. Este es el panorama país por país:

Perú

  • Alberto Fujimori (condenado por violaciones a los DD.HH.)
  • Alejandro Toledo (condenado por colusión y lavado de dinero)
  • Ollanta Humala (condenado por lavado de activos)
  • Pedro Pablo Kuczynski (investigado por lavado de activos)
  • Martín Vizcarra (inhabilitado e investigado)
  • Pedro Castillo (acusado de rebelión)
  • Dina Boluarte (investigada por cohecho)

Brasil

  • Jair Bolsonaro (condenado por intento de golpe de Estado)
  • Luiz Inácio Lula da Silva (condenado y luego absuelto en causas de corrupción)
  • Fernando Collor de Mello (condenado por corrupción y lavado)
  • Michel Temer (procesado por corrupción)

Argentina

  • Cristina Fernández de Kirchner (condenada por administración fraudulenta)
  • Mauricio Macri (causas abiertas por el caso Correo Argentino)
  • Alberto Fernández (denunciado por violencia de género)
  • Carlos Menem (condenado en múltiples procesos)
  • Fernando de la Rúa (procesado y luego absuelto)

Colombia

  • Álvaro Uribe (condenado por fraude procesal y soborno)

Bolivia

  • Jeanine Áñez (condenada a 10 años de prisión)
  • Evo Morales (investigado por trata de personas)
  • Gonzalo Sánchez de Lozada (condenado por contratos irregulares)
  • Carlos Mesa (investigado por enriquecimiento ilícito)

Ecuador

  • Rafael Correa (condenado por corrupción)
  • Lenín Moreno (procesado por cohecho)
  • Lucio Gutiérrez (destituido e investigado)
  • Guillermo Lasso (investigado, luego sobreseído)
  • Jamil Mahuad (condenado en ausencia)
  • Abdalá Bucaram (procesos por corrupción)

Paraguay

  • Horacio Cartes (acusado de corrupción y vínculos ilícitos)
  • Mario Abdo Benítez (procesado en 2024)
  • Juan Carlos Wasmosy (condenado)
  • Luis González Macchi (condenado y luego sobreseído)

Venezuela

  • Carlos Andrés Pérez (destituido y acusado de corrupción)
  • Nicolás Maduro (acusado internacionalmente de corrupción y violaciones a los DD.HH., aunque sin procesos internos concluidos)

Chile

  • Sebastián Piñera (investigado, pero nunca condenado)
