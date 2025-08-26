HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Aeropuerto el Dorado Bogotá supera a São Paulo y CDMX y lidera el tráfico aéreo en Latinoamérica

Las ciudades de México y São Paulo, por años, dominaron el mercado aéreo, pero en 2025, El Dorado Bogotá tuvo más pasajeros en América Latina.


A pesar de ser un aeropuerto pequeño cubre la necesidad de los pasajeros.
A pesar de ser un aeropuerto pequeño cubre la necesidad de los pasajeros. | Foto: Odinsa

Los miles de pasajeros que salen día a día de diferentes países a otros destinos para conocer sobre su cultura, gastronomía, lugares, entre otras actividades. Durante estos trayectos, los que más destacaban eran la Ciudad de México y São Paulo en Brasil, pero en este año las cosas cambiaron.

Entre 2024 y 2025, se convirtió en el aeropuerto más transitado de América Latina desde su creación en 1959, a pesar de ser un aeropuerto pequeño. Además, El Dorado destaca por su gran volumen de carga aérea y movimiento de aeronaves en la región.

PUEDES VER: Estados Unidos golpea al narcotráfico con su mayor incautación: 34.800 kilos de drogas decomisadas en el Caribe y Pacífico

lr.pe

El Dorado de Bogotá lidera el tráfico aéreo en Latinoamérica

Según indica el Consejo Internacional de Aeropuertos para América Latina y el Caribe (ACI-LAC), 45.802.360 pasajeros transitaron por el aeropuerto internacional de Bogotá, por lo que supera por primera vez a sus competidores directos de México y Brasil.

Por su parte, en Benito Juárez de la CDMX estuvieron 45.359.485 y 43.565.746 por el Guarulhos de São Paulo el mismo año.

Algunos pasajeros declararon a la BBC cómo era antes el Dorado: "pequeñísimo, como una casona grande, poco funcional, viejo, con apenas seis o siete puertas de salida", comentó María Fernanda Sánchez.

PUEDES VER: Manizales recibe premio internacional como la mejor ciudad para vivir en Latinoamérica

lr.pe

El Aeropuerto de Bogotá tiene tiene más conectividad

Si te fijas en el mapa entre los tres lugares: CDMX, São Paulo y Bogotá, este último tiene más conectividad con los destinos favoritos de las personas de América Latina, como Madrid en España, Miami y Nueva York en Estados Unidos, o Londres en Reino Unido. Además, está abierta al Atlántico, próxima al Caribe y cerca de la línea del Ecuador.

Esto lo confirma el director del Instituto Distrital de Turismo de la Alcaldía de Bogotá, Andrés Santamaría, a la cadena de la BBC: "Estamos a alrededor de tres horas y media o menos de varios de los principales destinos de la región en Centroamérica, Sudamérica y Miami en EE. UU.".

