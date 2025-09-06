HOYSuscripcion LR Focus

Estas son las empresas de Carlos Slim, el hombre más rico de América Latina, cuya fortuna supera los 90 mil millones de dólares

Las empresas del mexicano Carlos Slim están presentes en 49 países de todo el mundo y cuenta con más de 300 mil empleados. En 2010, Forbes lo reconoció como la persona más rica del mundo.

El empresario mexicano Carlos Slim tiene una fortuna que supera los 90.000 millones de dólares.
El empresario mexicano Carlos Slim tiene una fortuna que supera los 90.000 millones de dólares. | Bloomberg

Carlos Slim Helú, empresario mexicano, es una de las personalidades más poderosas del ámbito empresarial a nivel mundial. Con presencia en 49 países y una plantilla de más de 359,000 empleados, sus compañías operan en sectores tan variados como las telecomunicaciones, infraestructura, banca y comercio al por menor.

Este éxito ha consolidado a Carlos Slim como el hombre más rico de América Latina, y en 2010 llegó a ser reconocido como la persona más rica de todo el mundo según la lista de Forbes. Actualmente, su fortuna se estima en 95.8 mil millones de dólares.

¿Cuáles son las empresas que tiene Carlos Slim?

Los informes de las empresas de Carlos Slim indican que tiene más de 100 negocios, lo que refleja su capacidad para diversificarse en distintos sectores. Además, las empresas que forman parte de Grupo Carso gestionan una amplia variedad de marcas. Así es como se distribuyen entre las diferentes compañías:

  • Grupo Sanborns: iShop, MixUp, Sanborns, Saks Fifth Avenue y Sears
  • América Móvil (Telecomunicaciones): Telcel, Telmex, Claro, A1
  • Grupo Condumex: Condulac, Condumex, Equiter, IEM, Logtec, Latincasa, Microm, Precitubo, Sinergia, Sitcom y Vinanel
  • Carso Infraestructura y Construcción: Bronco Drilling, CISCA, Cilsa, GSM, PC Construcciones, Swecomex y Urvitec
  • Carso Energy: Carso Electric, Carso Energy y Carso Oil & Gas
  • Grupo Financiero Inbursa (Banca y Finanzas)
  • Fomento de Construcciones y Contratas (FCC)
  • Minera Frisco: Minería y extracción de metales)

¿Cuál es la empresa más poderosa de Carlos Slim?

La empresa más importante y poderosa de Carlos Slim es América Móvil, pues representa su principal fuente de ingresos. Aquella compañía alcanzó unos ingresos totales de 203,842 millones de pesos. El segundo gran pilar de su fortuna es el conglomerado Grupo Carso, que reportó ingresos netos de 45,728 millones de pesos, según un informe financiero de Forbes.

América Móvil está enfocada en el ámbito de las telecomunicaciones y posee filiales como Telmex, Telcel y Claro. Por otro lado, Grupo Carso abarca cuatro áreas de negocio: comercial y consumo, industrial y manufactura, infraestructura y construcción, y energía. A través de estas divisiones, opera empresas destacadas como Grupo Sanborns, Grupo Condumex, Carso Infraestructura y Construcción, y Carso Energy.

¿Cómo comenzó el éxito empresarial de Carlos Slim?

Carlos Slim señaló que en 1955 comenzó su trayectoria empresarial con una inversión inicial de 500 dólares. Diez años después, en 1965, su grupo comenzó a expandirse al adquirir la marca de refrescos Jarritos. En una conferencia de prensa, el líder de Grupo Carso ofreció un repaso de algunas de las empresas y marcas en las que invirtió en sus primeros años. Algunas de estas fueron:

  • Galas México: Una empresa destacada en la venta de calendarios y la fabricación de cajetillas de cigarros.
  • Cigarrera La Moderna: Productora de cigarrillos; a través de esta marca y una asociación con Philip Morris, se empezaron a fabricar los cigarros Marlboro en México.
  • Compra de Bancomer: Durante la privatización de la banca en los años 80, adquirió una participación accionaria por 58 millones de dólares.
  • Loreto y Peña Pobre: Fue adquirida por 1.5 millones de dólares en los años 80.
  • Telmex: Valía 172 millones de dólares cuando fue adquirida.
