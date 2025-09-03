HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sismo se registró hoy, miércoles 3 de septiembre, según IGP
Sismo se registró hoy, miércoles 3 de septiembre, según IGP     Sismo se registró hoy, miércoles 3 de septiembre, según IGP     Sismo se registró hoy, miércoles 3 de septiembre, según IGP     
Últimas noticias del ataque de EE.UU. a Venezuela
Últimas noticias del ataque de EE.UU. a Venezuela     Últimas noticias del ataque de EE.UU. a Venezuela     Últimas noticias del ataque de EE.UU. a Venezuela     
El escándalo de corrupción en la era Milei
El escándalo de corrupción en la era Milei     El escándalo de corrupción en la era Milei     El escándalo de corrupción en la era Milei     
Mundo

Así fue el desfile militar en China que preocupa al mundo: exhibió misiles hipersónicos y poder nuclear frente a Putin y Kim Jong-un

China celebra 80 años de la victoria sobre Japón con desfile militar y muestra su poderío armado frente a Putin y Kim Jong-un.

El desfile militar en China contó con la presencia de Kim Jong-un y Vladimir Putin. Foto: AFP
El desfile militar en China contó con la presencia de Kim Jong-un y Vladimir Putin. Foto: AFP

El presidente chino, Xi Jinping, encabezó un desfile militar en la plaza de Tiananmen con motivo del 80.º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico. La ceremonia duró aproximadamente 70 minutos e incluyó formaciones de tropas, columnas de armamento y un sobrevuelo de aeronaves, bajo estrictas medidas de seguridad en la capital china.

Vladímir Putin y Kim Jong-un destacaron entre los cerca de treinta líderes extranjeros invitados al evento. Además de conmemorar la victoria china sobre Japón, el acto tuvo lugar poco después de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, donde Pekín defendió la multipolaridad frente a la hegemonía occidental.

Drones, misiles y lobos robot destacan en el arsenal exhibido por China. Foto: AFP

Drones, misiles y lobos robot destacan en el arsenal exhibido por China. Foto: AFP

PUEDES VER: Rusia y China firman acuerdo histórico para construir un nuevo gasoducto: es el mayor proyecto mundial en el sector del gas

lr.pe

¿Qué tipo de armamento se mostró durante el desfile y cuál fue su relevancia?

Durante la exhibición, China mostró avances tecnológicos de alto impacto: drones submarinos gigantes AJX002, capaces de alcanzar profundidades de hasta 20 metros; drones de ataque furtivo con inteligencia artificial, diseñados para operar en conjunto con cazas tripulados; y misiles nucleares intercontinentales Dongfeng-5, aptos para ser lanzados desde silos ubicados en el norte del país.

También se presentaron lobos robot de cuatro patas, utilizados para reconocimiento, transporte de suministros y ataques de precisión. Asimismo, se mostró el arma láser LY-1 montada sobre un camión blindado HZ-155. Analistas coinciden en que el desfile no solo fue una muestra de poderío militar, sino también una estrategia para posicionar la industria armamentística china ante posibles compradores internacionales.

Putin, Xi Jinping y Kim Jong-un observan la demostración militar en Beijing. Foto: AFP

Putin, Xi Jinping y Kim Jong-un observan la demostración militar en Beijing. Foto: AFP

PUEDES VER: Maduro presume "impresionante" Huawei que China le regaló en medio de tensión con EE. UU.: "Los gringos no lo pueden intervenir"

lr.pe

¿Qué líderes extranjeros acompañaron a Xi Jinping en el desfile de Beijing?

El evento reunió a cerca de treinta líderes internacionales. Sin embargo, la atención se centró en el presidente ruso, Vladímir Putin, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, quienes compartieron tribuna con Xi Jinping. Su imagen conjunta se convirtió en el símbolo central del espectáculo en la plaza de Tiananmen.

Mientras tanto, solo dos representantes occidentales estuvieron presentes, lo que contrastó con la visibilidad de Putin y Kim. Durante un encuentro paralelo, ambos mandatarios reforzaron su alianza. Kim expresó a Putin que considera un “deber fraternal” de Corea del Norte brindar apoyo a Rusia, recordando que su país ya ha enviado armamento y tropas al conflicto en Ucrania.

Xi Jinping pasa revista a las tropas en Tiananmen durante el desfile. Foto: AFP

Xi Jinping pasa revista a las tropas en Tiananmen durante el desfile. Foto: AFP

PUEDES VER: Xi Jinping acusa a Occidente de intimidar en la gobernanza global y defiende alianza China-Rusia como alternativa a la OTAN

lr.pe

¿Cuál fue el propósito del desfile militar y qué subrayó Xi Jinping en su discurso?

