El régimen de Venezuela refuerza su presencia militar en puntos estratégicos del país, tras la movilización de buques estadounidenses en el Caribe, lo que ha sido calificado por Caracas como una amenaza directa a su soberanía. El anuncio lo hizo este domingo el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, quien aseguró que se han activado nuevos operativos en regiones que históricamente han sido utilizadas como rutas del narcotráfico.

La orden, aprobada por el presidente Nicolás Maduro, contempla la movilización de tropas, drones y medios navales hacia la fachada caribeña y atlántica, en estados como Zulia, Falcón, Nueva Esparta, Sucre y Delta Amacuro, ampliando el despliegue previo que ya cubría la zona fronteriza con Colombia.

Fuerza Armada Nacional Bolivariana intensifica despliegue territorial

El ministro de Defensa de Venezuela, Padrino López, indicó que el refuerzo militar forma parte de un “ajuste estratégico” ante amenazas externas. “Nadie va a hacer por nosotros lo que nos corresponde defender”, señaló, en alusión directa al movimiento de embarcaciones estadounidenses cerca de las aguas venezolanas.

En la denominada Zona de Paz N.1, que abarca los estados fronterizos Zulia y Táchira, ya operan más de 25.000 efectivos de la FANB, apoyados por recursos fluviales, unidades de infantería y vigilancia aérea. Ahora, el foco se extiende hacia las regiones costeras para bloquear potenciales operaciones ilícitas.

Presencia naval de EE. UU. en el Caribe reactiva tensiones regionales

Los recientes movimientos de buques de guerra estadounidenses —una acción que la Casa Blanca enmarca dentro de una operación antidrogas— han sido duramente criticados por Caracas, que los interpreta como una estrategia de presión geopolítica. Este tipo de maniobras no es nuevo: episodios similares ocurrieron en 2020, bajo la administración de Donald Trump.

La actual coyuntura revive las acusaciones de Washington contra el gobierno de Nicolás Maduro, incluyendo una recompensa vigente de hasta 50 millones de dólares por información que facilite su captura por supuestos delitos de narcotráfico.

Zonas costeras e insulares: prioridad en la defensa venezolana

El despliegue anunciado prioriza zonas vulnerables del Caribe venezolano. La península de Paraguaná y La Guajira —ambas en el estado Falcón y Zulia, respectivamente— han sido históricamente señaladas como corredores del tráfico de drogas y contrabando. Además, se suma vigilancia especial en los estados Nueva Esparta (islas de Margarita, Coche y Cubagua), Sucre y Delta Amacuro, por su proximidad al Caribe Oriental.

Nicolás Maduro advierte sobre intentos de intervención extranjera en Venezuela

El presidente Nicolás Maduro advirtió sobre lo que considera un plan internacional para promover un "cambio de régimen violento" en Venezuela, señalando directamente a Estados Unidos como principal promotor de estas acciones. En declaraciones recientes, llamó a la población y a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) a mantenerse alerta y preparados para defender la soberanía nacional.

"El pueblo venezolano está listo para responder a cualquier agresión. Nadie vendrá a hacer lo que nos corresponde", afirmó el mandatario, reforzando el discurso oficial de autodeterminación frente al despliegue naval estadounidense en el Caribe.

Desde Caracas, el Gobierno insiste en que las operaciones presentadas por Washington como parte de su lucha antidrogas en la región son, en realidad, un pretexto para intervenir en los asuntos internos del país. Esta narrativa busca reforzar el respaldo interno y denunciar una supuesta escalada militar que eleva el riesgo de tensiones diplomáticas en el continente.