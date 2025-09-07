Desde la OCS, China y Rusia lideran el impulso de un nuevo orden mundial que desafía a Trump. | Composición LR

Desde la OCS, China y Rusia lideran el impulso de un nuevo orden mundial que desafía a Trump. | Composición LR

La ciudad portuaria de Tianjin, al norte de China, fue escenario de la 25.ª cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), donde se congregaron líderes de los diez países miembros, así como representantes de países observadores y socios de diálogo provenientes de Asia, Europa y África. Entre los participantes más destacados de la OCS estuvieron los mandatarios de Rusia, Vladimir Putin y el primer ministro indio, Narendra Modi.

Sin embargo, la atención mediática se centró en las declaraciones del presidente chino, Xi Jinping, quien promovió una nueva Iniciativa de Gobernanza Global (GGI) con el objetivo de construir “un sistema global más equitativo y avanzar hacia una comunidad con un futuro compartido para la humanidad”. Este llamado incluyó tanto a los miembros como a los observadores y socios de la organización.

La relevancia de la última cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS)

Para el internacionalista peruano Juan Velit, la última cumbre de la OCS fue la más importante de las 25 ediciones que se han desarrollado, pues pretende "ponerle un muro de contención" a la hegemonía norteamericana. "Estados Unidos, desde hace aproximadamente unos 15 años, ha iniciado de manera muy evidente su decadencia", afirmó de forma tajante.

Por su parte, la analista geopolítica mexicana Stephanie Henaro explicó, para el medio Deutsche Welle (DW), que la reciente cumbre de la OCS mandó un claro mensaje de que el país gobernado por Donald Trump ya no concentra el control exclusivo del sistema internacional. "Más que un bloque homogéneo, es un recordatorio de que el orden multipolar ya está en marcha”, sostuvo.

Mientras Trump preocupa a distintos países con su guerra comercial, su salida de organismos internacionales o los severos recortes a la cooperación exterior, Pekín percibe que Estados Unidos viene debilitando el orden internacional que tanto se esforzó por construir, y encuentra en ello la ocasión de promover su propio modelo como opción alternativa.

¿Por qué el nuevo modelo orden internacional de la OCS liderado por China desplazaría al establecido por Estados Unidos?

La reciente cumbre de la OCS le permitió a China exhibir su capacidad de convocatoria y proyectar un discurso orientado hacia la paz, el desarrollo y el fortalecimiento de la cooperación con otros países. Según el internacionalista Juan Velit, este enfoque contrasta con las estrategias empleadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien suele recurrir al lenguaje de la presión y la amenaza como herramienta política.

Incluso, para el especialista, otro aspecto por el que considera que China se encuentra un paso adelante que Estados Unidos se vio reflejado en el desfile militar para conmemorar el 80º aniversario de la victoria en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa celebrado el miércoles 3 de septiembre. "Mientras China mostró su poderío militar y su nuevo armamento muy sofisticado, EE.UU. mostró en su desfile militar del pasado 15 de julio, una material de guerra, digamos, hasta obsoleto para los nuevos estándares internacionales", indicó Velit.

Durante la exhibición, que contó con la presencia del líder norcoreano Kim Jong-un, China mostró avances tecnológicos de alto impacto: drones submarinos gigantes AJX002, capaces de alcanzar profundidades de hasta 20 metros; drones de ataque furtivo con inteligencia artificial, diseñados para operar en conjunto con cazas tripulados; y misiles nucleares intercontinentales Dongfeng-5, aptos para ser lanzados desde silos ubicados en el norte del país. También mostró el arma láser LY-1 montada sobre un camión blindado HZ-155.

Por otra parte, según Nicholas Spiro, columnista del South China Morning Post, "China ha aprovechado las debilidades de la agenda política de Trump y lo ha obligado a dar marcha atrás". Asimismo, sostuvo que la imposición de aranceles de Estados Unidos a Pekín y la posterior respuesta de China que impuso restricciones a la exportación de tierras raras al país liderado por el republicano, demostró "la poca preparación del gobierno de Trump para las represalias de la potencia asiática".

¿Cómo debería responder Estados Unidos ante el fortalecimiento del OSC?

Juan Velit cree, en primer lugar, que Estados Unidos tiene que volver a sus alianzas con Europa de las cuales se ha distanciado mucho y luego buscar fuentes de acercamiento con América Latina. Sin embargo, el especialista ve complicado que aquello llegue a suceder, pues "el temperamento del señor Donald Trump no le permite afianzar estos lazos".

