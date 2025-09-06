HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Quién es Maura Sánchez, la empresaria dueña de la casa detonada en Trujillo?
¿Quién es Maura Sánchez, la empresaria dueña de la casa detonada en Trujillo?     ¿Quién es Maura Sánchez, la empresaria dueña de la casa detonada en Trujillo?     ¿Quién es Maura Sánchez, la empresaria dueña de la casa detonada en Trujillo?     
El escándalo de corrupción en la era Milei
El escándalo de corrupción en la era Milei     El escándalo de corrupción en la era Milei     El escándalo de corrupción en la era Milei     
Mundo

Modi responde a los aranceles de Trump a India con un mensaje conciliador: “Tenemos una asociación estratégica positiva”

El mensaje de Narendra Modi, quien dijo ser amigo de Trump, llega semanas después de que Estados Unidos eleve en un 50% los aranceles a los productos indios.

Modi respondió a los aranceles de Donald Trump a India con un mensaje conciliador.
Modi respondió a los aranceles de Donald Trump a India con un mensaje conciliador. | AP

El reciente aumento de las tensiones comerciales entre India y Estados Unidos llevó al primer ministro de India, Narendra Modi, a adoptar un mensaje conciliador, luego de que Donald Trump impusiera aranceles del 50% a los productos indios, medida que se atribuye como respuesta a la compra de petróleo ruso por parte de Nueva Delhi.

Modi indicó que “la relación entre India y Estados Unidos es una asociación estratégica con visión de futuro”. Con estas palabras, buscó reducir las tensiones y mantener abierto el canal de comunicación en medio de cruciales negociaciones comerciales.

PUEDES VER: Puerto Rico acusa al régimen de Maduro de inundar la isla con drogas y respalda la ofensiva militar de EE. UU. en el Caribe

lr.pe

Modi adopta un mensaje conciliador para responder a los aranceles de Trump a India

A través de un mensaje en la red social X, el primer ministro indio, Narendra Modi, agradeció las palabras positivas de Donald Trump sobre la relación entre ambos países y afirmó que compartía completamente los sentimientos de amistad expresados por el mandatario estadounidense. Con este gesto, Modi intentó suavizar las tensiones y fortalecer los lazos con Washington, en lugar de avivar el conflicto.

Asimismo, esta respuesta vino después de que Trump mostrara su desacuerdo con las recientes decisiones de India, especialmente en relación con las importaciones de petróleo ruso. "Siempre seré amigo del primer ministro Modi. Es un gran primer ministro. Pero simplemente no me gusta lo que está haciendo en este momento en particular”, refirió el presidente.

PUEDES VER: Petro advierte a Trump: señala que colaboración con EE.UU. en la lucha antidrogas debe respetar el derecho internacional

lr.pe

Trump critica a Modi por haberse reunido con Xi Jiping y Putin

Donald Trump mostró su fastidio por la cumbre entre Xi Jinping, Vladimir Putin y Narendra Modi en Pekín. En un mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump afirmó que Estados Unidos ha "perdido" a India y Rusia frente a la creciente influencia de China al sugerir que ambos países parecen inclinarse hacia un nuevo orden mundial impulsado desde Pekín.

Para acompañar su mensaje, Trump compartió una foto de los tres líderes reunidos en la cumbre organizada por China, y en el pie de la imagen escribió: "¡Que tengan un futuro largo y próspero juntos!".

Según Nueva Delhi, mantener diversificados sus aliados responde a necesidades económicas y geopolíticas, pero para Trump, esta dinámica alimenta una grieta que amenaza con debilitar la histórica alianza indo-estadounidense en el Indo-Pacífico.

PUEDES VER: Maduro ve despliegue de Trump en el Caribe como amenaza a la soberanía de su régimen: "Venezuela respeta para que la respeten"

lr.pe

Los aranceles que Estados Unidos impuso a India

A finales de agosto, la administración de Donald Trump aumentó en un 50% los aranceles a los productos indios, lo que marcó un nuevo punto de quiebre en una relación que, durante varias décadas, fue muy importante en la estrategia de Estados Unidos para neutralizar la influencia de China en Asia.

