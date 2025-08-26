Aeropuerto el Dorado Bogotá supera a São Paulo y CDMX y lidera el tráfico aéreo en Latinoamérica

A pesar de ser un aeropuerto pequeño cubre la necesidad de los pasajeros. | Foto: Odinsa

Los miles de pasajeros que salen día a día de diferentes países a otros destinos para conocer sobre su cultura, gastronomía, lugares, entre otras actividades. Durante estos trayectos, los que más destacaban eran la Ciudad de México y São Paulo en Brasil, pero en este año las cosas cambiaron.

Entre 2024 y 2025, se convirtió en el aeropuerto más transitado de América Latina desde su creación en 1959, a pesar de ser un aeropuerto pequeño. Además, El Dorado destaca por su gran volumen de carga aérea y movimiento de aeronaves en la región.

El Dorado de Bogotá lidera el tráfico aéreo en Latinoamérica

Según indica el Consejo Internacional de Aeropuertos para América Latina y el Caribe (ACI-LAC), 45.802.360 pasajeros transitaron por el aeropuerto internacional de Bogotá, por lo que supera por primera vez a sus competidores directos de México y Brasil.

Por su parte, en Benito Juárez de la CDMX estuvieron 45.359.485 y 43.565.746 por el Guarulhos de São Paulo el mismo año.

Algunos pasajeros declararon a la BBC cómo era antes el Dorado: "pequeñísimo, como una casona grande, poco funcional, viejo, con apenas seis o siete puertas de salida", comentó María Fernanda Sánchez.

El Aeropuerto de Bogotá tiene tiene más conectividad

Si te fijas en el mapa entre los tres lugares: CDMX, São Paulo y Bogotá, este último tiene más conectividad con los destinos favoritos de las personas de América Latina, como Madrid en España, Miami y Nueva York en Estados Unidos, o Londres en Reino Unido. Además, está abierta al Atlántico, próxima al Caribe y cerca de la línea del Ecuador.

Esto lo confirma el director del Instituto Distrital de Turismo de la Alcaldía de Bogotá, Andrés Santamaría, a la cadena de la BBC: "Estamos a alrededor de tres horas y media o menos de varios de los principales destinos de la región en Centroamérica, Sudamérica y Miami en EE. UU.".