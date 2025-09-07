En un mundo cada vez más globalizado y cambiante de leyes para migrantes, más personas optan por renunciar al estilo de vida estadounidense estándar para comenzar de cero en Europa. No es la trama de una película: es la realidad de muchas familias que, con decisión y coraje, venden sus muebles, su casa o su carrera en EE.UU., para mudarse a ciudades en Europa como Barcelona, Albania o Valencia.

Este es el caso de Dani Duque, una mujer de raíces colombianas que decidió dar un drástico giro a su vida: vendió todas sus pertenencias en Miami, renunció a su trabajo de oficina y se mudó a Albania junto a sus dos hijos y su esposo. Una decisión "mega fácil", ya que en su país destino no tuvo problemas para sacar sus papeles como migrante.

Mujer deja todo en Estados Unidos para irse a vivir a Albania

Dani venía planeando un cambio en su vida desde mayo del 2025, sentía que debía cambiar de aire y tener una nueva oportunidad en dónde vivir con su familia. De esta manera, la mujer colombiana tomó la decisión junto a su esposo de mudarse a Europa. El lugar que escogieron fue país diferente al que comúnmente van lo migrantes como España o Francia, ella escogió Albania.

La decisión no fue fácil porque debían dejar toda su vida en Miami y empezar de cero. Lo primero que hizo fue vender todas sus pertenencia: muebles, televisores, roperos, refrigerador, cocina, todo en general; lo único que dejó para su familia fue los cuadros de pintura y cuatro maletas grandes y pequeñas donde llevan lo que necesitarían en su nuevo paíss.

Para ingresar tuvieron la opción de aplicar a una residencia y al poco tiempo pudieron encontrar una casa nueva para alquilar en Albania y pudieron matricular a sus hijos en los colegios. La mudanza fue nostálgica porque sentían la presión de salir del país donde gobierna Donald Trump; sin embargo, la mujer mencionó que planeaban volver a su casa en uno o dos años.