Aunque Trump había afirmado que su relación con India era buena, la calificó como “unilateral” y cuestionó la compra de petróleo ruso por parte del gobierno de Narendra Modi. Como respuesta, India suspendió la compra de armamento estadounidense, lo que representó un golpe importante para la industria militar de Estados Unidos.

Por otra parte, el ministro de Comercio indio, Piyush Goyal, dejó claro que India no se dejaría amedrentar por la decisión de Trump. Aseguró que el país seguiría buscando “nuevos mercados” y dejó abierta la posibilidad de firmar acuerdos de libre comercio con cualquier país interesado, enviando así un mensaje claro de resistencia a las presiones de Washington.

Notas relacionadas
Trump admite que Estados Unidos “perdió” a India y Rusia frente a China en medio de crecientes tensiones globales

Trump admite que Estados Unidos “perdió” a India y Rusia frente a China en medio de crecientes tensiones globales

LEER MÁS
Entran en vigor los aranceles del 50% impuestos por Estados Unidos a India como represalia a la compra de petróleo ruso

Entran en vigor los aranceles del 50% impuestos por Estados Unidos a India como represalia a la compra de petróleo ruso

LEER MÁS
Médicos en India extraen de un ojo humano un parásito común en perros y gatos: el hombre sufría inflamación ocular

Médicos en India extraen de un ojo humano un parásito común en perros y gatos: el hombre sufría inflamación ocular

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
La trágica historia de Natalia Nagovitsyna, la alpinista rusa atrapada en China a 7.000 metros y que no puede ser rescatada

La trágica historia de Natalia Nagovitsyna, la alpinista rusa atrapada en China a 7.000 metros y que no puede ser rescatada

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
EE. UU. advierte a régimen de Maduro tras amenaza a María Corina Machado: “Ni se te ocurra tocarla”

EE. UU. advierte a régimen de Maduro tras amenaza a María Corina Machado: “Ni se te ocurra tocarla”

LEER MÁS
“No puedo ir a la capital de este terrorista”: Zelenski rechaza reunión con Putin en Moscú y lo acusa de jugar con EE. UU.

“No puedo ir a la capital de este terrorista”: Zelenski rechaza reunión con Putin en Moscú y lo acusa de jugar con EE. UU.

LEER MÁS
Vaticano recibirá primer gran peregrinaje LGTBIQ+: "Es una señal importante para sentirnos más incluidos"

Vaticano recibirá primer gran peregrinaje LGTBIQ+: "Es una señal importante para sentirnos más incluidos"

LEER MÁS
Dólar BCV y paralelo hoy 6 de septiembre 2025: conoce el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela

Dólar BCV y paralelo hoy 6 de septiembre 2025: conoce el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela

LEER MÁS
Puerto Rico acusa al régimen de Maduro de inundar la isla con drogas y respalda la ofensiva militar de EE. UU. en el Caribe

Puerto Rico acusa al régimen de Maduro de inundar la isla con drogas y respalda la ofensiva militar de EE. UU. en el Caribe

LEER MÁS
Dólar paralelo en Venezuela hoy, 6 de septiembre de 2025: consulta la tasa actualizada de Monitor Dólar

Dólar paralelo en Venezuela hoy, 6 de septiembre de 2025: consulta la tasa actualizada de Monitor Dólar

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Nicanor de la Fuente Sifuentes, Nixa, el poeta eterno

Canal confirmado de Argentina contra Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

Canal de Perú contra Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026: ¿dónde ver ONLINE?

Mundo

Represión en Nicaragua: régimen de Ortega-Murillo silencia a sus opositores encarcelando familias enteras sin orden judicial

Diosdado Cabello advierte represalias contra María Corina Machado por apoyo a presión de EE. UU. contra Maduro

Rusia califica como "totalmente inaceptable" la presión de Estados Unidos a Venezuela y advierte una amenaza regional

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota