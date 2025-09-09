Karoline Leavitt, la portavoz de la Casa Blanca, informó sobre el ataque israelí contra la cúpula de Hamás en Doha, capital de Qatar, destacando que el gobierno de Estados Unidos fue notificado por Tel Aviv por la mañana. Leavitt explicó que el Ejército estadounidense alertó a la Administración Trump sobre el bombardeo, señalando que miembros de Hamás se encontraban en la zona afectada en ese momento.

"Bombardear unilateralmente dentro de Qatar, una nación soberana y aliada cercana de Estados Unidos, que está trabajando muy duro y asumiendo valientemente riesgos con nosotros para negociar la paz, no favorece los objetivos de Israel ni de Estados Unidos", afirmó Leavitt. "Sin embargo, eliminar a Hamás, que se ha beneficiado del sufrimiento de los habitantes de Gaza, es un objetivo loable", agregó.

"Qatar un fuerte aliado y amigo de Estados Unidos"

Leavitt detalló que, tras enterarse del ataque israelí contra la cúpula de Hamás en Doha, el presidente de EE. UU., Trump, tomó medidas inmediatas al ordenar al enviado especial Steve Witkoff que informara a las autoridades cataríes sobre el inminente bombardeo.

"El presidente considera a Qatar un fuerte aliado y amigo de Estados Unidos, y lamenta profundamente la ubicación de este ataque", indicó la portavoz de la Casa Blanca. Además, añadió que "el presidente Trump quiere que se libere a todos los rehenes en Gaza y se entreguen los cuerpos de los fallecidos, y que esta guerra termine ahora mismo".

Trump habló con Netanyahu tras el ataque en Qatar

En la misma línea, Leavitt informó que Trump tuvo una conversación con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, tras el operativo. Durante la charla, Netanyahu expresó su deseo de alcanzar la paz rápidamente. Según la portavoz, Trump ve este desafortunado incidente como una posible oportunidad para avanzar hacia una resolución pacífica del conflicto.

El presidente de Estados Unidos subrayó que, a pesar de las circunstancias difíciles, este momento podría ser clave para fomentar el diálogo y la paz entre las partes involucradas.

Israel atacó Qatar

Este martes, Israel llevó a cabo un ataque aéreo dirigido contra la cúpula del movimiento palestino Hamás en Doha, Qatar, justo cuando se discutía la propuesta de cese al fuego en la Franja de Gaza presentada por Trump. Según el medio Al Hadath, varios miembros de la cúpula de Hamás habrían muerto, incluyendo figuras clave como Khalil al-Hayya, Zaher Jabarin, Khaled Meshal y Nizar Awadallah.

Sin embargo, fuentes cercanas a Hamás desmintieron estos reportes, asegurando que su delegación en Doha salió ilesa y que la única víctima fatal fue un miembro del personal. Esta discrepancia en las informaciones generó confusión, ya que algunos medios árabes citados por The Times of Israel informaron que el ataque resultó en la muerte de al menos cinco miembros de Hamás.