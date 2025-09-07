HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Amigos y colegas dan último adiós a Jaime Chincha
Amigos y colegas dan último adiós a Jaime Chincha     Amigos y colegas dan último adiós a Jaime Chincha     Amigos y colegas dan último adiós a Jaime Chincha     
El escándalo de corrupción en la era Milei
El escándalo de corrupción en la era Milei     El escándalo de corrupción en la era Milei     El escándalo de corrupción en la era Milei     
Mundo

Ministro de Defensa de Venezuela anuncia refuerzo militar en zonas estratégicas en medio del traslado de buques de EE. UU.

El despliegue, ordenado el régimen de Maduro, busca fortalecer el control en regiones costeras y fronterizas clave, mientras crece la tensión por los recientes movimientos navales de Estados Unidos en el Caribe.

Vladimir Padrino López confirmó las maniobras militares venezolanas a través de un video publicado en Instagram.
Vladimir Padrino López confirmó las maniobras militares venezolanas a través de un video publicado en Instagram. | Composición LR

El régimen de Venezuela refuerza su presencia militar en puntos estratégicos del país, tras la movilización de buques estadounidenses en el Caribe, lo que ha sido calificado por Caracas como una amenaza directa a su soberanía. El anuncio lo hizo este domingo el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, quien aseguró que se han activado nuevos operativos en regiones que históricamente han sido utilizadas como rutas del narcotráfico.

La orden, aprobada por el presidente Nicolás Maduro, contempla la movilización de tropas, drones y medios navales hacia la fachada caribeña y atlántica, en estados como Zulia, Falcón, Nueva Esparta, Sucre y Delta Amacuro, ampliando el despliegue previo que ya cubría la zona fronteriza con Colombia.

PUEDES VER: Carlo Acutis se convierte en el primer "santo milenial" tras ser canonizado por el papa León XIV ante miles en el Vaticano

lr.pe

Fuerza Armada Nacional Bolivariana intensifica despliegue territorial

El ministro de Defensa de Venezuela, Padrino López, indicó que el refuerzo militar forma parte de un “ajuste estratégico” ante amenazas externas. “Nadie va a hacer por nosotros lo que nos corresponde defender”, señaló, en alusión directa al movimiento de embarcaciones estadounidenses cerca de las aguas venezolanas.

En la denominada Zona de Paz N.1, que abarca los estados fronterizos Zulia y Táchira, ya operan más de 25.000 efectivos de la FANB, apoyados por recursos fluviales, unidades de infantería y vigilancia aérea. Ahora, el foco se extiende hacia las regiones costeras para bloquear potenciales operaciones ilícitas.

PUEDES VER: ¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

lr.pe

Presencia naval de EE. UU. en el Caribe reactiva tensiones regionales

Los recientes movimientos de buques de guerra estadounidenses —una acción que la Casa Blanca enmarca dentro de una operación antidrogas— han sido duramente criticados por Caracas, que los interpreta como una estrategia de presión geopolítica. Este tipo de maniobras no es nuevo: episodios similares ocurrieron en 2020, bajo la administración de Donald Trump.

La actual coyuntura revive las acusaciones de Washington contra el gobierno de Nicolás Maduro, incluyendo una recompensa vigente de hasta 50 millones de dólares por información que facilite su captura por supuestos delitos de narcotráfico.

PUEDES VER: China-Rusia consolida un nuevo bloque que reescribe el orden mundial y pondría fin a la hegemonía de Estados Unidos

lr.pe

Zonas costeras e insulares: prioridad en la defensa venezolana

El despliegue anunciado prioriza zonas vulnerables del Caribe venezolano. La península de Paraguaná y La Guajira —ambas en el estado Falcón y Zulia, respectivamente— han sido históricamente señaladas como corredores del tráfico de drogas y contrabando. Además, se suma vigilancia especial en los estados Nueva Esparta (islas de Margarita, Coche y Cubagua), Sucre y Delta Amacuro, por su proximidad al Caribe Oriental.

PUEDES VER: Rusia bombardea por primera vez la sede de Gobierno de Ucrania en el mayor ataque con misiles desde el inicio de la guerra

lr.pe

Nicolás Maduro advierte sobre intentos de intervención extranjera en Venezuela

El presidente Nicolás Maduro advirtió sobre lo que considera un plan internacional para promover un "cambio de régimen violento" en Venezuela, señalando directamente a Estados Unidos como principal promotor de estas acciones. En declaraciones recientes, llamó a la población y a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) a mantenerse alerta y preparados para defender la soberanía nacional.

