Economía

Riesgo país en América Latina 2025: caídas generalizadas, con excepción de Argentina y El Salvador

Argentina destacó por el aumento de su EMBI, que pasó de 635 a 829 puntos, mientras que Venezuela sigue siendo el país con mayor riesgo, con un EMBI que supera los 16.000 puntos.

El riesgo promedio de la región cayó de 423 a 366 puntos. Foto: Andina
El riesgo promedio de la región cayó de 423 a 366 puntos. Foto: Andina

Entre enero y agosto de 2025, el riesgo país de casi todas las economías de América Latina registró una baja significativa, según el Emerging Markets Bonds Index (EMBI) elaborado por JPMorgan. Solo dos países mostraron movimientos al alza: Argentina, con un incremento pronunciado, y El Salvador, con un leve ajuste.

Si nunca has oído hablar del riesgo país, piensa en él como un termómetro que mide qué tan caro le cuesta a un país pedir dinero prestado en los mercados internacionales. Cuanto más alto es, más riesgo perciben los inversores de que ese país no pague su deuda.

América Latina reduce su riesgo país promedio

En el periodo, el riesgo país promedio de la región cayó de 423 puntos al cierre de 2024 a 366 puntos en agosto de 2025. Este comportamiento se refleja también en el promedio de los países emergentes, que pasó de 297 a 269 puntos. La compresión más notable se dio en Ecuador y Bolivia, impulsada por movimientos políticos pro-mercado que atrajeron a inversores internacionales.

Argentina es el único país de la región donde los bonos soberanos han caído en lo que va del año. Tras un rally histórico entre fines de 2023 y 2024, impulsado por la elección de Javier Milei como presidente, la falta de nuevos drivers económicos y la incertidumbre ante los comicios legislativos de octubre de 2026 han golpeado el mercado.

El EMBI argentino pasó de 635 puntos a 829 puntos entre enero y agosto, después de haber tocado un mínimo de 561 puntos a inicios de 2025. Según un informe de Facimex Valores, Argentina es el único país emergente relevante donde los bonos de jurisdicción internacional están en rojo este año.

En El Salvador, el EMBI subió de 388 a 400 puntos, un movimiento casi neutro en términos absolutos.

¿Qué paíse son los que experimentaron mayores bajas?

Los bonos de Bolivia y Ecuador experimentaron las bajas más destacadas. En Bolivia, el riesgo país descendió de 2.087 puntos a 1.327, mientras que en Ecuador cayó de 1.200 a 756 puntos.

La compresión se explica por el “trade electoral”: los inversores apostaron por bonos bolivianos ante un giro político pro-mercado y, en Ecuador, tras la victoria de Daniel Noboa frente a la posibilidad de un retorno del correísmo liderado por Luisa González.

Venezuela también registró una caída, de más de 7.000 puntos, aunque su EMBI sigue siendo de 16.402 puntos, manteniéndose como el país con mayor riesgo en la región.

¿Qué países destacaron?

Las dos economías más grandes de la región también mostraron mejoras:

  • Brasil: de 246 a 193 puntos.
  • México: de 319 a 245 puntos.

Los bonos más seguros siguen siendo los de Uruguay (74 puntos) y Chile (104 puntos).

Movimientos del EMBI país por país (enero-agosto 2025)

  • Venezuela: 23.773 → 16.402
  • Bolivia: 2.087 → 1.327
  • Ecuador: 1.200 → 756
  • Argentina: 635 → 829
  • El Salvador: 388 → 400
  • Honduras: 377 → 299
  • Colombia: 330 → 282
  • México: 319 → 245
  • Panamá: 303 → 206
  • Brasil: 246 → 193
  • República Dominicana: 206 → 187
  • Costa Rica: 198 → 181
  • Guatemala: 203 → 166
  • Paraguay: 161 → 135
  • Perú: 157 → 131
  • Chile: 117 → 104
  • Uruguay: 84 → 74

¿Qué mide el EMBI?

El EMBI es un índice que refleja cuánto más deben pagar los países emergentes para financiarse en comparación con los bonos del Tesoro estadounidense. Se calcula a partir de bonos soberanos emitidos en moneda extranjera, principalmente en dólares. Un EMBI más alto indica mayor riesgo de default o de inestabilidad macroeconómica.

Su evolución depende de factores locales, como política fiscal, inflación o crisis política, y externos, como la suba de tasas en EE.UU. o el apetito global por riesgo. Para inversores, es una herramienta clave para evaluar retorno y riesgo de los bonos soberanos.

