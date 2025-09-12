El 'Mundial de desayunos' creado por Ibai ha generado una ola de reacciones entre todos los países en competencia. Y en la gran final ha llevado a enfrentar al Perú con el delicioso pan con chicharrón contra Venezuela y la arepa de reina pepiada.

Precisamente, en TikTok, los usuarios han recreado la famosa película 'Corazón Valiente', escena en la que se libra una batalla. El clip ha sido editado con IA y muestran a los peruanos con sus camisetas de la selección y figuras conocidas del espectáculo nacional. Esto frente al ejército de Venezuela, que es apoyado por otros países que también perdieron frente a Perú.

Recrean famosa batalla de película 'Corazón valiente' y enfrentan al Perú vs. Latinoamérica

La escena de 'Funatoons' muestra como es que desde el lado peruano se encuentran varias personalidades conocidas tanto de redes sociales, farándula y otros. Además, muestran al ejército de países tales como México, Ecuador y Chile, quienes se enfrentan al Perú en esta final por ganar el 'Mundial de desayunos' creado por Ibai.

Aunque la simulación es humor, algunos usuarios han resaltado que, en la votación final del mundial, el Perú no solo se enfrenta Venezuela sino a otros países. "Ecuatorianos, chilenos y mexicanos votando a favor de Venezuela", comentó Geancarlo Belizario en TikTok.

¿Cómo votar por Perú en la final del 'Mundial de desayunos'?

Los usuarios interesados en participar en el 'Mundial de desayunos' podrán hacerlo a través de los comentarios publicados en las redes sociales oficiales de Ibai Llanos. Cada plataforma cuenta con su propia votación y los resultados finales se obtienen con la suma de los votos registrados en todas ellas.

