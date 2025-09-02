El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, exhibió con orgullo su nuevo Huawei Mate X6 durante una rueda de prensa, destacando que se trata de un regalo otorgado por Xi Jinping, mandatario de China. En presencia de medios internacionales, subrayó que ese dispositivo le permite mantener contacto permanente sin riesgo de intromisión por parte de Estados Unidos, a quien se refirió despectivamente como “los gringos”. Además, vinculó ese gesto diplomático con su mensaje de solidaridad con Vietnam en la conmemoración de los 80 años de su victoria contra el militarismo nipón.

El líder del régimen bolivariano enfatizó que con el Huawei, “los gringos no lo pueden intervenir, ni aviones espía o satélites”, lo que según él garantiza su seguridad informativa. Al mostrar la pantalla, se vislumbró su lista de contactos y escenas del desfile vietnamita que comenzaba a las siete de la mañana, transmitidas a través del móvil.

¿Qué dijo Nicolás Maduro sobre el Huawei regalado por China?

Durante una rueda de prensa internacional, el presidente Nicolás Maduro no dudó en mostrar con orgullo el Huawei Mate X6 que recibió como regalo del mandatario chino Xi Jinping. El dispositivo fue calificado por el líder venezolano como “el mejor teléfono móvil del mundo”. Maduro aseguró que gracias a esta tecnología china, puede mantenerse informado en tiempo real y sin riesgo de ser espiado por agencias estadounidenses.

Frente a los periodistas, Maduro sostuvo que el Huawei le proporciona un nivel de seguridad que considera inaccesible para las potencias occidentales. “Los gringos no lo pueden intervenir, ni aviones espía o satélites”, declaró. En su intervención también mostró videos desde el dispositivo, incluyendo imágenes del desfile militar en Vietnam, país al que manifestó su solidaridad durante el acto.

No es la primera vez que Nicolás Maduro recibe un Huawei por parte de China

El vínculo entre Nicolás Maduro y la tecnología desarrollada por Huawei no es nuevo. En septiembre de 2023, durante una visita oficial a Pekín, el mandatario venezolano ya había mostrado públicamente otro teléfono de la marca china que, según indicó en ese momento, también le fue entregado como obsequio durante su encuentro con Xi Jinping.

Aquel episodio ocurrió tras una serie de reuniones bilaterales donde ambos gobiernos firmaron acuerdos de cooperación en áreas estratégicas como telecomunicaciones, seguridad digital y zonas económicas especiales. Maduro ha insistido desde entonces en que estos dispositivos le permiten garantizar la privacidad de sus comunicaciones frente a amenazas externas.