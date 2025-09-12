HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Aportantes y exaportantes marcharán por el retiro AFP
Aportantes y exaportantes marcharán por el retiro AFP     Aportantes y exaportantes marcharán por el retiro AFP     Aportantes y exaportantes marcharán por el retiro AFP     
Tendencias

"Chicharrón valiente": usuarios en TikTok recrean escena y simulan enfrentamiento de Latinoamérica contra Perú en el 'Mundial de desayunos'

En TikTok, usuarios han recreado la célebre batalla de 'Corazón Valiente', mostrando a Perú con figuras públicas y la selección, enfrentándose a un ejército venezolano apoyado por otros países.

Usuarios en TikTok sorprenden y simulan Latinoamérica vs. Perú en 'Mundial de desayunos'.
Usuarios en TikTok sorprenden y simulan Latinoamérica vs. Perú en 'Mundial de desayunos'.

El 'Mundial de desayunos' creado por Ibai ha generado una ola de reacciones entre todos los países en competencia. Y en la gran final ha llevado a enfrentar al Perú con el delicioso pan con chicharrón contra Venezuela y la arepa de reina pepiada.

Precisamente, en TikTok, los usuarios han recreado la famosa película 'Corazón Valiente', escena en la que se libra una batalla. El clip ha sido editado con IA y muestran a los peruanos con sus camisetas de la selección y figuras conocidas del espectáculo nacional. Esto frente al ejército de Venezuela, que es apoyado por otros países que también perdieron frente a Perú.

PUEDES VER: 'Mundial de Desayunos' de Ibai Llanos EN VIVO: minuto a minuto de la votación entre Perú y Venezuela y cómo apoyar al pan con chicharrón

lr.pe

Recrean famosa batalla de película 'Corazón valiente' y enfrentan al Perú vs. Latinoamérica

La escena de 'Funatoons' muestra como es que desde el lado peruano se encuentran varias personalidades conocidas tanto de redes sociales, farándula y otros. Además, muestran al ejército de países tales como México, Ecuador y Chile, quienes se enfrentan al Perú en esta final por ganar el 'Mundial de desayunos' creado por Ibai.

Aunque la simulación es humor, algunos usuarios han resaltado que, en la votación final del mundial, el Perú no solo se enfrenta Venezuela sino a otros países. "Ecuatorianos, chilenos y mexicanos votando a favor de Venezuela", comentó Geancarlo Belizario en TikTok.

PUEDES VER: Este municipio de Lima Metropolitana entregará más de 500 panes con chicharrón totalmente gratis el domingo 14 de septiembre: lugar y hora del evento

lr.pe

¿Cómo votar por Perú en la final del 'Mundial de desayunos'?

Los usuarios interesados en participar en el 'Mundial de desayunos' podrán hacerlo a través de los comentarios publicados en las redes sociales oficiales de Ibai Llanos. Cada plataforma cuenta con su propia votación y los resultados finales se obtienen con la suma de los votos registrados en todas ellas.

Mira lo último de

MOOODCAST

De lunes a viernes a las 12:20 p.m.

Ver ahora
  • FacebookTikTok y YouTube: Ingresar al perfil oficial de Ibai Llanos, ubicar el encuentro en el que se quiere votar y dar ‘me gusta’ o 'like' en el comentario fijado: 'Perú'.
  • Instagram: Ingresar al perfil oficial del streamer español, ubicar el video del encuentro y votar por el país elegido en la encuesta fijada en los comentarios.
Notas relacionadas
Este municipio de Lima Metropolitana entregará más de 500 panes con chicharrón totalmente gratis el domingo 14 de septiembre: lugar y hora del evento

Este municipio de Lima Metropolitana entregará más de 500 panes con chicharrón totalmente gratis el domingo 14 de septiembre: lugar y hora del evento

LEER MÁS
Venezolana tomó celular de taxista para votar por su país en el ‘Mundial de desayunos’ de Ibai Llanos y redes reaccionan: "Me niego a perder"

Venezolana tomó celular de taxista para votar por su país en el ‘Mundial de desayunos’ de Ibai Llanos y redes reaccionan: "Me niego a perder"

LEER MÁS
'Mundial de Desayunos' de Ibai Llanos EN VIVO: minuto a minuto de la votación entre Perú y Venezuela y cómo apoyar al pan con chicharrón

'Mundial de Desayunos' de Ibai Llanos EN VIVO: minuto a minuto de la votación entre Perú y Venezuela y cómo apoyar al pan con chicharrón

LEER MÁS
Revelan cómo se graban las escenas de ‘AFHS’ en el 'Petito' y fans reaccionan: "Viví engañado"

Revelan cómo se graban las escenas de ‘AFHS’ en el 'Petito' y fans reaccionan: "Viví engañado"

LEER MÁS
Hinchas se visten de chanchitos en el Estadio Nacional para apoyar al pan con chicharrón en el 'Mundial de desayunos'

Hinchas se visten de chanchitos en el Estadio Nacional para apoyar al pan con chicharrón en el 'Mundial de desayunos'

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Peruano genera desconcierto tras pegar afiche y despegarlo segundos después: “¿Solo era para la foto?”

Peruano genera desconcierto tras pegar afiche y despegarlo segundos después: “¿Solo era para la foto?”

LEER MÁS
Joven cubano que llegó al Perú en busca de un mejor futuro se emociona al comprarse su primer carro: "No será 0 km, pero es satisfactorio"

Joven cubano que llegó al Perú en busca de un mejor futuro se emociona al comprarse su primer carro: "No será 0 km, pero es satisfactorio"

LEER MÁS
Usuarios decepcionados tras la aparición del nuevo 'Oto' en 'Al fondo hay sitio': ''Hasta Tito sabe que no es él''

Usuarios decepcionados tras la aparición del nuevo 'Oto' en 'Al fondo hay sitio': ''Hasta Tito sabe que no es él''

LEER MÁS
Perrito es comparado en TikTok con la abuelita de Sid, personaje de “La era del hielo”

Perrito es comparado en TikTok con la abuelita de Sid, personaje de “La era del hielo”

LEER MÁS
Venezolana tomó celular de taxista para votar por su país en el ‘Mundial de desayunos’ de Ibai Llanos y redes reaccionan: "Me niego a perder"

Venezolana tomó celular de taxista para votar por su país en el ‘Mundial de desayunos’ de Ibai Llanos y redes reaccionan: "Me niego a perder"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Toma de San Marcos HOY: minuto a minuto del tercer día de protestas y la suspensión del examen de admisión 2026

La hazaña de un padre que rescató a su hija de una red de prostitución

Precio del dólar paralelo en Venezuela hoy, 12 de septiembre de 2025: consulta la tasa actual según Monitor Dólar

Tendencias

Venezolana en España hace probar el pan con chicharrón a su compatriota y queda maravillado: "Una de las mejores en el mundo"

Hombre esconde a su perrita en una cobija como si fuera una bebé: “No era un lugar pet friendly”

Peruano genera desconcierto tras pegar afiche y despegarlo segundos después: “¿Solo era para la foto?”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Ley de Amnistía: familiares de víctimas de la violencia política piden a fiscal de la Nación no acudir al TC

Revelan nuevos audios del ministro Juan José Santiváñez: "Tenemos a dos magistrados del TC que nos están apoyando"

Rosa María Palacios sobre amenazas de muerte contra Gorriti: "El autor intelectual está confeso, es Rafael López Aliaga"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota