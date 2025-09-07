Buenos Aires define el Congreso y el futuro de Argentina en las elecciones legislativas más tensas de los últimos años

Los ciudadanos bonaerenses tuvieron un fin de semana marcado por las elecciones legislativas, en las que se eligieron 46 diputados y 23 senadores provinciales, además de concejales y consejeros escolares en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. Estos comicios fueron especiales, ya que es la primera vez desde 2003 —y la segunda desde 1983— que se realizan votaciones separadas del calendario nacional. En Argentina, las elecciones legislativas generales se llevarán a cabo el 26 de octubre.

Un total de 14,3 millones de personas en Buenos Aires fueron convocadas a las urnas en 2.000 establecimientos. A través del sistema de boletas partidarias —que deja de lado la Boleta Única de Papel (BUP)—, miles de personas acudieron entre las 8.00 a. m. y las 6.00 p. m. para elegir, principalmente, entre el partido de Javier Milei, La Libertad Avanza, y Fuerza Patria, su principal competidor y opositor ideológico.

Ausencia de autoridades de mesa y fallas en plataformas digitales marcaron las elecciones legislativas en Buenos Aires

Las elecciones bonaerenses comenzaron con el pie izquierdo desde las primeras horas del día, con retrasos en varias escuelas debido a la ausencia de autoridades de mesa. Según informó France 24, este problema se repitió en distintos centros de votación donde debían sufragar varios referentes políticos. Más tarde, en un hecho aún más grave, Gustavo Pulti, candidato a concejal por Acción Marplatense, denunció que el Correo Argentino no incluyó las boletas en todas las urnas. "Que no se pretenda manipular lo que es un derecho constitucional", reclamó ante esta irregularidad.

En La Plata, en la Secundaria Media N.º 5 de Tolosa, el presidente del Partido Justicialista provincial y referente del peronismo bonaerense, Máximo Kirchner, denunció que, a las 8.30 a. m., no se daban las condiciones necesarias para votar. Una situación similar se reportó en la escuela de Vicente López, asignada como centro de votación para Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. Por otro lado, en la institución donde sufraga Diego Valenzuela, candidato de La Libertad Avanza, se constató que, a las 8.45 a. m., solo estaban habilitadas dos de las seis mesas previstas. El hecho cobró relevancia debido a que una de las mesas que demoró su apertura era precisamente la del candidato libertario.

Pasadas las 10.00 a. m., se reportó que los servidores de la web del padrón electoral se habían saturado, lo que generó una rápida difusión del incidente en redes sociales. La Junta Electoral argentina informó a medios locales que se registraban más de 100.000 consultas simultáneas. Como consecuencia, los servidores colapsaron y quedaron fuera de servicio.

La caída del centro de consulta del padrón electoral, que se extendió por más de dos horas, generó desconcierto entre los ciudadanos bonaerenses, quienes ya mostraban cierta incertidumbre debido a los cambios implementados por la Justicia Electoral, como el uso de inteligencia artificial. Las modificaciones se introdujeron tras la decisión de separar la votación provincial de las elecciones nacionales, previstas para el 26 de octubre. Cristian Ritondo, diputado de Propuesta Republicana (PRO), criticó lo ocurrido: “De los creadores de ‘se cortó la luz cuando se cerraban las listas’ llega ‘se cayó la página para consultar el padrón el día de la elección’. Las casualidades no existen”, sentenció.

Karina Milei emitió su voto mientras crece la polémica por presuntas coimas en su entorno

Uno de los incidentes más relevantes de la jornada se registró al mediodía, cuando Karina Milei, hermana del presidente de la República y secretaria general de la Presidencia, acudió al Instituto Hispano Argentino Pedro Poveda, en Vicente López, acompañada de un numeroso grupo de militantes que formaron un "escudo humano" para impedir el acceso de la prensa. Sin embargo, no logró evitar el contacto con los medios.

"Yo no soy candidata a nada. Nunca hablo", atinó a decir la funcionaria ante la constante presión de los periodistas. Karina Milei se negó en todo momento a responder las preguntas sobre las presuntas coimas en el área de discapacidad que la involucran, según audios filtrados. En el colegio donde emitió su voto, una persona escribió "3 %" junto al nombre de la secretaria general, en alusión al porcentaje que, de acuerdo con las grabaciones, habría recibido por maniobras vinculadas a la Agencia Nacional de Discapacidad.

Desinterés ciudadano predomina en las elecciones legislativas en Buenos Aires

La ciudadanía evidenció cierto desinterés por la jornada electoral, reflejado en un inicio lento en cuanto a la participación. Las autoridades provinciales confirmaron que, al mediodía del domingo, solo el 29,74 % de los electores habilitados había ejercido su derecho al voto. Como consecuencia, los datos oficiales se difundieron con retraso, en línea con las proyecciones del gobierno bonaerense.

El índice de participación fue similar al registrado en las elecciones de 2023, aunque aquellos comicios tuvieron mayor envergadura, ya que se elegía presidente y gobernador. En cambio, este domingo se votó por diputados y senadores provinciales, además de concejales y consejeros escolares. Un análisis del medio Clarín sostiene que la baja participación favorece a los partidos con capacidad de movilización local —como el peronismo—, mientras que encuestas previas reflejaban una intención de voto orientada a apoyar a la oposición, con el objetivo de perjudicar a los libertarios en señal de castigo al gobierno.