Venezolana en España hace probar el pan con chicharrón y desata debate en redes: "No le gana en sabor"

Una influencer venezolana recorre España para comparar el pan con chicharrón de Perú y la arepa reina pepiada de Venezuela, provocando un intenso debate sobre cuál desayuno es el favorito.

Influencer venezolana hace probar a la gente en España el pan con chicharrón peruano.
Influencer venezolana hace probar a la gente en España el pan con chicharrón peruano. | Foto: composición LR/TikTok - Eudimar Valenzuela

Ante la expectativa que genera la final del 'Mundial de desayunos', una influencer venezolana recorrió las calles de España con el propósito de mostrar el pan con chicharrón del Perú y la arepa reina pepiada de Venezuela a personas de diferentes nacionalidades, quienes en cuestión de minutos no dudaron en dar su veredicto final. Esto provocó una ola de reacciones de usuarias y usuarios, que iniciaron un debate sobre cuál de los dos es el preferido.

El preferencia por el pan con chicharrón por encima de la arepa reina pepiada

En medio de la disputa entre ambos desayunos, la creadora de contenido venezolana se mostró sorprendida por la preferencia del público en las calles españolas hacia el pan con chicharrón. Sin embargo, a diferencia de la mayoría, un compatriota de la influencer afirmó que la arepa reina pepiada no tiene rival: “No le gana en sabor, no hay nadie que supere a la arepa”, respondió al ser consultado si votó por el platillo peruano.

PUEDES VER: ¡Perú a la final del Mundial de Desayunos! Pan con chicharrón vence a la marraqueta de Chile y se enfrentará a Venezuela

lr.pe

Por otro lado, la tiktoker Eudimar Valenzuela expresó en la descripción de su video su apoyo al desayuno peruano, lo que desató una avalancha de comentarios y asombro por inclinarse hacia el famoso platillo nacional. “Soy venezolana y apoyo el pan con chicharrón”, escribió en su publicación.

La reacción de los usuarios por la preferencia del pan con chicharrón sobre la arepa reina pepiada

El video superó las 670.000 visualizaciones y registró más de 50.000 reacciones, lo que provocó una viralización entre cibernautas y seguidores de la influencer venezolana. Los usuarios no tardaron en mostrar opiniones distintas sobre la elección y dejaron comentarios destacados como: “Soy venezolano y también me gusta el pan con chicharrón, pero votaré por la arepa”, “¡Voten por el pan con chicharrón!”, “El pan con chicharrón es lo mejor”, entre otros.

