España: fuga de gas provoca explosión en un bar de Madrid y deja al menos 21 personas heridas

De los 21 heridos, tres de ellos estarían graves, señalaron las autoridades. | Foto: AFP

De los 21 heridos, tres de ellos estarían graves, señalaron las autoridades. | Foto: AFP

Al menos 25 personas resultaron heridas, tres de ellas de gravedad, luego de una explosión en un bar de Madrid, en España, que habría sido provocada por una fuga de gas, según informaron autoridades locales.

La explosión ocurrió en el barrio de Vallecas, a unos 9 kilómetros al sureste de Madrid. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento, señaló que aún es pronto para determinar la causa de la detonación.

Un vecino, identificado como Fernando Sánchez, fue entrevistado por la televisión pública RTVE y no dudó en describir el momento exacto en el que sintió la detonación.

"Estábamos en casa, hemos sentido la explosión y enseguida hemos salido corriendo, pensando qué es lo que podía haber pasado y cuando hemos llegado allí, pues la verdad era un caos, la gente por medio intentando mover coches", sostuvo.

Los bomberos retiraron los escombros del local, indicaron los servicios de emergencia de Madrid en la red social X. En un video, se ve al techo parcialmente derrumbado y ladrillos esparcidos por el suelo.

Los servicios de emergencia se llevaron a una víctima en camilla. Los equipos médicos y de protección civil atendieron a 25 heridos, tres de ellas "graves" y dos "potencialmente graves", dijeron los servicios de emergencia.

Perros rastreadores y drones fueron movilizados para las tareas de desescombro, añadieron la autoridades. Inmaculada Sanz declaró a los periodistas que se descartaba que hubiera personas atrapadas bajo los escombros.

Asimismo, añadió que los residentes de nueve viviendas que formaban parte del edificio tendrán que ser realojados durante al menos algunos días.