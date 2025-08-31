}Xi Jinping y Vladimir Putin sellaron compromisos en energía y seguridad durante la cumbre de la OCS. Foto: AFP

La cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) celebrada el domingo 31 de agosto en Tianjin, China, reunió a líderes de Asia y Oriente Medio en medio de tensiones de esta región con Occidente. El encuentro contó con la participación de Xi Jinping, Vladimir Putin y Narendra Modi, además de delegaciones de Irán, Turquía y Pakistán, que buscaron definir una agenda común frente a las crecientes sanciones económicas impulsadas por Donald Trump desde Washington.

La reunión destacó por la sintonía entre China y Rusia. Xi y Putin coincidieron en que la OCS debe reforzar su papel como contrapeso a las potencias occidentales, no solo en materia de seguridad regional, sino también en integración económica. “El sur global no puede seguir siendo rehén de sanciones unilaterales”, afirmó Putin, en alusión a las restricciones financieras que enfrentan Moscú, Teherán y Pekín.

La OCS frente a Occidente: Xi y Putin buscan contrarrestar sanciones

La guerra comercial entre Estados Unidos y China, sumada a las sanciones contra Rusia e Irán, marcó el tono de la cumbre. Xi Jinping sostuvo que la OCS debe convertirse en una plataforma para proteger los intereses de sus miembros y promover la cooperación euroasiática.

Entre los países que respaldaron esta posición estuvieron Kazajistán, Uzbekistán, Kirguistán y Tayikistán, que destacaron la necesidad de fortalecer la seguridad regional ante el avance del extremismo en Asia Central. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan y el mandatario iraní Ebrahim Raisi también insistieron en la urgencia de reducir la dependencia del dólar en los intercambios comerciales.

La presencia del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dio un matiz diplomático al encuentro. Aunque evitó confrontar directamente a Washington, Guterres llamó a “un diálogo global que frene la escalada de sanciones y rivalidades geopolíticas”.

Proyectos de gas, petróleo y renovables en la agenda de la OCS

Más allá de la política, la energía se consolidó como un tema central de la cumbre. Moscú y Pekín acordaron ampliar sus proyectos de gasoductos y oleoductos, mientras que India mostró interés en sumarse a nuevas rutas de suministro desde Rusia y Asia Central.

La cooperación energética se extendió a las renovables. China propuso la creación de un fondo conjunto para financiar proyectos solares y eólicos en países miembros, como Uzbekistán y Pakistán. Rusia, por su parte, insistió en consolidar su papel como proveedor clave de petróleo y gas para el bloque, una estrategia que busca frenar los efectos de las sanciones occidentales.

Según cifras presentadas en Tianjin, el comercio entre los países de la OCS superó los 900.000 millones de dólares en 2024, un incremento de casi el 12% respecto al año anterior.