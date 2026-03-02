Universitario derrotó 1-0 a FC Cajamarca, en el Estadio Monumental, por la quinta fecha del Torneo Apertura. El tricampeón de la Liga 1 sufrió más de la cuenta e incluso un polémico penal pudo cambiar el resultado final. No obstante, uno de los momentos más llamativos del partido fue el fraterno abrazo de Hernán Barcos y Álex Valera, tras el picante cruce que hubo en el Clásico 2025. Por este motivo, Pablo Miguez habló sobre el respeto que existe en el fútbol.

Al concluir el encuentro entre Universitario y FBC Cajamarca, el delantero Barcos se tomó un momento para despedirse de sus compañeros de equipo. Durante este emotivo instante, se encontró con Valera y le ofreció un cálido abrazo. Este gesto fraternal, que generó sonrisas en ambos futbolistas, sorprendió tanto a los comentaristas.

¿Qué dijo Pablo Miguez sobre el abrazo entre Álex Valera y Hernán Barcos?

"Fue bueno el partido con pocas tarjetas e incluso por mometos sometimos al rival y el árbitro dejó jugar. Fue un lindo partido y obviamente uno quiere ganar, pero Universitario llegaba bien. Esto es fútbol y yo me he enfrentado con jugadores de Universitario y las pulsasiones se elevan en los partidos. Hay momentos de calentura, pero después lo bajás. Somos todos colegas y queda dentro de la cancha, Hernán es una buena persona como Valera. Eso es lo que vende más o la prensa infla muco las cosas. Es parte de este deporte”, enfatizó Pablo Miguez en Latin Media.

¿Qué dijo Pablo Miguez sobre el presunto penal en el Universitario ante FC Cajamarca?

El central no pudo ocultar su incomodidad y aseguró que si la situación hubiera sido al revés, en el Monumental, cobraban penal a favor de la 'U'. "Si capaz me queda la jugada del penal de Arley. Pero depende de que el VAR llame. ¿Vi la repetición? Sí, yo cobraría el penal, porque si fuera al revés seguramente sería penal. Pero bueno no vamos a poner excusa. El VAR toma la decisión y el árbitro", declaró Pablo Míguez en Fútbol en América.

¿Dónde ver la Liga 1 2026?

La transmisión por TV de todos los partidos del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 estará a cargo del canal L1 Max, que cuenta con los derechos de los 18 clubes de esta edición del campeonato.