El desfile conmemoró el 80.º aniversario de la victoria china sobre Japón en la Segunda Guerra Mundial y rindió homenaje a quienes participaron en aquel conflicto. También sirvió como una oportunidad para que el Ejército Popular de Liberación demostrara su capacidad operativa y su modernización.

En su intervención, Xi Jinping destacó que “solo cuando los países se tratan como iguales y conviven en armonía es posible preservar la seguridad común y evitar que las tragedias del pasado se repitan”. Además, advirtió que la humanidad enfrenta una encrucijada entre “la paz o la guerra, el diálogo o la confrontación, la cooperación de beneficio mutuo o los juegos de suma cero”. Cerró su discurso con un mensaje de afirmación nacional: “El gran rejuvenecimiento de la nación china es imparable”.

Notas relacionadas
Ataque de Estados Unidos a Venezuela en vivo: Petro afirma que Trump "no mató a narcos, sino a jóvenes pobres"

Ataque de Estados Unidos a Venezuela en vivo: Petro afirma que Trump "no mató a narcos, sino a jóvenes pobres"

LEER MÁS
María Corina Machado lanza advertencia a Maduro y afirma que “se va cerrando el cerco al cártel narcoterrorista”

María Corina Machado lanza advertencia a Maduro y afirma que “se va cerrando el cerco al cártel narcoterrorista”

LEER MÁS
Trump revela video del preciso instante del ataque de EE. UU. a barco que transportaba droga desde Venezuela

Trump revela video del preciso instante del ataque de EE. UU. a barco que transportaba droga desde Venezuela

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
La trágica historia de Natalia Nagovitsyna, la alpinista rusa atrapada en China a 7.000 metros y que no puede ser rescatada

La trágica historia de Natalia Nagovitsyna, la alpinista rusa atrapada en China a 7.000 metros y que no puede ser rescatada

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ataque de Estados Unidos a Venezuela en vivo: Petro afirma que Trump "no mató a narcos, sino a jóvenes pobres"

Ataque de Estados Unidos a Venezuela en vivo: Petro afirma que Trump "no mató a narcos, sino a jóvenes pobres"

LEER MÁS
Trump confirma la muerte de 11 “narcoterroristas” del Tren de Aragua en barco con destino a EE.UU.

Trump confirma la muerte de 11 “narcoterroristas” del Tren de Aragua en barco con destino a EE.UU.

LEER MÁS
Trump revela video del preciso instante del ataque de EE. UU. a barco que transportaba droga desde Venezuela

Trump revela video del preciso instante del ataque de EE. UU. a barco que transportaba droga desde Venezuela

LEER MÁS
Venezuela acusa a EE. UU. de usar IA para elaborar video del ataque a un barco con "narcoterroristas" en el Caribe

Venezuela acusa a EE. UU. de usar IA para elaborar video del ataque a un barco con "narcoterroristas" en el Caribe

LEER MÁS
Estados Unidos confirma ataque a barco con drogas en el sur del Caribe que partió de Venezuela

Estados Unidos confirma ataque a barco con drogas en el sur del Caribe que partió de Venezuela

LEER MÁS
Petro duda de veracidad de ataque de EE.UU. a barco venezolano con droga y asegura que de ser verdad “es un asesinato”

Petro duda de veracidad de ataque de EE.UU. a barco venezolano con droga y asegura que de ser verdad “es un asesinato”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos confirma ataque a barco con drogas en el sur del Caribe que partió de Venezuela

Trujillo: pobladores de Salaverry llevan más de 10 años sin servicios básicos

Metropolitano en decadencia: buses terminan su vida útil tras 15 años y persisten demoras en la renovación de la flota

Mundo

Estados Unidos confirma ataque a barco con drogas en el sur del Caribe que partió de Venezuela

Maduro presume "impresionante" Huawei que China le regaló en medio de tensión con EE. UU.: "Los gringos no lo pueden intervenir"

Régimen de Maduro acude a la IA para promover alistamiento de milicianos con imágenes de Simón Bolívar y beato venezolano

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Delia Espinoza denuncia constitucionalmente a Santiváñez por presuntas contrataciones irregulares cuando era ministro del Interior

Harvey Colchado asegura que desde la Digimin se hace reglaje a periodistas: "Se viene malutilizando la inteligencia"

Rosa María Palacios sobre trenes de Rafael López Aliaga: "Él quiere publicidad para su campaña"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota