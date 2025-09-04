Además, el presidente de Estados Unidos afirmó que no está satisfecho con la situación, pero que seguirá buscando un acuerdo de paz. Foto: AFP.

Además, el presidente de Estados Unidos afirmó que no está satisfecho con la situación, pero que seguirá buscando un acuerdo de paz. Foto: AFP.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, reconfirmó su compromiso con la idea de alcanzar un acuerdo de paz entre ambos países, según declaró en una entrevista con CBS News. No obstante, el mandatario estadounidense indicó que, aunque desea “lograr” una reunión entre Vladímir Putin y Volodímir Zelenski, aún no están preparados para ello.

"Lo he estado observando, lo he estado viendo y lo he estado comentando con el presidente Putin y el presidente Zelenski", declaró Trump. "Algo va a suceder, pero aún no están preparados. Sin embargo, algo va a suceder. Lo vamos a conseguir". Además, el presidente de Estados Unidos afirmó que no está satisfecho con la situación, pero que seguirá buscando un acuerdo de paz.

"Si Zelenski está listo, que venga a Rusia"

Putin ofreció recientemente al Zelenski la posibilidad de celebrar un encuentro en Moscú, siempre y cuando la reunión esté "bien preparada" y sea capaz de generar resultados positivos. En declaraciones públicas, el mandatario ruso enfatizó que nunca ha descartado la idea de una reunión con el líder ucraniano, reconociendo que la disposición al diálogo depende de las circunstancias adecuadas.

A pesar de la propuesta, Putin dejó claro que, en su opinión, un encuentro con Zelenski en su situación actual no conduciría a nada productivo. Según el mandatario, la expiración de la legitimidad de Zelenski hace que tal reunión sea "un camino a ninguna parte".

En este contexto, Putin no dudó en referirse a Zelenski como "el actual jefe de la Administración" de Ucrania, subrayando la falta de autoridad del presidente ucraniano en sus ojos. A pesar de esta crítica, el líder ruso mantuvo abierta la puerta para un encuentro futuro, condicionado a que la situación política cambie y se logren los preparativos adecuados para que un diálogo sea efectivo.

Ucrania contesta a la invitación de Putin

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andriy Sibiha, rechazó rotundamente la propuesta de Putin de reunirse con Zelensky en Moscú, calificándola como inaceptable. Esta declaración se produjo después de que mandatario ruso ofreciera la posibilidad de una reunión en la conferencia de Beijing, subrayando que existen alternativas viables y serias para resolver el conflicto.

Sibiha mencionó que al menos siete países, incluidos Austria, el Vaticano, Suiza, Turquía y tres naciones del Golfo Pérsico, han expresado su disposición a acoger una cumbre de paz entre las dos naciones.

En este contexto, Sibiha afirmó que el presidente Zelensky está dispuesto a participar en un encuentro en cualquiera de estos lugares propuestos, siempre que sea en condiciones aceptables para ambas partes. Sin embargo, subrayó que la postura de Putin sigue siendo obstaculizadora, ya que persiste en presentar propuestas que considera deliberadamente inaceptables.