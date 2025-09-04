Peruano sorprende al hablar chino, coreano y japonés para pedir ayuda a ganar el 'Mundial de desayunos'

El 'Mundial de desayunos' ha despertado el lado más creativo de los peruanos para poder ganar ante Chile. El torneo gastronómico digital, organizado por el popular streamer Ibai Llanos, ha logrado que un influencer peruano ideara una nueva forma de ganar votantes entre los miles de usuarios de TikTok con una estrategia única y graciosa para promover el desayuno nacional frente a su similar chileno.

El joven publicó diversos videos hablando en muchos idiomas: chino, coreano, japonés, brasileño, entre otros más han sido sus opciones para poder llegar a más personas y así obtener diversos votos a por el pan con chicharrón.

Peruano habla en diversos idiomas para pedir ayuda y ganar el 'Mundial de desayunos'

‘El Edu’, también conocido como @educlips23 en TikTok, se ha convertido en un defensor del pan con chicharrón, tamal y café pasado, el desayuno peruano que compite en una reñida semifinal contra la marraqueta con palta de Chile. Para alcanzar una audiencia global, 'El Edu' no solo utilizó español, sino que aprendió y empleó idiomas como coreano, japonés, chino, portugués, quechua… Incluso código morse.

El certamen viral de Ibai Llanos enfrenta a emblemáticos desayunos de distintas culturas mediante votaciones en plataformas como TikTok, YouTube e Instagram, sumando millones de interacciones. En semifinales, Perú se mide contra Chile, con su respectivo pan con chicharrón y tamal, frente a la marraqueta con palta y sopaipillas con pebre.

En el clip, diversos usuarios han dejado mensajes de apoyo a 'El Edu' e incluso ya ha obtenido afirmaciones positivas de usuarios chinos, coreanos y japoneses. "Bro está haciendo tratados internacionales", "Ni mi ex se atrevió a tanto para salvar nuestra relación", "Invocaste al mismo demonio, creo ja, ja, ja, ja", "Espero estés hablando bien y no nos vayas a meter en una guerra con Japón", mencionaron algunos cibernautas.