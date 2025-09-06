Modi respondió a los aranceles de Donald Trump a India con un mensaje conciliador. | AP

El reciente aumento de las tensiones comerciales entre India y Estados Unidos llevó al primer ministro de India, Narendra Modi, a adoptar un mensaje conciliador, luego de que Donald Trump impusiera aranceles del 50% a los productos indios, medida que se atribuye como respuesta a la compra de petróleo ruso por parte de Nueva Delhi.

Modi indicó que “la relación entre India y Estados Unidos es una asociación estratégica con visión de futuro”. Con estas palabras, buscó reducir las tensiones y mantener abierto el canal de comunicación en medio de cruciales negociaciones comerciales.

Modi adopta un mensaje conciliador para responder a los aranceles de Trump a India

A través de un mensaje en la red social X, el primer ministro indio, Narendra Modi, agradeció las palabras positivas de Donald Trump sobre la relación entre ambos países y afirmó que compartía completamente los sentimientos de amistad expresados por el mandatario estadounidense. Con este gesto, Modi intentó suavizar las tensiones y fortalecer los lazos con Washington, en lugar de avivar el conflicto.

Asimismo, esta respuesta vino después de que Trump mostrara su desacuerdo con las recientes decisiones de India, especialmente en relación con las importaciones de petróleo ruso. "Siempre seré amigo del primer ministro Modi. Es un gran primer ministro. Pero simplemente no me gusta lo que está haciendo en este momento en particular”, refirió el presidente.

Trump critica a Modi por haberse reunido con Xi Jiping y Putin

Donald Trump mostró su fastidio por la cumbre entre Xi Jinping, Vladimir Putin y Narendra Modi en Pekín. En un mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump afirmó que Estados Unidos ha "perdido" a India y Rusia frente a la creciente influencia de China al sugerir que ambos países parecen inclinarse hacia un nuevo orden mundial impulsado desde Pekín.

Para acompañar su mensaje, Trump compartió una foto de los tres líderes reunidos en la cumbre organizada por China, y en el pie de la imagen escribió: "¡Que tengan un futuro largo y próspero juntos!".

Según Nueva Delhi, mantener diversificados sus aliados responde a necesidades económicas y geopolíticas, pero para Trump, esta dinámica alimenta una grieta que amenaza con debilitar la histórica alianza indo-estadounidense en el Indo-Pacífico.

Los aranceles que Estados Unidos impuso a India

A finales de agosto, la administración de Donald Trump aumentó en un 50% los aranceles a los productos indios, lo que marcó un nuevo punto de quiebre en una relación que, durante varias décadas, fue muy importante en la estrategia de Estados Unidos para neutralizar la influencia de China en Asia.

Aunque Trump había afirmado que su relación con India era buena, la calificó como “unilateral” y cuestionó la compra de petróleo ruso por parte del gobierno de Narendra Modi. Como respuesta, India suspendió la compra de armamento estadounidense, lo que representó un golpe importante para la industria militar de Estados Unidos.

Por otra parte, el ministro de Comercio indio, Piyush Goyal, dejó claro que India no se dejaría amedrentar por la decisión de Trump. Aseguró que el país seguiría buscando “nuevos mercados” y dejó abierta la posibilidad de firmar acuerdos de libre comercio con cualquier país interesado, enviando así un mensaje claro de resistencia a las presiones de Washington.