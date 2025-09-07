HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Ni Brasil ni México: este país tiene el aeropuerto más transitado de América Latina y desplaza a históricos rivales

El aeropuerto más activo de América Latina ya no está en São Paulo ni en Ciudad de México. El Dorado de Bogotá lidera en tráfico de pasajeros, carga aérea y operaciones, según un informe reciente de ACI-LAC.

El aeropuerto El Dorado de Bogotá superó a los mejores de Brasil y México.
El aeropuerto El Dorado de Bogotá superó a los mejores de Brasil y México. | Composición LR

Durante años, el liderazgo aeroportuario en América Latina estuvo dominado por el Guarulhos de São Paulo y el Benito Juárez de Ciudad de México. Sin embargo, esa hegemonía se reconfiguró recientemente, cuando El Dorado de Bogotá fue identificado como el aeropuerto con mayor número de pasajeros, volumen de carga y movimientos de aeronaves en la región, según el reporte más reciente publicado por ACI-LAC.

Este cambio marca un punto de inflexión para la infraestructura aérea colombiana, que ha escalado posiciones hasta convertirse en un hub estratégico clave para las conexiones regionales e internacionales.

PUEDES VER: Rusia bombardea por primera vez la sede de Gobierno de Ucrania en el mayor ataque con misiles desde el inicio de la guerra

lr.pe

Brasil pierde el primer lugar: São Paulo cede ante el crecimiento colombiano

Históricamente, Guarulhos, en São Paulo, fue sinónimo de tráfico aéreo masivo en América del Sur. Sin embargo, en el informe más reciente del sector aeroportuario, quedó por debajo de Bogotá en tráfico de pasajeros y operaciones. Aunque mantiene un papel protagónico en las rutas hacia Europa y Asia, su infraestructura enfrenta desafíos para mantener el ritmo de crecimiento que exigen los estándares actuales.

Expertos atribuyen esta pérdida de liderazgo a la saturación del terminal y a un ritmo de modernización más lento en comparación con otras capitales de la región.

PUEDES VER: Carlo Acutis se convierte en el primer "santo milenial" tras ser canonizado por el papa León XIV ante miles en el Vaticano

lr.pe

México, también desplazado: el Benito Juárez ya no lidera en Latinoamérica

El aeropuerto Benito Juárez, de Ciudad de México, también fue superado en el ranking de ACI-LAC. Una de las causas que explican este descenso es la redistribución de operaciones hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), lo que ha fragmentado parte del tráfico aéreo en la capital mexicana.

En contraste, Bogotá ha centralizado su flujo de vuelos en una sola terminal, optimizando procesos operativos y ofreciendo una experiencia de usuario más integrada, lo cual le ha otorgado una ventaja competitiva frente a los principales hubs regionales.

PUEDES VER: Milei sufre derrota frente al peronismo en elecciones en Buenos Aires, según resultados preliminares

lr.pe

Bogotá lidera con ventajas logísticas y estrategias turísticas clave

Ubicada estratégicamente en el centro del continente, Bogotá ofrece conectividad eficiente con América del Norte, Europa, el Caribe y el resto de Sudamérica. Su altitud —más de 2.600 metros sobre el nivel del mar— permite ahorros operativos en combustible y despegues más eficientes.

Sumado a esto, iniciativas como el programa de stopover gratuito de Avianca han incentivado el turismo en tránsito. A esto se suma el fortalecimiento del turismo de negocios, gastronómico y cultural, que ha contribuido a que Bogotá reciba millones de viajeros anualmente.

PUEDES VER: Ministro de Defensa de Venezuela anuncia refuerzo militar en zonas estratégicas en medio del traslado de buques de EE. UU.

lr.pe

Los 5 aeropuertos más transitados de América Latina

Estos son los aeropuertos con más tráfico de pasajeros en la región, de acuerdo con el último informe consolidado de ACI-LAC:

  1. El Dorado (Bogotá, Colombia)
    Más de 45 millones de pasajeros. También lidera en carga y operaciones.
  2. Benito Juárez (CDMX, México)
    Supera los 45 millones. Impactado por la apertura del AIFA.
  3. Guarulhos (São Paulo, Brasil)
    Más de 43 millones. Fuerte presencia en vuelos intercontinentales.
  4. Jorge Chávez (Lima, Perú)
    En expansión. Enlace clave en el Pacífico sur.
  5. Tocumen (Ciudad de Panamá, Panamá)
    Altamente conectado. Hub central de Copa Airlines.

El ranking refleja el nuevo panorama aeroportuario en América Latina, con Bogotá posicionada como una de las grandes protagonistas del momento.

