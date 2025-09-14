HOYSuscripcion LR Focus

USA

Zohran Mamdani promete arrestar a Netanyahu por “crímenes de guerra” si es elegido alcalde Nueva York

Mamdani, asambleísta estatal de orientación socialista democrática, se refiere a Netanyahu como "criminal de guerra" por los actos en Gaza.

Zohran Mamdani promete cumplir con el arresto internacional de Benjamin Netanyahu.
Zohran Mamdani promete cumplir con el arresto internacional de Benjamin Netanyahu. | Composición LR

Zohran Mamdani, principal aspirante a la alcaldía de Nueva York para las elecciones del 4 de noviembre, declaró a The New York Times que, si gana los comicios, ordenará el arresto del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, si este visita la ciudad. El actual asambleísta estatal calificó al mandatario israelí como “criminal de guerra”.

El político, de orientación socialista democrática, afirmó que hará cumplir la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) en noviembre de 2024, la cual acusa a Netanyahu de crímenes de guerra relacionados con la ofensiva militar en Gaza. “Esto es algo que pretendo cumplir”, declaró Mamdani al medio neoyorquino. “Es mi deseo asegurar que esta sea una ciudad que defienda el derecho internacional”, añadió.

PUEDES VER: EEUU amenaza con revocar visas a extranjeros que “glorifiquen” el asesinato de Charlie Kirk en redes sociales

lr.pe

Zohran Mamdani promete arrestar a Benjamin Netanyahu en Nueva York

En la entrevista a The New York Times, Zohran Mamdani aseguró que, si Netanyahu pisa suelo neoyorquino, como alcalde ordenaría al Departamento de Policía de Nueva York que lo detuviera en el aeropuerto. Esta promesa no es nueva, pero Mamdani la reiteró como una de sus mediadas como candidato y ante la posibilidad de que el primer ministro de Israel asista a la Asamblea General de la ONU a finales de septiembre.

Mamdani sostuvo que su intención es actuar donde el gobierno federal no lo ha hecho. “Este es un momento en el que no podemos depender del gobierno federal para que nos guíe”, declaró. “Este es un momento en el que las ciudades y los estados tendrán que demostrar lo que significa realmente defender nuestros propios valores, a nuestra gente”.

Aunque la ley estadounidense no reconoce la autoridad de la CPI, Mamdani argumentó que las ciudades deben tomar decisiones en función del derecho internacional y no de las posturas diplomáticas de Washington.

PUEDES VER: Emma Stone, Mark Ruffalo, Joaquin Phoenix y más estrellas de Hollywood se niegan a trabajar con productoras de Israel

lr.pe

¿Benjamin Netanyahu cometió crímenes de guerra?

L a Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra Benjamin Netanyahu y otros altos funcionarios, incluido un exministro de Defensa israelí y un líder de Hamás, por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en el marco de la guerra en Gaza. La CPI, con sede en La Haya, atribuye a Netanyahu ataques sistemáticos contra civiles y el uso del hambre como método de guerra.

Estas acciones ocurrieron tras el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, que causó la muerte de al menos 1.200 personas y el secuestro de unas 250. En respuesta, Israel desplegó una ofensiva aérea y terrestre en Gaza. Según el Ministerio de Salud de Gaza, las operaciones israelíes han dejado más de 64.000 muertos y millones de desplazados.

