El desfile militar en China contó con la presencia de Kim Jong-un y Vladimir Putin. Foto: AFP

El desfile militar en China contó con la presencia de Kim Jong-un y Vladimir Putin. Foto: AFP

El presidente chino, Xi Jinping, encabezó un desfile militar en la plaza de Tiananmen con motivo del 80.º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico. La ceremonia duró aproximadamente 70 minutos e incluyó formaciones de tropas, columnas de armamento y un sobrevuelo de aeronaves, bajo estrictas medidas de seguridad en la capital china.

Vladímir Putin y Kim Jong-un destacaron entre los cerca de treinta líderes extranjeros invitados al evento. Además de conmemorar la victoria china sobre Japón, el acto tuvo lugar poco después de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, donde Pekín defendió la multipolaridad frente a la hegemonía occidental.

Drones, misiles y lobos robot destacan en el arsenal exhibido por China. Foto: AFP

¿Qué tipo de armamento se mostró durante el desfile y cuál fue su relevancia?

Durante la exhibición, China mostró avances tecnológicos de alto impacto: drones submarinos gigantes AJX002, capaces de alcanzar profundidades de hasta 20 metros; drones de ataque furtivo con inteligencia artificial, diseñados para operar en conjunto con cazas tripulados; y misiles nucleares intercontinentales Dongfeng-5, aptos para ser lanzados desde silos ubicados en el norte del país.

También se presentaron lobos robot de cuatro patas, utilizados para reconocimiento, transporte de suministros y ataques de precisión. Asimismo, se mostró el arma láser LY-1 montada sobre un camión blindado HZ-155. Analistas coinciden en que el desfile no solo fue una muestra de poderío militar, sino también una estrategia para posicionar la industria armamentística china ante posibles compradores internacionales.

Putin, Xi Jinping y Kim Jong-un observan la demostración militar en Beijing. Foto: AFP

¿Qué líderes extranjeros acompañaron a Xi Jinping en el desfile de Beijing?

El evento reunió a cerca de treinta líderes internacionales. Sin embargo, la atención se centró en el presidente ruso, Vladímir Putin, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, quienes compartieron tribuna con Xi Jinping. Su imagen conjunta se convirtió en el símbolo central del espectáculo en la plaza de Tiananmen.

Mientras tanto, solo dos representantes occidentales estuvieron presentes, lo que contrastó con la visibilidad de Putin y Kim. Durante un encuentro paralelo, ambos mandatarios reforzaron su alianza. Kim expresó a Putin que considera un “deber fraternal” de Corea del Norte brindar apoyo a Rusia, recordando que su país ya ha enviado armamento y tropas al conflicto en Ucrania.

Xi Jinping pasa revista a las tropas en Tiananmen durante el desfile. Foto: AFP

¿Cuál fue el propósito del desfile militar y qué subrayó Xi Jinping en su discurso?

El desfile conmemoró el 80.º aniversario de la victoria china sobre Japón en la Segunda Guerra Mundial y rindió homenaje a quienes participaron en aquel conflicto. También sirvió como una oportunidad para que el Ejército Popular de Liberación demostrara su capacidad operativa y su modernización.

En su intervención, Xi Jinping destacó que “solo cuando los países se tratan como iguales y conviven en armonía es posible preservar la seguridad común y evitar que las tragedias del pasado se repitan”. Además, advirtió que la humanidad enfrenta una encrucijada entre “la paz o la guerra, el diálogo o la confrontación, la cooperación de beneficio mutuo o los juegos de suma cero”. Cerró su discurso con un mensaje de afirmación nacional: “El gran rejuvenecimiento de la nación china es imparable”.