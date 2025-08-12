Petro arremete contra Trump tras incluir a Bogotá en los peores lugares del mundo: "Si no conoce, no puede saberlo"

Gustavo Petro confronta a Donald Trump tras sus declaraciones sobre Bogotá en Estados Unidos. | Composición LR

Desde su cuenta de X, el mandatario colombiano, Gustavo Petro, decidió responder a las recientes declaraciones de Donald Trump en la Casa Blanca de EE.UU.

"Si no conoce Bogotá, no puede saberlo", sentenció Petro. Asimismo, el presidente de Colombia aseguró que en Bogotá no hay niños muriéndose de hambre y eso la posiciona como uno de los mejores lugares de la tierra. "El presidente Trump debe saber, y si no que le cuenten", dijo Gustavo.

Gustavo Petro responde a Donald Trump sobre la ciudad de Bogotá. Foto: X.

Los peores lugares del mundo, según Donald Trump

El lunes 11 de agosto, Donald Trump habló sobre el manejo de la seguridad en Washington. Para el presidente, la capital de EE.UU. posee mayor tasa de asesinatos que estas ciudades, las cuales fueron llamadas como "los peores del mundo".

Bogotá (Colombia).

Ciudad de México (México).

Bagdad (Irak).

Lima (Perú).

Petro responde sobre a la posible alianza militar con Maduro

Nicolás Maduro habló sobre la posibilidad de una alianza militar con Colombia para luchar contra el narcotráfico. Ante esto, Gustavo Petro aclaró que no se estaba hablando de unir ejércitos, sino de "articularlos" para acabar con el narcotráfico en zonas fronteras.

"Eso es conveniente para ambas naciones y ha dado mucho resultado"; dijo Petro. El presidente de Colombia desea luchar contra el narcotráfico formando alianzas estratégicas con Estados Unidos, Europa, América Latina, El Caribe y otros países del mundo.