"El pueblo venezolano está listo para responder a cualquier agresión. Nadie vendrá a hacer lo que nos corresponde", afirmó el mandatario, reforzando el discurso oficial de autodeterminación frente al despliegue naval estadounidense en el Caribe.

Desde Caracas, el Gobierno insiste en que las operaciones presentadas por Washington como parte de su lucha antidrogas en la región son, en realidad, un pretexto para intervenir en los asuntos internos del país. Esta narrativa busca reforzar el respaldo interno y denunciar una supuesta escalada militar que eleva el riesgo de tensiones diplomáticas en el continente.

Notas relacionadas
Donald Trump no descarta que Estados Unidos use la fuerza contra carteles dentro de Venezuela: "Ya verán"

Donald Trump no descarta que Estados Unidos use la fuerza contra carteles dentro de Venezuela: "Ya verán"

LEER MÁS
¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

LEER MÁS
Cuánto pagó el 5y6 de la Rinconada hoy, 7 de septiembre: dividendos del INH para los cuadros con 6 aciertos, ganadores y nuevo monto sellado récord

Cuánto pagó el 5y6 de la Rinconada hoy, 7 de septiembre: dividendos del INH para los cuadros con 6 aciertos, ganadores y nuevo monto sellado récord

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
La trágica historia de Natalia Nagovitsyna, la alpinista rusa atrapada en China a 7.000 metros y que no puede ser rescatada

La trágica historia de Natalia Nagovitsyna, la alpinista rusa atrapada en China a 7.000 metros y que no puede ser rescatada

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China-Rusia consolida un nuevo bloque que reescribe el orden mundial y pondría fin a la hegemonía de Estados Unidos

China-Rusia consolida un nuevo bloque que reescribe el orden mundial y pondría fin a la hegemonía de Estados Unidos

LEER MÁS
Milei sufre derrota frente al peronismo en elecciones en Buenos Aires, según resultados preliminares

Milei sufre derrota frente al peronismo en elecciones en Buenos Aires, según resultados preliminares

LEER MÁS
Destructores y submarinos de EEUU se acercan a las costas de Venezuela: imágenes satelitales lo confirman

Destructores y submarinos de EEUU se acercan a las costas de Venezuela: imágenes satelitales lo confirman

LEER MÁS
EE. UU. advierte a régimen de Maduro tras amenaza a María Corina Machado: “Ni se te ocurra tocarla”

EE. UU. advierte a régimen de Maduro tras amenaza a María Corina Machado: “Ni se te ocurra tocarla”

LEER MÁS
Así es el arsenal militar de Venezuela frente a EEUU: tanques, drones iraníes y 343.000 soldados al mando del dictador Maduro

Así es el arsenal militar de Venezuela frente a EEUU: tanques, drones iraníes y 343.000 soldados al mando del dictador Maduro

LEER MÁS
Reconocido influencer mostraba viajes de lujo en sus redes sociales y fue detenido en Argentina por presuntamente vender drogas

Reconocido influencer mostraba viajes de lujo en sus redes sociales y fue detenido en Argentina por presuntamente vender drogas

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Vilcashuamán: hallan altar de 3 mil años en Campanayuq Rumi y exigen protección del sitio arqueológico

Cuatro muertos y dos heridos graves tras caída de camioneta a abismo de 800 metros en Áncash: exalcalde figura entre las víctimas mortales

Mónica Cabrejos advierte a Pamela López sobre su relación con Paul Michael: "El colágeno no es para siempre”

Mundo

Donald Trump no descarta que Estados Unidos use la fuerza contra carteles dentro de Venezuela: "Ya verán"

Elecciones legislativas en Buenos Aires 2025, en vivo: LLA de Milei sufre derrota frente al peronismo, según resultados preliminares

Milei sufre derrota frente al peronismo en elecciones en Buenos Aires, según resultados preliminares

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Fallece periodista de La República Jaime Chincha a los 48 años

Diego García-Sayán: “La DBA opina barbaridades sin haberse informado”

Martín Vizcarra califica a Dina Boluarte como un "adorno del Gobierno" y dice que Juan Santiváñez "es el presidente"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota