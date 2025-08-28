El Aeropuerto de El Dorado de Bogotá es el más transitado de América Latina. | Visit Bogotá

El Aeropuerto de El Dorado de Bogotá es el más transitado de América Latina. | Visit Bogotá

Los aeropuertos internacionales de Ciudad de México y São Paulo, ubicados respectivamente en el norte y sur del continente, son los principales puntos de conexión en la región, al representar tanto a las ciudades más grandes como a las economías más poderosas de América Latina.

Sin embargo, El Dorado en Bogotá, aunque más modesto y situado en una ciudad con menos de la mitad de la población de las dos anteriores, ha ido ganando terreno rápidamente. De hecho, se ha convertido en el aeropuerto con mayor tráfico de pasajeros de América Latina por primera vez entre 2024 y 2025, desde su inauguración en 1959.

El Aeropuerto de El Dorado, el más transitado de América Latina

En 2024, el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá recibió a 45.802.360 pasajeros, según el Consejo Internacional de Aeropuertos para América Latina y el Caribe (ACI-LAC). A esta cifra es superior a los 45.359.485 pasajeros que albergó el Aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México y los 43.565.746 del Aeropuerto Guarulhos en São Paulo, todos en el mismo año.

Sin embargo, El Dorado no solo lidera en términos de pasajeros. También ocupa el primer lugar en América Latina en cuanto a carga aérea y movimientos de aeronaves. Este logro es celebrado por las autoridades de Bogotá, aunque también es objeto de análisis, ya que, a pesar de su éxito, el aeropuerto enfrenta algunos desafíos. Algunos expertos destacan la fuerte competencia en el sector, así como el hecho de que El Dorado, debido al creciente número de viajeros, se ve cada vez más pequeño y a veces se percibe como un lugar burocrático.

El Dorado había iniciado "como una casona grande", asegura experta en turismo

María Fernanda Sánchez, experta en turismo y directora de la consultora Tourism Innovation Consulting, recuerda cómo, hace solo 20 años, El Dorado era un aeropuerto "pequeñísimo, como una casona grande, poco funcional, viejo, con apenas seis o siete puertas de salida". En ese entonces, no podía compararse con los aeropuertos de otras capitales de América Latina.

"Hoy hay decenas de puertas, una gran infraestructura, modernidad, eficiencia y tecnología punta, comenta Sánchez a BBC Mundo. Según relata, en 2006 el gobierno decidió emprender una remodelación, ampliación y modernización progresiva del aeropuerto.

Asimismo, este proyecto coincidió con un cambio en la imagen internacional de Colombia, algo que los expertos consultados por dicho medio coinciden en señalar como un factor clave en el crecimiento de la infraestructura aeroportuaria.

La conexión estratégica de El Dorado como puerto de entrada a Sudamérica

Si observamos un mapa con ciudades como Ciudad de México, Bogotá y São Paulo, y consideramos destinos populares para los latinoamericanos como Madrid, Miami, Nueva York o Londres, podemos ver con claridad que Bogotá tiene una ubicación estratégica. Al estar abierta al Atlántico, cerca del Caribe y a pocos grados del ecuador, se convierte en un punto clave de acceso a Sudamérica.

Andrés Santamaría, director del Instituto Distrital de Turismo de la Alcaldía de Bogotá señaló que "Estamos alrededor de tres horas y media o menos de varios de los principales destinos de la región en Centroamérica, Sudamérica y Miami en EE.UU.".

Además, las aerolíneas sacan provecho de la altitud de Bogotá. La capital colombiana se encuentra a más de 2.600 metros sobre el nivel del mar, lo que la coloca como la tercera ciudad más alta de la región, después de Quito, en Ecuador, a 2.800 metros, y La Paz, la capital administrativa de Bolivia, a 3.600 metros.