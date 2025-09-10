Congreso de los Diputados rechaza proyecto de Pedro Sánchez para reducir jornada laboral en España

La propuesta fue consensuada con el UGT y la CCOO, los dos principales sindicatos de trabajadores en España. | Foto: AFP

El Congreso de los Diputados rechazó la propuesta de reducir la jornada laboral semanal en España, uno de los proyectos más emblemáticos del presidente socialista Pedro Sánchez, quien enfrenta la falta de mayoría parlamentaria.

La iniciativa del Gobierno buscaba reducir la jornada laboral legal de 40 a 37,5 horas semanales; sin embargo, la propuesta fue rechazada en el Congreso con 178 votos en contra frente a 170 a favor.

Proyecto fue consensuado con los dos principales sindicatos

En mayo de 2025, el Consejo de Ministros había aprobado este proyecto de ley, una de las reformas clave que el presidente Pedro Sánchez y su equipo debían implementar.

Impulsada por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la propuesta fue consensuada con los dos principales sindicatos de trabajadores (UGT y CCOO), pero sin las organizaciones patronales, opuestas a la reforma.

Según el Ejecutivo, la reforma impulsada por el gobierno afectaría a más de 12 millones de trabajadores del sector privado, sobre todo a los sectores del comercio, la restauración y la agricultura.

Actualmente, las jornadas laborales de 37,5 horas semanales ya se aplican en la administración pública y en muchas grandes empresas.

Ministra promete volver a presentar proyecto más adelante

El fracaso del proyecto ilustra la incómoda posición de Pedro Sánchez, quien no dispone de mayoría en el Parlamento y tiene que apoyarse en varios partidos regionales para aprobar leyes, incluidos los independentistas catalanes de Junts per Catalunya.

Sin embargo, estos últimos, considerados cercanos al mundo empresarial, votaron en contra de la iniciativa del presidente, al igual que los diputados de derecha y la extrema derecha.

Yolanda Díaz aseguró que el Gobierno va a "insistir" y volverá a presentar más adelante esta propuesta, al pedir a los diputados de Junts "que rectifiquen" para no enfrentarse a los "12,5 millones de gente trabajadora de nuestro país" que podrían beneficiarse de la norma.

"Sí, vamos a perder una votación. La reducción de esta jornada laboral y la subida de los salarios está ganada en la calle. Ya hemos ganado, todo el país quiere que esta votación salga adelante", señaló.

A mediados de julio, el gobierno ya sufrió una derrota importante cuando no logró aprobar un conjunto de medidas destinadas a evitar un nuevo apagón eléctrico masivo como el que el país vivió a finales de abril.

Este último fracaso ocurre justo cuando Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, tuvo que testificar nuevamente ante un juez en el marco de una investigación por malversación de fondos públicos.

Cabe resaltar que también están siendo investigados el hermano menor del presidente, el ex número 3 del Partido Socialista, un exministro del que era muy cercano y el fiscal general del Estado, nombrado por el Gobierno.