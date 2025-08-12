HOYSuscripcion LR Focus

Revelan identidad del político colombiano que izó bandera de Colombia en Santa Rosa
Convocan paro de transportistas el 21 de agosto
Trump desalojará a personas sin hogar de Washington
Mundo

Petro arremete contra Trump tras incluir a Bogotá en los peores lugares del mundo: "Si no conoce, no puede saberlo"

Desde la Casa Blanca, Donald Trump calificó a varios lugares de América Latina como los peores del mundo.

Gustavo Petro confronta a Donald Trump tras sus declaraciones sobre Bogotá en Estados Unidos.
Gustavo Petro confronta a Donald Trump tras sus declaraciones sobre Bogotá en Estados Unidos. | Composición LR

Desde su cuenta de X, el mandatario colombiano, Gustavo Petro, decidió responder a las recientes declaraciones de Donald Trump en la Casa Blanca de EE.UU.

"Si no conoce Bogotá, no puede saberlo", sentenció Petro. Asimismo, el presidente de Colombia aseguró que en Bogotá no hay niños muriéndose de hambre y eso la posiciona como uno de los mejores lugares de la tierra. "El presidente Trump debe saber, y si no que le cuenten", dijo Gustavo.

Gustavo Petro responde a Donald Trump sobre la ciudad de Bogotá. Foto: X.

Gustavo Petro responde a Donald Trump sobre la ciudad de Bogotá. Foto: X.

PUEDES VER: Gobierno de Trump anunciará nuevas acciones contra Maduro pronto: "El pueblo venezolano tiene que reclamar su libertad"

lr.pe

Los peores lugares del mundo, según Donald Trump

El lunes 11 de agosto, Donald Trump habló sobre el manejo de la seguridad en Washington. Para el presidente, la capital de EE.UU. posee mayor tasa de asesinatos que estas ciudades, las cuales fueron llamadas como "los peores del mundo".

  • Bogotá (Colombia).
  • Ciudad de México (México).
  • Bagdad (Irak).
  • Lima (Perú).

PUEDES VER: Nicolás Maduro lanza dura amenaza contra el Gobierno de Trump: "Es el inicio del final del imperio estadounidense"

lr.pe

Petro responde sobre a la posible alianza militar con Maduro

Nicolás Maduro habló sobre la posibilidad de una alianza militar con Colombia para luchar contra el narcotráfico. Ante esto, Gustavo Petro aclaró que no se estaba hablando de unir ejércitos, sino de "articularlos" para acabar con el narcotráfico en zonas fronteras.

"Eso es conveniente para ambas naciones y ha dado mucho resultado"; dijo Petro. El presidente de Colombia desea luchar contra el narcotráfico formando alianzas estratégicas con Estados Unidos, Europa, América Latina, El Caribe y otros países del mundo.

Petro sobre la propuesta lanzada por Maduro contra el narcotráfico. Foto: X.

Petro sobre la propuesta lanzada por Maduro contra el narcotráfico. Foto: X.

