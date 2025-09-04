HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Emmanuel Macron anunció que 26 países se comprometen a desplegar tropas para defender a Ucrania frente a Putin

Macron señaló que esos 26 países contribuirán a la seguridad a largo plazo de Ucrania, aunque no se involucrarán directamente en el conflicto con Rusia.

Macron anunció que 26 países desplegarán tropas para defender a Ucrania frente a Putin.
Macron anunció que 26 países desplegarán tropas para defender a Ucrania frente a Putin. | EFE

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, informó este jueves que 26 países pertenecientes a la Coalición de Voluntarios han acordado enviar tropas a Ucrania o “estar presentes en tierra, por mar o en los aires”, con el objetivo de ofrecer garantías de seguridad a Kiev.

En una rueda de prensa realizada al término de una reunión en París con el presidente ucraniano Volodímir Zelensky, Macron subrayó que esta fuerza de seguridad no busca involucrarse en un conflicto directo con Rusia, sino que pretende “garantizar la paz y aportar muy claramente una señal”.

lr.pe

¿Cuál es la función de la Coalición de Voluntarios?

La Coalición de Voluntarios tiene como objetivo "prevenir cualquier gran agresión" y asegurar que estos 26 países contribuyan a la seguridad a largo plazo de Ucrania. Aunque no ofreció detalles específicos, Macron mencionó que los países miembros han dejado claro "lo que están dispuestos a hacer, cada uno en su función, complementándose mutuamente".

“Ahora, continuaremos este trabajo. En los próximos días, lo finalizaremos con Estados Unidos para obtener detalles sobre el apoyo que brindan, desde la supervisión hasta el alto el fuego y todas estas líneas de seguridad. Y después, tendremos que formalizar textos políticos, es decir, preparar un acuerdo de paz duradero y, sin duda, un acuerdo multilateral o una serie de acuerdos bilaterales de apoyo”, sostuvo el presidente francés.

lr.pe

"Vamos a mostrar lo que estamos dispuestos a hacer al ejército ucraniano", afirma Macron

Macron destacó que los acuerdos logrados en París va más allá de los compromisos previos de solidaridad y apoyo con Ucrania. La ventaja de lo que estamos haciendo aquí es que va mucho más allá. Se trata de un plan militar que detalla las contribuciones que estamos dispuestos a hacer al ejército ucraniano y a nuestras fuerzas de reaseguro. Esto ya es una formalización operativa”, subrayó.

Además, el presidente francés aseguró que "en los próximos días" se concretará el apoyo de Estados Unidos a las garantías de seguridad para Ucrania, las cuales se sumarán a las que ya han sido comprometidas por los miembros de la Coalición de Voluntarios.

Por otra parte, en su intervención ante la prensa, junto al presidente ucraniano Volodímir Zelensky, tras una reunión de la Coalición de Voluntarios en París, Macron reafirmó que Estados Unidos ha estado involucrado "en todas las etapas del proceso" para establecer esas garantías de seguridad para Ucrania.

lr.pe

Emmanuel Macron y Merz dan ultimátum a Vladímir Putin

Emmanuel Macron, y el canciller de Alemania, Friedrich Merz, le pidieron a Donald Trump que imponga sanciones a Rusia si es que Vladimir Putin no cumple con su compromiso de reunirse con Volodímir Zelensky, como había prometido ante el presidente estadounidense.

En una rueda de prensa conjunta con Merz, al finalizar el Consejo de Ministros franco-alemán en Tolón, en el sureste de Francia, Macron subrayó que si Putin no cumplía con su compromiso de celebrar una reunión con el presidente ucraniano antes de este lunes, sería una nueva evidencia de que ha vuelto a engañar "una vez más" a Trump.

Por su parte, el canciller alemán recordó que, tras la cumbre entre Trump y Putin en Alaska, se había previsto un encuentro entre el presidente ruso y el ucraniano en un plazo de dos semanas. Sin embargo, Putin ha dejado en claro que no está dispuesto a llevarlo a cabo al reclamar ahora condiciones que resultan "inaceptables".

