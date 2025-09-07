El joven italiano Carlo Acutis (1991-2006), apodado el “influencer de Dios”, fue canonizado este domingo 7 de septiembre en la Plaza de San Pedro del Vaticano. El papa León XIV lo declaró oficialmente santo, convirtiéndolo en el primer milenial reconocido por la Iglesia católica. La ceremonia reunió a más de 80.000 personas, según cifras del Vaticano, muchas de ellas jóvenes que ondeaban banderas y portaban imágenes del nuevo santo.

Acutis, fallecido a los 15 años a causa de leucemia, destacó por su devoción y por el uso de internet como medio para difundir la fe católica. En vida creó una exposición digital sobre los milagros eucarísticos, proyecto que consolidó su figura como referente espiritual para las nuevas generaciones. La canonización, que también incluyó a Pier Giorgio Frassati (1901-1925), fue la primera presidida por León XIV tras su elección en mayo.

Fe en la era digital: El mensaje del Papa a los jóvenes con el primer santo milenial

Durante la homilía, el papa León XIV dirigió un mensaje directo a la juventud al afirmar que “los santos Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis son una invitación para todos nosotros, sobre todo para los jóvenes, a no malgastar la vida, sino a orientarla hacia lo alto”. La canonización se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad y un clima de júbilo en la plaza, donde miles de peregrinos asistieron a la misa solemne.

La figura de Acutis representa una oportunidad para la Iglesia en tiempos donde las redes sociales influyen en la vida de millones. El adolescente, apodado también “patrón de Internet”, logró unir lo cotidiano —el fútbol, la informática y la escuela— con una fe inquebrantable.

Los milagros atribuidos a Carlo Acutis que lo llevaron a ser canonizado

El proceso de santificación de Carlo Acutis avanzó con rapidez en comparación con otros casos. Fue beatificado en 2020 y el Vaticano le reconoció dos milagros: la curación de Matheus Vianna, un niño brasileño con una rara malformación pancreática, y la recuperación de Valeria Valverde, una joven costarricense gravemente herida en un accidente de bicicleta.

Ambos casos fueron evaluados por el Dicasterio de las Causas de los Santos, que determinó que no existía explicación científica para dichas curaciones. Estos milagros, sumados a la creciente devoción que atrae cientos de miles de peregrinos cada año a Asís, consolidaron el camino hacia su canonización. .