Con una inversión de 500 millones, Nicaragua se conecta al mundo con Punta Huete. Foto: DALL.E

En Nicaragua se levantará el Aeropuerto Internacional Punta Huete, un megaproyecto de infraestructura que contará con un financiamiento de US$500 millones procedente de China. Este aeropuerto, que se proyecta como el más moderno de Centroamérica, el complejo dispondrá de una pista de 3.600 metros, diseñada para recibir aeronaves de gran tamaño e incorporará paneles solares para cubrir parte de su demanda energética.

Financiado en el marco de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, el proyecto tiene como objetivo convertir a Nicaragua en un hub logístico estratégico, promoviendo el turismo, el comercio internacional y la conectividad global. Según el ministro de Transporte e Infraestructura, Óscar Mojica, el aeropuerto desempeñará un papel clave en la atracción de vuelos directos desde Europa y Asia, consolidando y fortaleciendo las rutas internacionales.

Xi Jinping y Daniel Ortega avanza con el megaproyecto de un aeropuerto de US$500 millones. Foto: AFP

China apuesta por Nicaragua: un megaaeropuerto con visión global

El Aeropuerto Internacional Punta Huete, administrado por la empresa china CAMCE, tendrá la capacidad de atender hasta 3.5 millones de pasajeros anuales y gestionar más de 35,000 vuelos al año. Esta cifra representa una notable mejora frente al Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, que actualmente enfrenta varias limitaciones.

El diseño del aeropuerto no solo contempla una pista de 3.600 metros de largo por 60 metros de ancho, sino que también está preparado para recibir aeronaves de gran envergadura, como el Boeing 747 y el AN-124, lo que optimiza tanto el transporte de pasajeros como el de mercancías.

Construido con tecnología avanzada, el aeropuerto atraerá 35,000 vuelos anuales. Foto: Radio La Primerísima

Paneles solares y tecnología de punta: el Aeropuerto más moderno de Centroamérica

En términos de sostenibilidad, al menos el 21% de la energía necesaria para las operaciones del aeropuerto se generará mediante paneles solares, lo que reducirá la dependencia de los combustibles fósiles y está alineado con las tendencias de infraestructuras más ecológicas.

Asimismo, el plan contempla también levantar una torre de control equipada con tecnología de última generación e incorporar modernos sistemas de iluminación y gestión del tráfico aéreo. Con estas innovaciones se reforzará la seguridad en las operaciones y se proyectará a Punta Huete como referente de modernización en la aviación latinoamericana.

Punta Huete será clave para el crecimiento del comercio y el turismo en Nicaragua. Foto: Xinhua

El impacto del Aeropuerto Punta Huete: la promesa de empleo y desarrollo para Nicaragua

La construcción del aeropuerto también tendrá un impacto económico significativo. Se estima que generará más de 3,000 empleos directos, lo que representa una importante inyección económica para la región. Una vez en funcionamiento, se espera que impulse el crecimiento del comercio internacional y el turismo en Nicaragua, como parte de un plan más amplio que incluye nuevas zonas industriales, un ferrocarril y un puerto de aguas profundas en Bluefields.

Este acuerdo fue anunciado durante una cumbre en Managua con representantes de varios países latinoamericanos y China. La inversión de China en la región sigue expandiéndose, como lo demuestra la reciente inauguración del puerto de Chancay en Perú, en noviembre, un proyecto liderado por Xi Jinping y Dina Boluarte.