"Lo vemos enfrentándose con Venezuela, con Colombia, con Brasil a través de los aranceles o lo vemos enfrentando a México. Además, las frases que ha tenido Trump para América Latina, son fuertes, ofensivas y muy duras. Él aplica el mecanismo del garrote que usaba Estados Unidos en 1930, pero eso ya no funciona en ningún país del mundo", añadió.

Aunque la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) agrupa a países que representan cerca del 40 % de la población mundial y alrededor del 25 % del PIB global, su alcance continúa siendo restringido en términos geográficos. En ese sentido, para Florencia Rubiolo, directora de Insight 21 e investigadora de CONICET en Argentina, "Estados Unidos aún mantiene un fuerte peso institucional, cultural, de seguridad y político en el hemisferio”, comentó.

El rol que jugaría América Latina tras la última cumbre de la OCS

De acuerdo al internacionalista Juan Velit, América Latina tiene que empezar a considerar con qué bloque se va a adherir o con qué bloque se le va a identificar: con el de Estados Unidos con el de la OCS liderado por China. Sin embargo, considera importante la muestra de afinidad entre la potencia asiática y nuestra región que se vio reflejado en la Cumbre BRICS 2025 llevado a cabo en Río de Janeiro en el mes de julio. "En dicho evento, el presidente Lula le dio su respaldo Xi Jinping y le permitió mostrar su poder económico a China", comenta.

Por otra parte, Florencia Rubiolo afirmó, para el medio DW, que "aunque la OCS responde principalmente a las dinámicas de seguridad y desarrollo en Asia Central y Eurasia, América Latina no debería desestimar su relevancia”. Es por ello que considera que por ahora el impacto de la OCS en Latam tendría un carácter más bien simbólico, funcionando como una referencia política o ideológica, antes que ejercer una influencia directa en las dinámicas de la región.

Xi Jinping y Vladimir Putin, uno de los principales atractivos que dejó la cumbre OCS

Durante su encuentro bilateral en Pekín, Xi Jiping y Vladímir Putin, reafirmaron el carácter estratégico de las relaciones entre sus países, calificándolas de “sin precedentes”. Asimismo, China y Rusia se han referido a la OCS, que representa casi la mitad de la población mundial, como una alternativa a la OTAN.

Durante su intervención en la cumbre, Putin defendió la ofensiva a gran escala contra Rusia iniciada en 2022 y argumentó ante los presentes que el conflicto es consecuencia de lo que calificó como un “golpe de Estado en Ucrania”, promovido y respaldado por potencias occidentales.

Además, añadió que otra de las causas fundamentales de la crisis es la insistencia de Occidente en incorporar a Ucrania dentro de la OTAN, lo que Moscú interpreta como una amenaza a su seguridad estratégica. "La OTAN está fuertemente golpeada por culpa de Estados Unidos, por no haberla considerado muchas veces en las negociaciones que hace unilateralmente sobre la guerra de Ucrania con Rusia", sostuvo el internacionalista Juan Velit.

India y su alianza estratégica con China en la cumbre de la OCS

El aspecto más importante en la cumbre de la OCS estuvo centrado en la escenografía política. El saludo entre el presidente chino, Xi Jinping, y el primer ministro de India, Narendra Modi, tras varios años de tensiones por disputas fronterizas, representó un momento clave que podría marcar un giro en la relación bilateral.

A ello se sumó la imagen de Modi junto a Vladímir Putin, con quien sostuvo conversaciones sobre seguridad, comercio y cooperación económica, caminando después hacia Xi. Esta secuencia reforzó la percepción de un posible eje en consolidación entre India, Rusia y China. Durante la apertura de los diálogos, Modi describió la relación con Moscú como “especial y privilegiada”, mientras que Putin lo llamó “querido amigo” y destacó los vínculos con India como “especiales, amistosos y de confianza”.

Debido a todas las alianzas establecidas en la cumbre, el especialista Juan Velit considera que la OCS seguirá prosperando en las siguientes ediciones y terminará por configurar "un nuevo orden internacional mucho más justo y menos injerencista". Por el contrario, Estados Unidos ha perdido su horizonte histórico, en gran parte motivado "por el manejo burdo de la diplomacia norteamericana del presidente Trump" y por "no considerar el potencial del valor estratégico de América Latina", finalizó.